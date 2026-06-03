Một người không qua khỏi sau 5 tháng bị chó nhà cắn

Một người đàn ông ở Nghệ An không qua khỏi nghi do bệnh dại sau gần 5 tháng bị chó nhà cắn nhưng không tiêm vaccine phòng bệnh, thay vào đó tự điều trị bằng thuốc nam.

Ngày 3/6, Trung tâm Y tế Đô Lương (Nghệ An) cho biết đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dại sau khi ghi nhận một trường hợp không qua khỏi nghi liên quan đến căn bệnh nguy hiểm này trên địa bàn xã Bạch Hà.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân là ông N.V.V. (sinh năm 1957, trú tại xóm Trù Sơn 7, xã Bạch Hà). Khoảng 5 tháng trước, ông V. bị chó nhà cắn. Sau sự việc, ông không đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm vaccine phòng dại theo khuyến cáo.

Đáng chú ý, chỉ khoảng 5 ngày sau khi cắn chủ, con chó đã không qua khỏi. Tuy nhiên, thay vì đi tiêm phòng, ông V. lại tự mua thuốc nam từ một thầy lang ở xã Văn Kiều về sắc uống.

Người bị chó dại cắn cần tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại. Ảnh: Shutterstock.

Gần 5 tháng sau, ông bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nghi mắc bệnh dại như nôn ói, sợ nước, kích thích, vật vã. Người thân nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế cấp cứu.

Trong quá trình điều trị, gia đình xin chuyển ông lên tuyến trên để tiếp tục theo dõi và điều trị. Tuy nhiên, bệnh nhân đã không qua khỏi vào sáng 3/6.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Y tế Đô Lương đã cử cán bộ phối hợp với UBND xã Bạch Hà tiến hành rà soát các trường hợp có nguy cơ phơi nhiễm, đánh giá nguy cơ lây nhiễm và tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh dại cho người dân trên địa bàn.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính đặc biệt nguy hiểm do virus dại gây ra.

“Đây là một trong số ít bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ không qua khỏi gần như 100% khi đã xuất hiện triệu chứng lâm sàng. Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu bệnh dại”, bác sĩ Huyền nhấn mạnh.

Tuy nhiên, căn bệnh này hoàn toàn có thể phòng ngừa hiệu quả bằng vaccine và huyết thanh kháng dại nếu được sử dụng đúng thời điểm. Vì vậy, việc xử trí ngay sau khi bị động vật nghi mắc dại cắn đóng vai trò quyết định trong việc ngăn ngừa nguy cơ không qua khỏi.

Theo chuyên gia, virus dại có thể tồn tại trong cơ thể chó, mèo nhiều tháng trước khi con vật xuất hiện triệu chứng bệnh. Điều này đồng nghĩa với việc một con vật nhìn bề ngoài hoàn toàn khỏe mạnh vẫn có thể đang trong thời kỳ ủ bệnh và có khả năng lây truyền virus sang người.

Một trong những sai lầm phổ biến hiện nay là nhiều người chờ theo dõi xem chó hoặc mèo có phát bệnh hay chết hay không rồi mới đi tiêm vaccine. Trong khi đó, virus dại có thể nhanh chóng di chuyển theo hệ thần kinh về não, đặc biệt nguy hiểm khi vết cắn nằm ở vùng đầu, mặt, cổ hoặc các vị trí tập trung nhiều đầu dây thần kinh như đầu ngón tay, đầu ngón chân và cơ quan sinh dục.

“Chỉ cần chậm trễ vài ngày trong một số trường hợp nguy cơ cao cũng có thể làm mất cơ hội dự phòng hiệu quả”, bác sĩ Huyền cảnh báo.