'Thủ phạm' khiến con chán ăn, hay uể oải

Nhiều trẻ bỗng dưng ăn ít, mệt mỏi, kém tập trung khiến cha mẹ lo lắng. Nguyên nhân không chỉ là biếng ăn sinh lý mà còn có thể xuất phát từ thói quen ăn uống sai cách hay yếu tố tâm lý.

Nhiều phụ huynh coi nhẹ việc trẻ chán ăn vì cho rằng đây chỉ là hiện tượng theo giai đoạn. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài kèm biểu hiện uể oải, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo trẻ đang gặp vấn đề về tiêu hóa, tâm lý hoặc thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng.

Những nguyên nhân phổ biến khiến trẻ chán ăn

Theo Mom Junction, ít ai ngờ rằng, ngoài bệnh lý, những thói quen quen thuộc hàng ngày lại có thể là thủ phạm khiến trẻ ăn kém, mệt mỏi kéo dài mà cha mẹ không nhận ra.

- Giai đoạn phát triển chậm lại: Sự phát triển của trẻ không diễn ra đồng đều. Khi tốc độ tăng trưởng chậm lại, nhu cầu ăn uống cũng giảm theo. Đây là hiện tượng bình thường, thường gặp ở trẻ 1-5 tuổi và không nhất thiết là dấu hiệu bệnh lý.

- Ăn vặt quá nhiều: Việc ăn vặt thường xuyên, đặc biệt là đồ ngọt hoặc thực phẩm chế biến sẵn, khiến trẻ không còn cảm giác đói vào bữa chính.

- Yếu tố cảm xúc: Căng thẳng, sợ hãi, môi trường mới (như đi học), thay đổi trong gia đình hoặc lo âu đều có thể ảnh hưởng đến thói quen ăn uống của trẻ.

- Thiếu sắt: Trẻ uống nhiều sữa nhưng ít ăn thực phẩm giàu sắt có nguy cơ thiếu sắt, từ đó dẫn đến chán ăn.

- Kén ăn: Trẻ có thể nhạy cảm với mùi vị, kết cấu hoặc màu sắc của thức ăn, khiến phạm vi thực phẩm bị thu hẹp và lâu dần dẫn đến ăn ít hơn.

- Bị phân tâm khi ăn: Xem điện thoại, tivi, chơi đồ chơi hoặc môi trường ồn ào khiến trẻ không tập trung vào bữa ăn và giảm cảm giác đói.

- Tác dụng phụ của thuốc: Một số loại thuốc điều trị nhiễm trùng, dị ứng hoặc rối loạn hành vi có thể gây giảm cảm giác thèm ăn tạm thời.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ đột nhiên chán ăn, mệt mỏi. Ảnh: Freepik.

Cách khắc phục tình trạng chán ăn ở trẻ

Khi đã xác định được nguyên nhân, cha mẹ hoàn toàn có thể cải thiện tình trạng chán ăn của trẻ bằng những thay đổi đơn giản trong chế độ sinh hoạt hàng ngày.

- Duy trì giờ ăn cố định: Ăn uống đúng giờ giúp cơ thể hình thành "đồng hồ sinh học", từ đó điều chỉnh cảm giác đói tốt hơn.

- Hạn chế ăn vặt: Chỉ nên cho trẻ ăn nhẹ bằng thực phẩm lành mạnh như trái cây hoặc sữa chua, tránh đồ ngọt và đồ chế biến sẵn.

- Chia nhỏ bữa ăn, tăng dinh dưỡng: Nếu trẻ không ăn được nhiều, hãy chia nhỏ khẩu phần nhưng đảm bảo giàu dinh dưỡng như trứng, chuối, ngũ cốc nguyên cám, rau củ...

- Khuyến khích uống đủ nước: Cho trẻ uống nước đều đặn trong ngày, nhưng tránh uống quá nhiều ngay trước hoặc trong bữa ăn.

- Loại bỏ thiết bị điện tử trong bữa ăn: Tắt tivi, điện thoại để trẻ tập trung vào việc ăn uống.

- Giới thiệu món mới từ từ: Trẻ cần thời gian để làm quen với hương vị mới, vì vậy nên cho thử từng chút một và lặp lại nhiều lần.

- Đảm bảo ngủ đủ giấc: Thiếu ngủ có thể làm giảm cảm giác thèm ăn và ảnh hưởng tiêu hóa.

- Tăng cường vận động: Hoạt động thể chất khoảng 45-60 phút mỗi ngày giúp kích thích tiêu hóa và tăng cảm giác đói.

- Bổ sung thực phẩm giàu sắt: Nên cho trẻ ăn rau xanh, đậu, cá, trái cây khô, ngũ cốc tăng cường vi chất và kết hợp với thực phẩm giàu vitamin C để tăng hấp thu sắt.

- Không ép ăn: Thay vì ép buộc, hãy cho trẻ lựa chọn và khuyến khích tự ăn để tạo mối quan hệ tích cực với thực phẩm.