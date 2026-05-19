Bị rắn độc cắn khi đang ngủ, bệnh nhi liệt toàn thân

Bị rắn độc cắn trong lúc ngủ nhưng không được phát hiện kịp thời, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sụp mi, khó thở, liệt cơ và phải hồi sức tích cực.

Vết cắn rắn cạp nong, cạp nia thường không đau, không sưng dễ bị bỏ qua, nhưng sau vài giờ nạn nhân bắt đầu sụp mi, yếu liệt toàn thân và suy hô hấp tiến triển nhanh. Ảnh: Hongkong Snake.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi bị rắn độc cắn trong lúc ngủ. Do sự việc xảy ra vào ban đêm nên gia đình không phát hiện kịp thời. Chỉ đến khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sụp mi, đau họng, nuốt khó rồi nhanh chóng chuyển nặng với tình trạng nôn nhiều, đau bụng, khó thở và liệt cơ, người nhà mới đưa đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, bệnh nhi được chẩn đoán bị rắn độc cắn và lập tức hồi sức tích cực để vượt qua cơn nguy kịch. Hiện sức khỏe trẻ có tiến triển, song do nhập viện muộn và xuất hiện nhiều tổn thương nên vẫn cần tiếp tục điều trị lâu dài.

Theo các bác sĩ, thời gian gần đây nhiều cơ sở y tế tại Thanh Hóa liên tục tiếp nhận các trường hợp bị rắn độc cắn phải nhập viện cấp cứu. Đây đang là mùa sinh sản của rắn nên chúng thường xuất hiện tại khu dân cư, vườn tược, đồng ruộng hay khu vực có nhiều cây cối, ao hồ, làm nguy cơ rắn cắn gia tăng.

ThS.BS Ngô Việt Hưng, Trưởng khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết không ít bệnh nhân đến viện muộn hoặc sơ cứu sai cách khiến tình trạng nhiễm độc nặng hơn, làm tăng nguy cơ biến chứng.

Theo bác sĩ Hưng, nhiều người dân vẫn áp dụng các biện pháp truyền miệng như rạch vết thương, hút nọc độc, đắp lá thuốc hay garo chi bị cắn. Đây đều là những cách xử trí nguy hiểm, có thể khiến tình trạng bệnh nặng thêm.

“Khi bị rắn cắn, tuyệt đối không đắp lá, không garo mà cần vệ sinh vết thương, băng ép tại chỗ và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được điều trị”, bác sĩ Hưng khuyến cáo.

Trước đó, một bé gái 7 tuổi ở huyện A Lưới (Huế) vừa được cứu sống sau khi bị rắn cạp nia cắn trong lúc ngủ. Thời điểm nhập viện, bệnh nhi đã rơi vào tình trạng hôn mê, đồng tử hai bên giãn to, yếu liệt tứ chi và ngưng thở, phải được hỗ trợ hô hấp.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần nắm vững nguyên tắc sơ cứu khi bị rắn cắn. Người bị nạn cần được giữ yên, hạn chế vận động, đặt chi bị cắn thấp hơn tim để giảm tốc độ lan truyền độc tố.

Người dân tuyệt đối không garo, không rạch vết cắn, không hút nọc, không chườm đá hay đắp lá theo kinh nghiệm dân gian. Những cách xử trí sai lầm này không loại bỏ được độc tố mà còn có thể khiến tổn thương nặng hơn, tăng nguy cơ nhiễm trùng và làm chậm thời gian cấp cứu. Việc quan trọng nhất là nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có huyết thanh kháng nọc. Nếu có thể, cần ghi nhớ hoặc chụp lại đặc điểm con rắn để hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán.