Người đàn ông ra đi thương tâm sau 14 ngày phát bệnh dại

Một người đàn ông 72 tuổi không qua khỏi do bệnh dại tại Đồng Nai dù được điều trị tích cực. Ngành y tế cảnh báo nguy cơ khi tiêm phòng vật nuôi còn thấp.

Người đàn ông không qua khỏi sau khi bị chó cắn. Ảnh: Shutterstock.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) TP Đồng Nai, nạn nhân là ông Đ.V.T. (ngụ thôn 5 Bom Bo, xã Bom Bo, TP Đồng Nai).

Ngày 23/4, ông T. nhập viện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước trong tình trạng đau ngực trái, khó thở, chóng mặt và ăn uống kém. Một ngày sau, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng điển hình của bệnh dại như kích thích, hoảng loạn, sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng và nuốt khó.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM để tiếp tục điều trị và theo dõi.

Đến ngày 3/5, bệnh nhân kích động dữ dội, tiếp tục biểu hiện sợ nước, sợ gió. Các bác sĩ tiến hành lấy mẫu nước bọt xét nghiệm bằng kỹ thuật PCR và cho kết quả dương tính với virus dại.

Dù được điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân tiếp tục xấu đi. Ngày 7/5, gia đình xin đưa về nhà và ông T. không qua khỏi vào sáng hôm sau.

Điều đáng lo ngại, qua điều tra dịch tễ, cơ quan y tế chưa xác định được thời điểm và nguồn phơi nhiễm gây bệnh. Người nhà cho biết trước khi phát bệnh, ông T. không ghi nhận việc bị chó, mèo hoặc động vật nào cắn, cào hay liếm lên vùng da trầy xước.

Bệnh nhân thường xuyên sinh hoạt và làm rẫy phía sau nhà, cách nơi ở khoảng 500 m. Gia đình có nuôi 2 con chó, tuy nhiên cả hai đều khỏe mạnh, chưa có dấu hiệu nghi mắc bệnh dại.

Qua khảo sát 68 hộ dân xung quanh khu vực sinh sống của bệnh nhân, ngành y tế chưa ghi nhận thêm trường hợp bị chó, mèo cắn hoặc cào cần tiêm phòng. Tuy vậy, thống kê cho thấy nguy cơ cao khi trong khoảng 150 con chó, mèo được nuôi tại khu vực, có hơn 82% chưa được tiêm vaccine phòng dại, nhiều con được thả rông.

CDC Đồng Nai đánh giá khu vực vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh thêm ca bệnh dại, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa, khi tỷ lệ tiêm phòng trên đàn vật nuôi còn thấp. Việc chưa xác định được nguồn lây cũng gây khó khăn cho công tác khoanh vùng và đánh giá nguy cơ phơi nhiễm trong cộng đồng.

Ngành y tế nhận định tình trạng chủ quan của người dân vẫn phổ biến, đặc biệt với các trường hợp bị chó, mèo cắn từ vật nuôi trong gia đình nhưng không đi tiêm phòng. Đây là một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng nguy cơ không qua khỏi do bệnh dại.

Cơ quan chức năng đề nghị chính quyền xã Bom Bo tăng cường quản lý đàn chó, mèo. Đồng thời yêu cầu người dân không thả rông vật nuôi, thực hiện tiêm vaccine định kỳ và rọ mõm khi đưa chó ra nơi công cộng.

Ngành y tế khuyến cáo, khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm lên vùng da trầy xước, người dân cần rửa kỹ vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, sát khuẩn và đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng kịp thời. Bệnh dại hiện có tỷ lệ không qua khỏi gần như 100% khi đã lên cơn.