Người Trung Quốc, Nhật Bản thích ăn thân, lá loài cây này. Người Mỹ sợ hãi khi thấy nó trong vườn nhà vì họ phải tốn nhiều tiền để loại bỏ và có thể bị kiện.

Japanese knotweed (tên khoa học là Reynoutria japonica) được gọi với nhiều tên khác nhau, tùy theo vùng miền và lĩnh vực sử dụng. Ở Việt Nam, chúng thường được biết đến với cái tên cốt khí củ hoặc cốt khí củ Nhật Bản.

Cây cốt khí củ có vẻ ngoài hơi giống cây tre. Vào cuối mùa hè, chúng sẽ nở những chùm hoa màu trắng trông khá đẹp mắt. Ở Trung Quốc và Nhật Bản, nó được coi là nguyên liệu để chế biến nhiều món ăn ngon, thậm chí chỉ cần gọt vỏ và ăn như một món ăn nhẹ. Tuy nhiên, người Mỹ sẽ cảm thấy sợ khi nhìn thấy nó. Còn ở Anh, sự xuất hiện của loại cây này thậm chí có thể làm ảnh hưởng tới giá trị của bất động sản.

Với người Anh và người Mỹ, cốt khí củ là loại thực vật xâm lấn nguy hại nhất, là kẻ bành trướng nguy hiểm. Loài cây này phát triển cực nhanh, tạo thành các bụi rậm dày đặc, làm nghẹt và tiêu diệt hoàn toàn các loài thực vật bản địa.

Bộ rễ của cây có thể đâm sâu tới 3m và lan rộng hơn 20m. Chúng có khả năng xuyên thủng bê tông, làm nứt nền móng nhà, phá hoại đường ống nước và làm giảm giá trị bất động sản. Cây có thể mọc lại và phát triển thành quần thể mới chỉ từ một mảnh rễ hoặc thân nhỏ bằng móng tay sót lại trong đất

Theo nghiên cứu của Đại học Cornell (Mỹ), chồi của cây cốt khí củ có thể đâm qua đường nhựa, các cấu trúc đô thị, các vết nứt trên nền nhà, gây thiệt hại về kinh tế. Các bang như Michigan, Connecticut Minnesota của Mỹ đưa cốt khí củ vào danh sách cấm hoàn toàn. Việc sở hữu, trồng hoặc phát tán loài cây này mà không có giấy phép là bất hợp pháp.

Nếu người dân để cây cốt khí củ từ đất của mình xâm lấn sang nhà hàng xóm, họ có thể bị kiện ra tòa. Thực tế tại Mỹ đã có những vụ chủ nhà hoặc chủ đầu tư bị tòa án phạt tới hàng trăm nghìn USD vì làm lây lan hoặc giấu giếm tình trạng nhiễm loài cây này trên đất.

Bên cạnh đó, người dân tại một số bang của Mỹ cũng không được tự ý vứt bỏ rễ hay thân cây này vào thùng rác hữu cơ thông thường hoặc đem ủ phân. Tất cả rác thải từ cây này phải được bọc kín và xử lý tại các bãi chôn lấp rác thải nguy hại chuyên dụng để tránh rễ cây bám vào đất và tái sinh.

Còn ở Anh, một số tòa án địa phương phán quyết rằng, cốt khí củ là loại cây có hại. Nếu để nó lây lan sang nhà hàng xóm, bạn có thể bị đâm đơn kiện đòi bồi thường. Nếu cố tình cố tình che giấu sự hiện diện của loại cây này trong vườn, bạn có thể bị coi là vi phạm pháp luật.

Sự hiện diện của cây cốt khí củ trong vườn có thể làm giảm giá trị khu bất động sản. Một số người ở Anh còn mua bảo hiểm xử lý loại cây này trong thời gian 5 - 10 năm. Chỉ tính tới năm 2012, các bất động sản ở Anh bị cốt khí củ xâm lấn khiến chúng bị giảm giá trị tổng cộng tới 25 tỷ USD . Do đó, cốt khí củ được coi là "sát thủ của bất động sản".

Tuy vậy, ở Trung Quốc, cốt khí củ lại được coi là một món ăn vặt dân giã. Người dân ở đây có thể ăn trực tiếp thân của loại cây này sau khi gọt vỏ. Lá non của nó có thể được dùng làm rau, kết hợp làm món thịt xào.

Người Nhật Bản thường hái và ăn sống thân của loại cây này khi leo núi hoặc đi bộ đường dài. Họ thậm chí còn dùng để muối hoặc cấp đông, sau đó cắt thành từng phần, ngâm nước để loại bỏ muối và độ chua, xào nhanh với dầu, gia vị và "cá gỗ" (loại cá ngừ vằn được hun khói, phơi khô và lên men cho đến khi cứng như một khúc gỗ hoặc cục đá).

Ngoài ra, cốt khí củ còn được dùng làm thuốc với công dụng hoạt huyết, thanh nhiệt giải độc, trị ho, bình suyễn. Trong y học hiện đại, thành phần resveratrol trong thân rễ của loại cây này có tác dụng chống oxy hóa, chống lão hóa nên được sử dụng trong việc nghiên cứu và phát triển thuốc và thực phẩm chức năng.