Phát hiện mắc ung thư trực tràng và dạ dày từ một dấu hiệu lạ

Từ triệu chứng táo bón kéo dài, người đàn ông 69 tuổi đi khám và bất ngờ phát hiện mắc 2 loại ung thư tiêu hóa giai đoạn sớm.

Các bác sĩ phát hiện người đàn ông mắc cùng lúc 2 loại ung thư. Ảnh: BVCC.

Liên tục táo bón trong thời gian dài, người đàn ông 69 tuổi thấy lạ nên đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí thăm khám. Tại đây, qua nội soi tiêu hóa, các bác sĩ phát hiện người bệnh đồng thời mắc hai bệnh lý ung thư gồm ung thư dạ dày giai đoạn sớm và một polyp đại tràng đã chuyển thành ung thư, cũng ở giai đoạn sớm.

Việc cả hai tổn thương được phát hiện khi bệnh còn khu trú, chưa xâm lấn sâu hay di căn, giúp mở ra cơ hội điều trị chủ động và ít xâm lấn hơn cho người bệnh.

Sau khi hội chẩn, ê-kíp đã lựa chọn can thiệp bằng kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi, còn gọi là ESD. Đây là phương pháp cho phép loại bỏ tổn thương ngay từ lớp niêm mạc và dưới niêm mạc của ống tiêu hóa mà không cần mổ mở. Trong trường hợp này, toàn bộ tổn thương ở cả dạ dày và đại tràng được xử lý chỉ trong một lần nội soi.

Nhờ phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm, người bệnh không phải trải qua phẫu thuật lớn, cũng không cần hóa trị hay xạ trị. Quá trình điều trị vì vậy nhẹ nhàng hơn, thời gian hồi phục nhanh hơn và giảm đáng kể nguy cơ biến chứng so với các phương pháp điều trị ung thư ở giai đoạn muộn.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, ung thư dạ dày là tình trạng các tế bào ở lớp niêm mạc dạ dày tăng sinh bất thường, dần hình thành khối u và có thể xâm lấn sâu vào thành dạ dày hoặc lan sang cơ quan khác nếu không được phát hiện sớm. Bệnh thường tiến triển âm thầm, các biểu hiện ban đầu như đầy bụng, chán ăn, khó tiêu hay sụt cân dễ bị bỏ qua.

Trong khi đó, ung thư đại tràng phần lớn khởi phát từ các polyp, là những khối tăng sinh nhỏ ở niêm mạc ruột. Nhiều polyp ban đầu lành tính, nhưng nếu tồn tại lâu năm có thể biến đổi thành ung thư. Ở giai đoạn sớm, bệnh có thể chỉ biểu hiện bằng rối loạn tiêu hóa, táo bón hoặc thay đổi thói quen đi ngoài, nên cũng dễ bị xem nhẹ.

Về nguyên nhân, hai loại ung thư này có nhiều yếu tố nguy cơ chung. Nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori được xem là một trong những nguyên nhân quan trọng của ung thư dạ dày. Bên cạnh đó, chế độ ăn nhiều muối, thực phẩm ướp, hun khói hoặc nướng ở nhiệt độ cao có thể làm tăng nguy cơ tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa.

Thói quen hút thuốc, uống rượu, ít vận động, thừa cân béo phì và tiền sử gia đình có người mắc ung thư tiêu hóa cũng góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Ngoài ra, tình trạng viêm mạn tính kéo dài ở dạ dày hoặc đại tràng cũng có thể tạo điều kiện cho tế bào ác tính hình thành.

Để phòng ngừa, việc điều chỉnh lối sống đóng vai trò nền tảng. Người dân nên duy trì chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây và chất xơ để hỗ trợ hệ tiêu hóa, hạn chế thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn và các món nướng nhiều khói. Cùng với đó là bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, kiểm soát cân nặng và duy trì vận động thường xuyên.

Một yếu tố quan trọng không kém là tầm soát định kỳ. Nội soi dạ dày và nội soi đại tràng giúp phát hiện sớm các tổn thương bất thường, bao gồm cả polyp tiền ung thư, từ đó có thể can thiệp ngay khi bệnh còn ở giai đoạn sớm, trước khi tiến triển thành ung thư thực sự.