Mẹ bầu nên ăn gì để hỗ trợ tim thai phát triển khỏe mạnh?

Chế độ dinh dưỡng trong thai kỳ không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ mà còn tác động trực tiếp đến quá trình hình thành và phát triển tim thai ngay từ những tuần đầu tiên.

Tim là một trong những cơ quan hình thành sớm nhất của thai nhi và tiếp tục hoàn thiện trong suốt thai kỳ. Theo BS Ami Shah, chuyên khoa sản phụ khoa tại Swar Maternity Home (Ấn Độ), bên cạnh yếu tố di truyền, chế độ dinh dưỡng của mẹ bầu cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển tim thai, bởi những gì người mẹ ăn mỗi ngày chính là nguồn dưỡng chất giúp cơ quan này phát triển khỏe mạnh hơn.

Thịt, cá, trứng là nguồn cung cấp protein dồi dào cho mẹ bầu. Ảnh: Freepik.

Protein

Protein từ lâu đã được xem là dưỡng chất quan trọng hàng đầu trong thai kỳ. Trong giai đoạn này, protein tham gia vào quá trình hình thành tế bào cơ tim, mô tim và hỗ trợ sự phát triển của hệ thần kinh.

Nhu cầu protein của mẹ bầu thường tăng cao hơn bình thường để đáp ứng quá trình tăng trưởng liên tục của thai nhi. Nếu thiếu protein kéo dài, thai nhi có thể chậm phát triển hoặc ảnh hưởng đến quá trình hình thành cơ quan. Các nguồn protein lành mạnh gồm thịt nạc, cá, trứng, sữa, đậu và các loại hạt.

Axit folic

Axit folic (folate) là một trong những dưỡng chất được nhắc đến nhiều nhất trong thai kỳ vì liên quan trực tiếp đến quá trình hình thành ống thần kinh và sự phát triển tim thai ở giai đoạn sớm.

Tim của thai nhi bắt đầu hình thành chỉ sau vài tuần thụ thai, nên việc thiếu folate trong thời gian đầu mang thai có thể làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh, trong đó có dị tật tim.

Đây cũng là lý do phụ nữ được khuyến cáo bổ sung axit folic ngay từ trước khi mang thai hoặc trong 3 tháng đầu thai kỳ. Folate có nhiều trong rau lá xanh đậm, các loại đậu, trái cây họ cam quýt và ngũ cốc nguyên cám.

Sắt

Sắt không chỉ giúp phòng thiếu máu mà còn giữ vai trò quan trọng với sự phát triển tim mạch của thai nhi. Khi mang thai, lượng máu trong cơ thể người mẹ tăng lên đáng kể để nuôi em bé, khiến nhu cầu sắt cũng tăng theo. Khoáng chất này giúp tạo hemoglobin - thành phần vận chuyển oxy trong máu đến nhau thai và thai nhi.

Nếu thiếu sắt, thai nhi có thể không nhận đủ oxy cần thiết cho quá trình phát triển tim và các cơ quan khác. Tình trạng thiếu sắt kéo dài ở mẹ bầu còn làm tăng nguy cơ sinh non hoặc trẻ nhẹ cân.

Omega-3

Omega-3, đặc biệt là DHA, được xem là dưỡng chất quan trọng với cả não bộ lẫn tim mạch của thai nhi. Các axit béo này tham gia vào quá trình hình thành màng tế bào và hỗ trợ hoạt động của hệ tim mạch ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

Một số nghiên cứu cho thấy việc bổ sung đầy đủ omega-3 trong thai kỳ có thể hỗ trợ sự phát triển khỏe mạnh của tim thai và giảm nguy cơ gặp các vấn đề tim mạch sau này. Nguồn omega-3 tự nhiên thường có trong cá béo như cá hồi, cá mòi, cá thu, cùng các loại hạt và dầu thực vật.

Magie

Magie cũng là khoáng chất cần thiết trong thai kỳ nhưng thường dễ bị bỏ qua. Chất này giúp duy trì huyết áp ổn định, hỗ trợ hoạt động co cơ và điều hòa nhịp tim. Đối với thai nhi, magie tham gia vào quá trình phát triển mô, hệ tim mạch và nhiều phản ứng chuyển hóa quan trọng trong cơ thể.

Một số nghiên cứu còn cho thấy việc thiếu magie có thể liên quan đến nguy cơ tăng huyết áp thai kỳ hoặc chuột rút ở mẹ bầu. Magie có nhiều trong ngũ cốc nguyên cám, chuối, bơ, rau lá xanh đậm và các loại hạt.