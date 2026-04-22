Chủ quán bán thịt chó không qua khỏi vì mắc bệnh dại

Từ triệu chứng chóng mặt, yếu nửa người, bệnh nhân nhanh chóng chuyển nặng với sợ nước, sợ gió, mất tri giác và không qua khỏi chỉ sau vài ngày.

Virus dại thường xâm nhập qua cơ thể thông qua vết cắn, liếm của động vật. Ảnh: CDC.

Ngày 22/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Tháp cho biết địa phương vừa ghi nhận một trường hợp không qua khỏi do bệnh dại.

Bệnh nhân là ông N.N.S. (58 tuổi, ngụ ấp Mỹ Trường, xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp), chủ một quán nhậu chuyên bán thịt chó.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, ngày 15/4, ông S. xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, tê nửa người bên phải. Sau 3 ngày tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng không cải thiện, bệnh nhân nhập Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang trong tình trạng chóng mặt tăng dần, yếu nửa người.

Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm PCR cho thấy bệnh nhân dương tính với virus dại. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh dại, kèm theo tăng huyết áp và suy hô hấp.

Đến chiều 17/4, bác sĩ theo dõi bệnh dại trên nền tăng huyết áp và chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM trong ngày.

Từ ngày 18 đến 20/4, tình trạng bệnh diễn tiến nặng, bệnh nhân mất tri giác, xuất hiện triệu chứng điển hình như sợ nước, sợ gió và không thể ăn uống. Sau đó, gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà và ông S. không qua khỏi vào ngày 20/4.

Đáng chú ý, gia đình ông S. có nuôi một con chó khoảng 3 tháng tuổi. Con vật này đã được tiêm phòng dại, hiện vẫn sống và chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, ông S. thường xuyên tiếp xúc, chơi đùa và nhiều lần bị chó cào, cắn vào tay và chân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, CDC Đồng Tháp đã phối hợp với Trạm Y tế xã Mỹ Tịnh An và cơ quan thú y tiến hành điều tra, xác minh yếu tố dịch tễ.

Ngành y tế đã lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân từ ngày 15/4 đến nay để hướng dẫn tiêm vaccine phòng dại và theo dõi chặt chẽ lịch tiêm.

Để phòng ngừa nguy cơ lây lan, UBND xã Mỹ Tịnh An cũng phát đi thông báo yêu cầu các cơ sở giết mổ và những người có giao dịch, mua bán thịt chó với bệnh nhân trong vòng 3 tháng gần đây cần chủ động liên hệ cơ quan y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ.

CDC Đồng Tháp cho biết sẽ tiếp tục tăng cường truyền thông tại khu vực xã Mỹ Tịnh An, cảnh báo về mức độ nguy hiểm của bệnh dại. Đồng thời, đơn vị phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh để điều tra nguồn lây trên động vật cũng như tại các cơ sở giết mổ có liên quan.

Dại là bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người do virus dại gây ra, tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương. Và một khi các triệu chứng đã xuất hiện, căn bệnh gần như không để lại cơ hội sống.

Người dân khi nuôi chó, mèo cần đăng ký với chính quyền địa phương, thực hiện xích, nhốt, không thả rông; khi đưa ra ngoài phải đeo rọ mõm và tiêm phòng đầy đủ hàng năm. Khi không may bị chó, mèo cắn, cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng vaccine dại, tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc nam.