HCDC cảnh báo 'nóng' về bệnh dại tại TP.HCM

Chỉ trong chưa đầy 4 tháng đầu năm, TP.HCM đã ghi nhận 3 ca không qua khỏi do bệnh dại, dấy lên lo ngại dịch bệnh bước vào cao điểm mùa nắng nóng.

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), ngày 17/4, tại phường Phước Thắng (TP.HCM) ghi nhận một vụ chó cắn khiến 3 người bị thương. Các trường hợp đã được xử lý vết thương đúng cách và tiêm vắc xin phòng dại kịp thời, hiện sức khỏe ổn định.

Tuy nhiên, từ đầu năm đến ngày 20/4, TP.HCM đã ghi nhận 3 trường hợp không qua khỏi do bệnh dại. Con số này được đánh giá đáng lo ngại khi chỉ trong chưa đầy 4 tháng đã chiếm hơn 50% tổng số ca không qua khỏi của cả năm 2025 (5 trường hợp).

HCDC nhận định thời tiết nắng nóng gay gắt hiện nay tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh dại gia tăng, bước vào giai đoạn cao điểm. Trước tình hình này, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành công văn số 4360/NVY-SYT ngày 3/4 nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch.

HCDC cũng phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y triển khai các biện pháp giám sát dịch tễ, truyền thông và xử lý ổ dịch, nhằm kiểm soát hiệu quả bệnh truyền nhiễm lây từ động vật sang người.

Ngành y tế khuyến cáo người dân nuôi chó, mèo cần tuân thủ nghiêm thông điệp “5 không”, bao gồm: không nuôi vật nuôi chưa tiêm phòng dại; không nuôi khi chưa khai báo; không thả rông; không để chó cắn người; không nuôi gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, các nhóm nguy cơ cao nên chủ động tiêm vaccine phòng dại.

Khi bị động vật nghi dại cắn hoặc cào, người dân cần rửa sạch vết thương dưới vòi nước và xà phòng trong ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại kịp thời. Tuyệt đối không áp dụng các phương pháp dân gian để điều trị, tránh làm chậm trễ thời gian can thiệp y tế.

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dại gây ra, lây từ động vật sang người chủ yếu qua vết cắn, cào hoặc nước bọt của động vật mắc bệnh. Sau khi phát bệnh, tỷ lệ không qua khỏi gần như 100%. Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử lý vết thương đúng cách và tiêm vaccine kịp thời.

Vì vậy, việc tiêm phòng cho vật nuôi và chủ động tiêm ngừa sau phơi nhiễm là biện pháp quan trọng nhất để ngăn chặn không qua khỏi do bệnh dại.