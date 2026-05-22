Điều gì xảy ra với cơ thể khi thường xuyên đi bộ?

Chỉ với một thói quen đơn giản như đi bộ mỗi ngày, cơ thể có thể nhận được nhiều thay đổi tích cực cả về thể chất lẫn tinh thần theo thời gian.

Không cần những bài tập phức tạp hay cường độ cao, nhiều nghiên cứu cho thấy chỉ một thói quen vận động đơn giản như đi bộ mỗi ngày cũng có thể tạo ra khác biệt đáng kể cho sức khỏe.

Từ cải thiện sức khỏe tim mạch, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và cân nặng đến giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ, việc duy trì thói quen đi bộ thường xuyên được xem là một trong những hình thức vận động đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích lâu dài cho cơ thể.

Đi bộ mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Một trong những lợi ích lớn nhất của việc đi bộ thường xuyên là cải thiện sức khỏe tim mạch, theo Health. Khi cơ thể vận động, tim phải hoạt động hiệu quả hơn để bơm máu đi nuôi các cơ quan, từ đó giúp tăng tuần hoàn máu và hỗ trợ ổn định huyết áp.

Đi bộ đều đặn còn giúp giảm cholesterol xấu, tăng cholesterol tốt và hạn chế nguy cơ hình thành cục máu đông. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người duy trì thói quen đi bộ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và cao huyết áp thấp hơn so với người ít vận động.

Kiểm soát cân nặng

Đi bộ cũng có vai trò tích cực đối với quá trình chuyển hóa năng lượng và kiểm soát cân nặng. Hoạt động này giúp cơ thể tiêu hao calo, tăng độ nhạy insulin và hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Đặc biệt, đi bộ sau bữa ăn có thể giúp hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột nhờ thúc đẩy cơ bắp sử dụng glucose hiệu quả hơn. Đây là lý do đi bộ thường được khuyến khích ở người có nguy cơ tiền đái tháo đường hoặc hội chứng chuyển hóa.

Tinh thần sảng khoái

Theo Medical News Today, không chỉ tác động đến thể chất, đi bộ còn ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe tinh thần. Khi vận động, cơ thể sẽ giải phóng endorphin và serotonin. Đây là những hormone giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng và tạo cảm giác thư giãn.

Nhiều người cho biết họ cảm thấy dễ ngủ hơn, tinh thần nhẹ nhõm hơn sau khi duy trì thói quen đi bộ mỗi ngày. Việc đi bộ ngoài trời, đặc biệt ở nơi có nhiều cây xanh hoặc không gian thoáng đãng, còn giúp giảm cảm giác mệt mỏi tinh thần sau thời gian dài làm việc căng thẳng.

Tăng cường sức khỏe xương khớp

Đối với hệ cơ xương khớp, đi bộ giúp duy trì sức mạnh cơ bắp, cải thiện độ linh hoạt của khớp và hỗ trợ giữ mật độ xương. Vì là bài tập chịu trọng lượng ở mức nhẹ đến trung bình, đi bộ có thể kích thích quá trình tái tạo xương, từ đó góp phần giảm nguy cơ loãng xương khi lớn tuổi. So với các bài tập cường độ cao, đi bộ cũng tạo áp lực thấp hơn lên khớp gối và cột sống nên phù hợp với nhiều người trung niên hoặc người mới bắt đầu tập luyện.

Những lưu ý khi đi bộ

Dù là hình thức vận động đơn giản, đi bộ vẫn cần được thực hiện đúng cách để hạn chế chấn thương và mang lại hiệu quả tốt cho sức khỏe, theo Healthline. Các chuyên gia cho rằng nhiều người có thói quen đi bộ quá nhanh ngay từ đầu hoặc tăng quãng đường đột ngột, dễ khiến cơ thể mệt mỏi, đau cơ hay ảnh hưởng khớp gối và cổ chân.

Khi mới bắt đầu, mọi người nên duy trì tốc độ vừa phải, đi trong thời gian ngắn rồi tăng dần cường độ theo thể trạng. Việc khởi động nhẹ trước khi đi bộ và thả lỏng sau khi kết thúc cũng giúp giảm nguy cơ căng cơ, đau khớp.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên đi bộ ngay sau khi ăn quá no vì có thể gây khó chịu tiêu hóa. Thời điểm phù hợp thường là khoảng 30 phút đến 1 giờ sau bữa ăn. Với người có bệnh nền tim mạch, huyết áp hoặc vấn đề xương khớp, việc lựa chọn cường độ vận động phù hợp và theo dõi phản ứng của cơ thể là điều cần thiết.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, mọi người nên ưu tiên đi bộ vào sáng sớm hoặc chiều muộn, đồng thời bổ sung đủ nước để tránh mất nước và kiệt sức khi vận động ngoài trời kéo dài.