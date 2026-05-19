Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đón tuổi 75 theo cách đặc biệt

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn dành ngày sinh nhật để thăm hỏi, tặng quà và động viên các bệnh nhi ung bướu tại TP.HCM.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn lì xì, thăm hỏi bệnh nhi đang điều trị tại khoa Ung bướu huyết học. Ảnh: BVCC.

Sáng 14/5, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã đón sinh nhật lần thứ 75 theo cách đặc biệt khi đến thăm và dành thời gian trò chuyện cùng các bệnh nhi khoa Ung bướu huyết học tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Xuất hiện với trang phục giản dị quen thuộc, đội nón và mang túi đen, ông đi thăm từng phòng bệnh, trao những phong bao lì xì và hỏi han tình hình sức khỏe của các em nhỏ đang điều trị.

Đáp lại tình cảm ấy, các bệnh nhi và thân nhân đã bất ngờ gửi tặng ông món quà sinh nhật giản dị nhưng xúc động là bài hát chúc mừng sinh nhật cùng những tấm thiệp do chính các em tự tay làm. Nhiều em nhỏ còn ríu rít gửi lời chúc sức khỏe, khiến không khí tại khoa bệnh trở nên gần gũi và ấm cúng hơn.

Trước tình cảm của các em nhỏ, ông Johnathan Hạnh Nguyễn không giấu được sự xúc động, liên tục ôm các bệnh nhi vào lòng và gửi lời động viên các em cố gắng vượt qua giai đoạn điều trị.

Theo đại diện bệnh viện, đây là hoạt động được ông duy trì trong nhiều lần ghé thăm trước đó nhằm tiếp thêm tinh thần cho các em nhỏ và gia đình trên hành trình chống chọi bệnh tật. Sự gần gũi, giản dị của ông cũng khiến nhiều bệnh nhi thân mật gọi ông là “ông ngoại”.

Nhân dịp này, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 2 và bà Nguyễn Thị Thúy, Phó phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 2, đã đại diện bệnh viện gửi tặng hoa và lời cảm ơn đến ông vì những hoạt động đồng hành, hỗ trợ bệnh nhi trong thời gian qua.

Đại diện bệnh viện cho biết những chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa thiện nguyện mà còn góp phần lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, tiếp thêm động lực tinh thần cho các bệnh nhi và người nhà trong quá trình điều trị kéo dài.

Johnathan Hạnh Nguyễn là một trong những doanh nhân nổi tiếng tại Việt Nam. Trước khi trở về nước đầu tư, ông từng giữ vai trò Thanh tra tài chính của Boeing Subcontractors tại Mỹ và là Tổng đại diện của Philippines Airlines tại khu vực Đông Dương.

Hiện nay, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) do ông điều hành đã hợp tác đầu tư nhiều dự án trên cả nước, tạo việc làm cho hơn 25.000 lao động, với doanh thu mỗi năm đạt gần 1 tỷ USD .

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, vị doanh nhân cũng được biết đến với nhiều hoạt động thiện nguyện kéo dài nhiều năm. Ông thường xuyên xuất hiện tại các bệnh viện, mái ấm hay những khu vực khó khăn để trực tiếp trao quà, hỗ trợ người dân và bệnh nhi.

Nhiều người từng chia sẻ hình ảnh ông mặc trang phục giản dị, đi dép lê, đội mũ khi đi phát quà từ thiện tại bệnh viện. Hình ảnh đời thường này nhận được sự chú ý trên mạng xã hội bởi sự gần gũi của một doanh nhân nổi tiếng.

Johnathan Hạnh Nguyễn cũng từng tiết lộ bản thân đã dùng toàn bộ quỹ hưu trí hơn 10 tỷ đồng cho hoạt động thiện nguyện. Khi số tiền này cạn dần, ông tiếp tục được vợ hỗ trợ thêm để duy trì các chương trình giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.