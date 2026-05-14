Bộ trưởng Y tế bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy

Sáng 14/5, Bộ Y tế công bố quyết định bổ nhiệm bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thanh Việt làm giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 24/4.

Trước khi được bổ nhiệm, bác sĩ Phạm Thanh Việt là Phó giám đốc phụ trách quản lý, điều hành bệnh viện. Ông từng đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, đồng thời phụ trách Phòng Trang thiết bị y tế.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan (phải) trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thanh Việt. Ảnh: Duy Hiệu.

Phát biểu tại buổi lễ nhậm chức, tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cam kết giữ vững truyền thống đoàn kết của cán bộ, bác sĩ, nhiên viên bệnh viện. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quyết tâm đến năm 2030 trở thành bệnh viện kiểu mẫu của đất nước.

"Tôi cùng đội ngũ y bác sĩ, nhân viên bệnh viện sẽ giữ vững vai trò của Chợ Rẫy là bệnh viện tuyến cuối phía Nam, niềm tin của người dân và niềm tự hòa của ngành y tế", ông Phạm Thanh Việt chia sẻ.

Tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Phạm Thanh Việt phát biểu nhậm chức sáng 14/5. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại buổi lễ công bố quyết định, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết: "Trong thời gian giao nhiệm vụ cho đồng chí Phạm Thanh Việt phụ trách điều hành bệnh viện, đồng chí đã thể hiện bản lĩnh, hoàn thành tốt công tác lãnh đạo. Bác sĩ Việt cũng thể hiện được sự hài hoà từ chuyên môn, công tác Đảng, chăm lo người lao động và được bác sĩ, nhân viên bệnh viện tín nhiệm. Mong tân Giám đốc sẽ tiếp tục giữ vững thương hiệu Chợ Rẫy về chất lượng, chuyên môn".

Bộ trưởng Đào Hồng Lan phát biểu chỉ đạo và chúc mừng Bệnh viện Chợ Rẫy trong buổi lễ công bố bổ nhiệm Giám đốc bệnh viện. Ảnh: Duy Hiệu.

Bác sĩ Phạm Thanh Việt sinh năm 1971, quê Kiên Giang (cũ), tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM năm 1997. Giai đoạn 2000-2007, ông công tác tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy. Từ năm 2007 đến 2023, ông làm việc tại Phòng Kế hoạch tổng hợp, sau đó kiêm nhiệm phụ trách Khoa Tạo hình thẩm mỹ và Phòng Trang thiết bị y tế.

Tháng 3/2024, ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến tháng 8/2025, ông tiếp tục được giao phụ trách, quản lý và điều hành toàn viện.

Lãnh đạo ban, ngành TP.HCM chúc mừng tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngoài công tác chuyên môn và quản lý, bác sĩ Phạm Thanh Việt còn tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng, đồng thời tích cực thực hiện các hoạt động hỗ trợ người bệnh, như thăm hỏi, động viên và tặng quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, có chức năng khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam, đơn vị này còn hỗ trợ chuyên môn, điều trị cho nhiều cơ sở y tế trong khu vực.