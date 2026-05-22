Nên giữ hay gọt vỏ gừng trước khi ăn?

Gừng không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn là vị thuốc dân gian tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn nên giữ nguyên hay gọt bỏ vỏ gừng?

Gừng được trồng phổ biến làm gia vị và dược liệu. Trong gừng chứa tinh dầu và nhiều hoạt chất sinh học như zingerol, shogaol, zingeron, tạo vị cay đặc trưng và có lợi cho sức khỏe.

Gừng có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Gừng thường được dùng hỗ trợ giảm cảm lạnh, đau bụng, viêm khớp, ho và đau bụng kinh, đồng thời giúp tăng sức đề kháng và làm món ăn thêm thơm ngon.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Từ lâu, gừng đã được dùng để giảm các triệu chứng liên quan đến dạ dày và tiêu hóa. Loại củ này có thể giúp giảm buồn nôn, đầy bụng, say tàu xe hoặc khó chịu trong thai kỳ. Ngoài ra, gừng cũng hỗ trợ làm dịu các cơn đau bụng trong kỳ kinh nguyệt.

Hỗ trợ điều trị cảm lạnh

Theo y học cổ truyền, gừng có tính ấm, vị cay, giúp tán hàn, làm ấm cơ thể và giải cảm. Vì vậy, gừng thường được sử dụng trong các bài thuốc trị cảm lạnh, cảm cúm và mang lại hiệu quả khá tốt.

Có đặc tính chống viêm

Một số hoạt chất trong gừng có khả năng chống viêm, hỗ trợ giảm đau trong các trường hợp đau cấp tính hoặc mạn tính. Đặc biệt, gingerol trong gừng được cho là có tác dụng ức chế các yếu tố gây viêm, từ đó giúp cải thiện tình trạng đau nhức và tăng khả năng vận động ở người bị viêm khớp.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Nhiều nghiên cứu cho thấy gừng có thể góp phần hỗ trợ hạ đường huyết ở người mắc đái tháo đường nếu sử dụng hợp lý.

Góp phần giảm nguy cơ ung thư

Gừng chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp hạn chế gốc tự do và hỗ trợ bảo vệ cơ thể trước nguy cơ mắc bệnh, trong đó có ung thư. Nhờ nhiều lợi ích cho sức khỏe, gừng ngày càng được sử dụng phổ biến, song cách dùng đúng và việc có nên ăn cả vỏ hay không vẫn khiến nhiều người băn khoăn.

Ăn gừng cả vỏ có tốt không?

Theo các chuyên gia đông y, việc có nên giữ lại vỏ gừng hay không còn phụ thuộc vào mục đích sử dụng. Phần vỏ gừng có tính mát, vị cay nhẹ, tác dụng lợi tiểu, tiêu sưng. Trong khi đó, phần ruột gừng có tính ấm, vị cay nồng. Hai phần này có tính chất bổ trợ, cân bằng cho nhau.

Khi nào nên gọt vỏ gừng?

Trong một số trường hợp, nên bỏ vỏ trước khi sử dụng. Người có tỳ vị hư nhược hoặc khi chế biến gừng cùng các thực phẩm có tính hàn như cua, cần tây, mướp đắng… nên gọt vỏ để tăng tính ấm. Ngoài ra, khi dùng gừng để trị cảm lạnh, đau dạ dày hoặc giảm nôn, việc gọt sạch vỏ thường được khuyến khích.

Khi nào nên ăn cả vỏ?

Vỏ gừng có tác dụng lợi tiểu, hỗ trợ tiêu sưng nên phù hợp với người bị phù nề. Những trường hợp táo bón hoặc hôi miệng cũng có thể sử dụng gừng còn nguyên vỏ để tăng hiệu quả.

Khi dùng gừng trong nấu ăn hàng ngày, nhiều chuyên gia cho rằng nên giữ lại vỏ vì có thể giúp cân bằng dược tính, đồng thời hạn chế cảm giác nóng trong người.

Những người nên hạn chế ăn gừng

Dù tốt cho sức khỏe, gừng không phù hợp với mọi người. Không nên dùng nhiều vào buổi tối vì dễ gây mất ngủ; tránh sử dụng gừng mọc mầm do giảm dinh dưỡng và có thể phát sinh chất hại. Nước gừng pha đường nâu chỉ phù hợp với người bị cảm lạnh, không nên dùng khi say nắng, sốt cao hoặc viêm dạ dày do nhiệt.