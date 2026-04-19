HiPP thu hồi khẩn thức ăn dặm vì nghi bị trộn thuốc diệt chuột

Một số sản phẩm HiPP “Cà rốt và Khoai tây 190g” tại Áo bị nghi nhiễm độc, cảnh sát phát hiện mẫu dương tính với thuốc diệt chuột.

Cảnh sát Hình sự bang Burgenland đang tiến hành điều tra sâu thêm vụ việc.

Một cảnh báo an toàn nghiêm trọng đang được phát đi tại Áo sau khi cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến một số sản phẩm thức ăn dặm cho trẻ em. Nhà chức trách nghi ngờ một số sản phẩm thức ăn cho trẻ em HiPP “Cà rốt và Khoai tây 190g” đã bị trộn lẫn thuốc diệt chuột, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nhiễm độc trong cộng đồng.

Diễn biến cụ thể được ghi nhận tại Schützen am Gebirge (huyện Eisenstadt-Umgebung), nơi Văn phòng Cảnh sát Hình sự bang Burgenland đã thu giữ một lọ thức ăn dặm “Cà rốt và Khoai tây” (190 gram) có dấu hiệu bị làm giả. Sản phẩm này do một khách hàng chủ động báo cáo, và may mắn là em bé chưa sử dụng. Không dừng lại ở đó, các trường hợp tương tự cũng đã được ghi nhận tại Cộng hòa Séc và Slovakia.

Kết quả xét nghiệm ban đầu trong phòng thí nghiệm cho thấy trong các sản phẩm nghi vấn có chứa một chất phụ gia độc hại. Một số nhân chứng cũng cho biết các lọ bị can thiệp có mùi hôi thối bất thường. Đáng chú ý, theo cảnh sát, mẫu sản phẩm thu giữ đã cho kết quả dương tính với thuốc diệt chuột.

Theo Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo, đây là nhóm chất có thể gây ra nhiều tác động nghiêm trọng đến sức khỏe. Trong đó, hoạt chất phổ biến nhất là bromadiolone, một chất đối kháng vitamin K. Khi đi vào cơ thể, chất này ức chế tác dụng của vitamin K - yếu tố cần thiết cho quá trình đông máu - từ đó làm giảm khả năng cầm máu tự nhiên.

Hậu quả có thể là chảy máu nướu răng, chảy máu cam, bầm tím hoặc thậm chí có máu trong phân. Điều đáng lo ngại là các triệu chứng này không xuất hiện ngay lập tức mà có thể khởi phát sau 2-5 ngày kể từ khi ăn phải.

Trước nguy cơ này, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý. Nếu trẻ có dấu hiệu chảy máu, suy yếu rõ rệt hoặc xanh xao bất thường, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế và thông báo khả năng đã sử dụng thực phẩm nhiễm độc. Nếu được điều trị kịp thời, tình trạng ngộ độc có thể được kiểm soát hiệu quả.

Song song với cảnh báo từ cơ quan chức năng, hãng HiPP cũng đã chính thức lên tiếng. Theo doanh nghiệp, không thể loại trừ khả năng sản phẩm đã bị đưa vào một chất nguy hiểm từ tác động bên ngoài. Thương hiệu này khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng nếu phát hiện dấu hiệu đáng ngờ trên sản phẩm. Để đảm bảo an toàn tối đa, HiPP cũng quyết định thu hồi toàn bộ các hũ thức ăn dặm của hãng được mua tại hệ thống SPAR Áo, bao gồm tất cả các điểm bán thuộc SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR và Maximarkt.

Người phát ngôn của SPAR nói với Reuters rằng đây là biện pháp mang tính phòng ngừa, ảnh hưởng đến khoảng 1.500 cửa hàng tại Áo và không liên quan đến các chi nhánh ở những quốc gia khác.

Hiện Văn phòng Cảnh sát Hình sự bang Burgenland vẫn đang tiếp tục phối hợp với Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang nhằm làm rõ nguồn gốc và phạm vi ảnh hưởng của vụ việc. Trong bối cảnh đó, các cơ quan chức năng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và báo cáo ngay khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ.

Theo thông tin điều tra hiện tại, các sản phẩm có nguy cơ bị can thiệp có thể được nhận diện qua một số đặc điểm như có nhãn dán màu trắng với hình tròn màu đỏ ở đáy lọ thủy tinh, nắp đã bị mở hoặc hư hỏng, không có niêm phong an toàn (không nghe tiếng “tách” khi mở lần đầu), hoặc xuất hiện mùi lạ, mùi ôi thiu. Khi thấy những dấu hiệu này, người tiêu dùng không nên sử dụng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.