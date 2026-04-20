Phát hiện mắc ung thư gan từ dấu hiệu không ai ngờ

Ngứa kéo dài tưởng dị ứng, người đàn ông phát hiện mắc ung thư gan. Bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu như ngứa, nước tiểu sẫm có thể liên quan tổn thương gan, cần lưu ý sớm.

Một số bệnh về gan thường diễn tiến trong âm thầm, khó phát hiện. Ảnh: Shutterstock.

Theo QQ News, ban đầu, ông Lý chỉ thấy ngứa ở hai chân nên nghĩ đó là dị ứng theo mùa và tự mua thuốc về dùng. Thế nhưng, cảm giác ngứa không thuyên giảm mà còn lan dần lên khắp cơ thể. Sau hơn hai tháng điều trị không hiệu quả, triệu chứng ngày càng rõ khiến ông quyết định đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả cho thấy nguyên nhân không phải dị ứng như ông nghĩ, mà là ung thư gan.

Trường hợp này là lời cảnh báo rằng các vấn đề về gan thường diễn tiến âm thầm. Trong đó, ngứa là một dấu hiệu không nên xem nhẹ.

Khi chức năng gan suy giảm, quá trình tiết và đào thải mật bị ảnh hưởng, khiến muối mật tích tụ dưới da và kích thích các đầu dây thần kinh, gây ngứa. Không chỉ da, tình trạng ngứa, khô hoặc đỏ mắt cũng có thể liên quan đến gan, do gan suy yếu làm giảm khả năng nuôi dưỡng vùng mắt.

Bên cạnh đó, sự thay đổi màu sắc của cơ thể cũng là dấu hiệu đáng chú ý. Khi gan không còn xử lý tốt bilirubin, chất này sẽ tích tụ trong máu và dần thấm vào các mô. Phần lòng trắng mắt thường xuất hiện màu vàng sẫm, sau đó đến da. Đồng thời, lượng bilirubin tăng cao cũng có thể khiến nước tiểu sẫm màu bất thường, giống như trà đặc hoặc màu xì dầu.

Tuy nhiên, không phải lúc nào nước tiểu vàng cũng là dấu hiệu nguy hiểm. Các chuyên gia gợi ý một cách kiểm tra đơn giản là uống khoảng 1 lít nước trong vòng một giờ, sau đó quan sát màu nước tiểu. Nếu màu nhạt đi, có thể chỉ là do thiếu nước hoặc vận động. Ngược lại, nếu màu không thay đổi hoặc nhanh chóng sẫm trở lại, cần nghĩ đến khả năng gan bị tổn thương.

Do các bệnh lý về gan giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng, việc kiểm tra sức khỏe định kỳ là rất quan trọng.

Các chuyên gia khuyến cáo nhiều yếu tố trong sinh hoạt hàng ngày cũng có thể âm thầm gây hại cho gan.

Thực phẩm chưa nấu chín kỹ, đặc biệt là thịt và hải sản như sò, ngao, có thể chứa nhiều mầm bệnh, trong đó có cả ký sinh trùng nguy hiểm. Một số loại cá nước ngọt hoặc thủy sản sống trong môi trường ô nhiễm cũng có thể mang ấu trùng sán lá gan (như Clonorchis sinensis, Opisthorchis viverrini).

Khi những nhóm thực phẩm này không được nấu chín kỹ, các ấu trùng này có thể xâm nhập vào cơ thể, ký sinh trong đường mật và gây tổn thương gan kéo dài, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư đường mật, theo Tổ chức Y tế Thế giới.

Bên cạnh đó, dụng cụ chế biến không phân biệt sống - chín, đặc biệt là thớt và dao, cũng có thể trở thành nguồn lây nhiễm chéo. Ngay cả khi thực phẩm đã được nấu chín, việc tiếp xúc lại với bề mặt nhiễm khuẩn từ thực phẩm sống vẫn có thể đưa vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng quay trở lại thức ăn.

Do đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ khuyến cáo người dân nên sử dụng riêng dụng cụ cho thực phẩm sống và chín, đồng thời vệ sinh kỹ sau mỗi lần sử dụng để hạn chế nguy cơ nhiễm bệnh.

Ngoài ra, số người bệnh tổn thương gan do thuốc cũng chiếm tỷ lệ khá cao, vì vậy khi bắt đầu dùng một loại thuốc mới, bạn nên kiểm tra chức năng gan sau 1-2 tuần để theo dõi men gan.