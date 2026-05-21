Một loại kem chống nắng bị buộc tiêu hủy toàn quốc

Kem chống nắng Antisun và mặt nạ dưỡng trắng Whitening Sheet Mask bị thu hồi, tiêu hủy do vi phạm công thức đã đăng ký với cơ quan quản lý.

Hai lô mỹ phẩm gồm kem chống nắng Antisun và mặt nạ Whitening Sheet Mask bị buộc tiêu hủy vì thành phần không đúng hồ sơ đã cấp phép.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành văn bản đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô mỹ phẩm Kem chống nắng Antisun, số tiếp nhận phiếu công bố 0402/24/CBMP-LA cấp ngày 19/3/2024. Lô sản phẩm vi phạm có số lô 0124DH, ngày sản xuất 15/3/2024.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home, có địa chỉ tại Lô 48, đường số 11, Khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh (địa chỉ cũ thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Cục Quản lý Dược cho biết lý do thu hồi và tiêu hủy là sản phẩm có thành phần công thức không đúng với hồ sơ công bố mỹ phẩm đã được cấp phép.

Quyết định được đưa ra căn cứ theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Thông tư 06/2011 của Bộ Y tế về quản lý mỹ phẩm và biên bản kiểm tra tại doanh nghiệp ngày 4/6/2025.

Cơ quan quản lý yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh và sử dụng lô sản phẩm vi phạm; đồng thời trả lại đơn vị cung ứng.

Các địa phương cũng phải tổ chức thu hồi, tiêu hủy sản phẩm, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Đối với Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home, Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối và sử dụng sản phẩm Kem chống nắng Antisun; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh để tiến hành thu hồi, tiêu hủy.

Doanh nghiệp phải gửi báo cáo kết quả thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/7/2026.

Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh được giao giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy lô mỹ phẩm không đạt quy định của doanh nghiệp, đồng thời báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/7/2026.

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược cũng ra thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Whitening Sheet Mask Greentea do có thành phần công thức không đúng với hồ sơ công bố mỹ phẩm đã được cấp phép.

Lô sản phẩm bị thu hồi là 5050501, ngày sản xuất 5/5/2025, do Công ty cổ phần TVR chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Doanh nghiệp có địa chỉ tại Nhà xưởng E3, đường D1, Khu công nghiệp Long Hậu, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh (trước đây thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh và sử dụng lô sản phẩm vi phạm; đồng thời trả lại đơn vị cung ứng.

Các địa phương cũng được yêu cầu tổ chức thu hồi, tiêu hủy sản phẩm, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Về phía doanh nghiệp, Công ty cổ phần TVR phải gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối và các cơ sở sử dụng sản phẩm Whitening Sheet Mask Greentea, tiếp nhận hàng trả lại và tiến hành tiêu hủy toàn bộ lô mỹ phẩm không đạt yêu cầu.