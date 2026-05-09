Người phụ nữ ra đi trong đau xót sau 3 tháng bị chó cắn

Một phụ nữ 68 tuổi ở Đồng Nai không qua khỏi do bệnh dại sau khoảng 3 tháng bị chó lạ cắn vào tay nhưng không tiêm huyết thanh và vaccine phòng bệnh.

Virus dại thường xâm nhập cơ thể người qua các vết cắn của động vật. Ảnh: iStock.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai, địa phương vừa ghi nhận ca không qua khỏi do bệnh dại đầu tiên từ đầu năm đến nay.

Bệnh nhân là bà N.T.G. (ngụ ấp Ông Quế, xã Xuân Quế). Khoảng đầu tháng 2, bà G. bị một con chó lạ chạy vào nhà cắn vào mu bàn tay. Thời điểm đó, con chó có biểu hiện bất thường, lầm lì, nghi mắc bệnh dại. Sau khi cắn người, con vật bị đuổi và chạy mất nên không thể theo dõi.

Dù được người thân nhắc nhở đi tiêm phòng, bệnh nhân chỉ tự điều trị bằng phương pháp dân gian, không tiêm huyết thanh kháng dại và vaccine phòng bệnh.

Đến ngày 4/5, bà G. xuất hiện các triệu chứng khó thở, sợ nước, sợ gió, uống nước bị sặc. Người nhà đưa bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh và được chẩn đoán theo dõi bệnh dại.

Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Tại đây, các bác sĩ tiếp tục chẩn đoán theo dõi bệnh dại. Khoảng gần một giờ sau, do tiên lượng nặng, gia đình xin chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM điều trị.

Tại bệnh viện tuyến cuối, bệnh nhân được chẩn đoán mắc dại thể hung dữ, kèm suy hô hấp, nhiễm trùng tiểu và tăng huyết áp. Đến trưa 6/5, bệnh nhân không qua khỏi.

Sau khi ghi nhận ca bệnh, CDC Đồng Nai đã phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, xử lý dịch tễ. Theo cơ quan y tế, khu vực quanh nhà bệnh nhân có nhiều chó thả rông, một số hộ dân chưa chủ động tiêm vaccine cho chó, mèo. Ngoài ra, vẫn còn tình trạng người dân bị chó mèo cào, cắn nhưng không đi tiêm phòng.

CDC Đồng Nai khuyến cáo người dân không chủ quan khi bị chó, mèo cào hoặc cắn, kể cả khi con vật chưa có biểu hiện nghi dại. Sau khi bị cắn, người dân cần rửa vết thương bằng nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn thông thường, sau đó đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn tiêm huyết thanh và vaccine phòng bệnh dại.

Ngành y tế cũng lưu ý không tự xử lý chó, mèo có biểu hiện bất thường, hung dữ mà cần báo cho chính quyền địa phương, cơ quan thú y hoặc trạm y tế để được hỗ trợ.