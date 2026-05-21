Vì sao trẻ ngậm thức ăn trong miệng, quyết không chịu nuốt?

Không ít cha mẹ quát mắng khi con ngậm thức ăn lâu không nuốt. Tuy nhiên, điều này có thể khiến trẻ biếng ăn và ám ảnh bữa cơm hơn.

Con cứ ngậm mãi không chịu nuốt, mỗi bữa ăn kéo dài cả tiếng, hay vừa thấy thức ăn đã khóc là tình trạng khiến nhiều phụ huynh mệt mỏi. Theo thạc sĩ, điều dưỡng Lê Thị Kim Mai, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương, biếng ăn là một rối loạn dinh dưỡng thường gặp ở trẻ nhỏ, ảnh hưởng không chỉ đến thể chất mà còn tác động tới sự phát triển tinh thần của trẻ.

Một trong những biểu hiện phổ biến nhất của biếng ăn là trẻ ngậm thức ăn rất lâu nhưng không chịu nuốt. Có bé giữ thức ăn trong miệng hàng chục phút, khiến bữa ăn kéo dài, cha mẹ liên tục thúc ép nhưng trẻ vẫn không hợp tác. Tình trạng này nếu kéo dài có thể khiến trẻ ăn không đủ nhu cầu dinh dưỡng, chậm tăng cân và hình thành tâm lý sợ ăn.

Theo thạc sĩ Mai, trẻ được xem là có dấu hiệu biếng ăn khi xuất hiện từ hai biểu hiện trở lên như không ăn hết khẩu phần hoặc mỗi bữa kéo dài quá 30 phút; ăn ít hơn một nửa khẩu phần theo tuổi; ngậm thức ăn trong miệng không chịu nuốt; từ chối ăn, bỏ chạy hoặc khóc lóc khi thấy thức ăn; nhìn thấy đồ ăn là nôn ọe; hoặc không tăng cân liên tục trong 3 tháng.

ThS.ĐD Lê Thị Kim Mai cho rằng cha mẹ cần để trẻ "được đói" bằng cách cho ăn đúng giờ, đúng bữa và không ép ăn khi trẻ không còn nhu cầu. Khi trẻ không muốn ăn thêm, phụ huynh nên dừng bữa thay vì cố gắng ép trẻ tiếp tục.

Trẻ ngậm thức ăn hàng chục phút, không chịu nuốt là dấu hiệu biếng ăn phổ biến. Ảnh: Raisingchildren.

Để hạn chế tình trạng trẻ ngậm, không chịu nuốt, chuyên gia khuyến cáo cha mẹ cần xây dựng thói quen ăn uống phù hợp ngay từ giai đoạn ăn dặm. Trẻ nên được ăn bổ sung đúng thời điểm, khi tròn 6 tháng tuổi, tránh cho ăn quá sớm hoặc quá muộn. Khẩu phần ăn cũng cần phù hợp với lứa tuổi, không nên cho trẻ ăn quá nhiều khiến trẻ quá no, khó chịu rồi dẫn tới sợ ăn.

Bên cạnh đó, cha mẹ nên thay đổi món ăn thường xuyên để tạo hứng thú cho trẻ. Thức ăn cần được chế biến đa dạng, trình bày bắt mắt với màu sắc, hình thù sinh động để kích thích trẻ ăn ngon miệng hơn. Nếu trẻ từ chối một món mới, phụ huynh không nên ép mà có thể thử lại vào thời điểm khác.

Một nguyên tắc quan trọng khác là hạn chế sự mất tập trung trong bữa ăn. Việc vừa ăn vừa xem tivi, điện thoại, chơi game hay đi rong có thể khiến trẻ mất cảm giác đói no tự nhiên và kéo dài thời gian ăn. Thay vào đó, cha mẹ nên tạo không khí vui vẻ, thoải mái trong bữa ăn và thường xuyên động viên, khen ngợi khi trẻ chịu ăn dù chỉ một lượng nhỏ.

Chuyên gia cũng khuyến khích phụ huynh cho trẻ tự xúc ăn hoặc tự cầm thức ăn phù hợp để tăng hứng thú. Đồng thời, cần hạn chế cho trẻ ăn bánh kẹo, nước ngọt hay quà vặt trước bữa chính vì dễ làm trẻ ngang dạ, không còn cảm giác đói khi đến bữa.

Theo ThS.ĐD Lê Thị Kim Mai, điều quan trọng nhất khi chăm sóc trẻ biếng ăn là sự kiên nhẫn. Một bữa ăn không nên kéo dài quá 30 phút. Khi trẻ từ chối ăn, cha mẹ không nên tạo áp lực mà hãy nhẹ nhàng khuyến khích, giúp trẻ cảm thấy việc ăn uống là trải nghiệm vui vẻ thay vì nỗi sợ hãi.