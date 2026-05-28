Quan hệ không an toàn, thanh niên ở TP.HCM nhiễm cùng lúc 5 mầm bệnh

Sau một lần quan hệ không dùng biện pháp bảo vệ, nam thanh niên khoảng 30 tuổi được phát hiện nhiễm cùng lúc 5 tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Bác sĩ Lê Vũ Tân thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Theo TS.BS Lê Vũ Tân, Phó Phòng Chỉ đạo tuyến và Nghiên cứu khoa học, Bệnh viện Bình Dân TP.HCM, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân cho thấy người này dương tính với lậu cầu khuẩn (Neisseria gonorrhoeae), xoắn khuẩn giang mai (Treponema pallidum), các chủng Mycoplasma và Ureaplasma - những tác nhân thường gây viêm đường tiết niệu mạn tính. Ngoài ra, bệnh nhân còn nhiễm Gardnerella vaginalis, loại vi khuẩn liên quan tình trạng mất cân bằng hệ vi sinh và viêm nhiễm đường sinh dục.

Bác sĩ Tân cho biết đây là trường hợp điển hình cho thấy nguy cơ mắc đồng thời nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục chỉ sau một lần quan hệ không an toàn.

“Rất nhiều nam giới vẫn có tâm lý chủ quan, cho rằng đối phương nhìn sạch sẽ, bắt mắt thì nguy cơ lây bệnh thấp. Tuy nhiên, vi khuẩn hay virus không thể nhận biết qua vẻ bề ngoài. Nhiều bệnh có thể âm thầm tồn tại trong cơ thể mà không xuất hiện triệu chứng ở giai đoạn đầu”, bác sĩ Tân nói.

Bác sĩ Tân cũng cho hay không ít người nhầm tưởng chỉ quan hệ bằng đường miệng hoặc tiếp xúc bên ngoài sẽ an toàn. Thực tế, các bệnh như lậu, Chlamydia hay giang mai đều có thể lây truyền mạnh qua các hình thức tiếp xúc niêm mạc.

Theo bác sĩ Tân, thời gian gần đây, số người trẻ đến khám vì mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục có xu hướng gia tăng. Nhiều trường hợp phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn do tâm lý e ngại, chủ quan hoặc tự điều trị tại nhà.

Việc phát hiện muộn có thể dẫn đến nhiều biến chứng như viêm tinh hoàn, viêm tuyến tiền liệt, tổn thương đường sinh dục, ảnh hưởng khả năng sinh sản. Riêng giang mai nếu không điều trị kịp thời còn có nguy cơ gây tổn thương thần kinh, tim mạch và nhiều cơ quan khác.

Bác sĩ Tân khuyến cáo nam giới cần sử dụng bao cao su trong mọi lần quan hệ nếu chưa rõ tình trạng sức khỏe của bạn tình. Sau những lần quan hệ có nguy cơ, người dân nên chủ động đi tầm soát sớm trong vòng 1-2 tuần thay vì chờ xuất hiện triệu chứng như tiểu buốt, đau rát hay chảy mủ mới đi khám.

Bác sĩ đặc biệt lưu ý người bệnh tuyệt đối không tự ý mua kháng sinh điều trị tại nhà. Việc sử dụng thuốc không đúng cách có thể khiến vi khuẩn kháng thuốc, làm quá trình điều trị trở nên khó khăn hơn, kéo dài thời gian điều trị và tăng nguy cơ để lại di chứng lâu dài.