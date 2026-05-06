Nước uống giúp mát gan

Nước lọc, trà xanh, nước chanh hay nước ép củ dền là những loại đồ uống quen thuộc giúp gan khỏe từ bên trong, giảm gánh nặng cho cơ quan này, hỗ trợ thải độc và phòng ngừa bệnh lý nguy hiểm.

Nước chanh là một trong những loại đồ uống tốt cho gan nếu sử dụng phù hợp. Ảnh: Freepik.

Gan là cơ quan đảm nhiệm hàng trăm chức năng quan trọng trong cơ thể, từ chuyển hóa dinh dưỡng đến khử độc. Tuy nhiên, thói quen ăn uống thiếu lành mạnh như uống nhiều rượu bia, ăn thực phẩm chế biến sẵn thường xuyên khiến gan ngày càng quá tải.

Để hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả, lựa chọn đồ uống mát gan phù hợp là yếu tố rất quan trọng. Dưới đây là những loại đồ uống không chỉ hỗ trợ chức năng gan mà còn giúp cải thiện tiêu hóa, bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Nước lọc: Đồ uống đơn giản nhưng hiệu quả

Theo WebMD, thay vì tìm kiếm các loại trà thảo mộc hay nước ép đắt tiền, chìa khóa để gan hoạt động trơn tru thực chất nằm ở thói quen uống nước lọc. Một cơ thể đủ nước sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn, từ đó gan dễ dàng sàng lọc độc tố và chuyển hóa chất thải qua thận để đào thải.

Trong khi đó, tình trạng thiếu nước có thể làm giảm hiệu quả của nhiều cơ quan, trong đó có gan. Việc duy trì đủ nước giúp tối ưu quá trình thải độc tự nhiên của cơ thể.

Nước chanh: Hỗ trợ tiêu hóa và bảo vệ gan

Nước chanh rất giàu vitamin C, giúp tăng cường hydrat hóa - yếu tố cốt lõi giúp gan hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, vitamin C đóng vai trò trong việc giảm stress oxy hóa. Chanh cũng có khả năng kích thích cơ thể sản sinh các enzyme giúp gan loại bỏ độc tố hiệu quả.

Uống một ly nước chanh ấm vào buổi sáng sẽ giúp thanh lọc cơ thể, tăng cường chức năng gan và giảm nguy cơ nóng trong.

Trà xanh: Giảm viêm và chống oxy hóa

Theo India Times, trà xanh có cả tác dụng phòng ngừa và điều trị bệnh gan. Giàu catechin như epigallocatechin gallate (EGCG), trà xanh là "trợ thủ" đắc lực cho sức khỏe gan. Nó giúp điều chỉnh quá trình chuyển hóa lipid, làm giảm sự tích tụ lipid trong gan.

Lượng lớn chất chống oxy hóa polyphenol có trong trà xanh cũng có lợi cho gan. Các chất chống oxy hóa này chống lại stress oxy hóa, yếu tố chính gây tổn thương gan. Uống 1-2 tách trà xanh mỗi ngày có thể mang lại nhiều lợi ích.

Nước ép củ dền: Hạn chế tích tụ mỡ trong gan

Giàu nitrat và chất chống oxy hóa, đặc biệt là betalain, nước ép củ dền mang lại lợi ích chống viêm và giải độc, giúp giảm tổn thương oxy hóa và viêm gan. Theo nghiên cứu của Hiệp hội Y khoa Anh, betalain giúp thúc đẩy sản xuất enzyme trong gan, giúp gan loại bỏ độc tố khỏi cơ thể.

Nước ép củ dền cũng giúp hỗ trợ giảm viêm và hạn chế tích tụ mỡ trong gan, làm mát gan. Khi uống nước ép củ dền, nên pha loãng với nước để dễ tiêu hóa hơn và chỉ nên uống 1-2 lần/tuần vì nó có hàm lượng đường tự nhiên khá cao.

Nước ép củ dền cũng giúp giảm viêm và hạn chế tích tụ mỡ trong gan, làm mát gan. Ảnh: Shutterstock.

Nước ép rau má: Bảo vệ gan khỏi tổn thương do độc tố

Rau má từ lâu đã được biết đến là loại thảo dược làm mát, giúp làm dịu gan và cải thiện sức khỏe làn da. Rau má chứa nhiều chất chống oxy hóa và các hợp chất giúp giảm viêm và bảo vệ gan khỏi tổn thương do độc tố gây ra.

Uống nước ép rau má giúp cải thiện lưu thông máu, hỗ trợ thanh lọc gan. Tuy nhiên, bạn chỉ nên uống khoảng 1-2 ly nước ép rau má mỗi tuần để tránh các tác dụng phụ không mong muốn.

Trà atiso: Hỗ trợ tiết mật, chuyển hóa chất béo hiệu quả

Trà atiso là một trong những loại đồ uống thảo mộc mang đến nhiều lợi ích cho gan khi sử dụng đúng cách. Atiso từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền để “mát gan”. Dưới góc nhìn khoa học, loại cây này có thể hỗ trợ kích thích tiết mật, giúp gan xử lý chất béo hiệu quả hơn.

Atiso chứa cynarin và các hợp chất polyphenol, được cho là có khả năng hỗ trợ gan trong quá trình chuyển hóa chất béo và xử lý các sản phẩm chuyển hóa phát sinh từ ăn uống hàng ngày. Nhờ đặc tính chống oxy hóa, trà atiso còn có thể góp phần hạn chế tổn thương tế bào gan do stress oxy hóa gây ra.

Trà nghệ: Đồ uống giải độc tự nhiên

Nghệ chứa curcumin, hợp chất mạnh mẽ nổi tiếng với đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Trà nghệ giúp hỗ trợ bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương và hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên. Pha một nhúm nghệ vào nước ấm và uống khi bụng đói để đạt hiệu quả tốt nhất.