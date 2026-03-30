5 nguyên nhân gây đau khi quan hệ và cách khắc phục

Đau khi quan hệ tình dục, hay còn gọi là chứng đau khi giao hợp, là tình trạng đau vùng sinh dục trước, trong hoặc sau 'chuyện ấy'.

Khi bị đau khi giao hợp, chị em nên đi khám để xác định nguyên nhân và được điều trị đúng.

Cả nam và nữ đều có thể gặp phải vấn đề này, nhưng đau khi quan hệ tình dục xảy ra phổ biến hơn ở phụ nữ. Thực tế, khoảng 3/4 phụ nữ sẽ trải qua cảm giác này vào một thời điểm nào đó trong đời. Tuy nhiên, phổ biến không có nghĩa là phải cam chịu sống chung với nó.

Dưới đây là những nguyên nhân có thể gây đau khi quan hệ và cách giúp chị em giảm bớt cơn đau.

Các nguyên nhân gây đau khi quan hệ tình dục ở phụ nữ

Cảm giác đau đớn khi giao hợp có thể xuất hiện ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc đời và bắt nguồn từ nhiều lý do khác nhau.

Vấn đề nội tiết tố và chất bôi trơn

Một trong những nguyên nhân thường gặp nhất là tình trạng khô âm đạo do thiếu hụt estrogen. Estrogen là hormone giúp duy trì độ ẩm, độ đàn hồi và độ dày của niêm mạc. Khi lượng hormone này sụt giảm, thành âm đạo sẽ trở nên mỏng, khô và dễ viêm. Lượng dịch tiết tự nhiên ít đi khiến quá trình ma sát khi thâm nhập tăng lên, gây ra cảm giác xót và đau rát.

Tình trạng này thường xảy ra ở phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh, phụ nữ sau sinh, đang cho con bú, hoặc do tác dụng phụ của một số loại thuốc như thuốc trị cảm lạnh, dị ứng hay chống trầm cảm.

Một số bệnh lý phụ khoa vùng chậu

Lạc nội mạc tử cung: Mô niêm mạc tử cung phát triển sai vị trí (ở buồng trứng, ống dẫn trứng, vùng chậu) gây viêm, sẹo dính. Quá trình giao hợp có thể tác động lên các vùng viêm này và gây đau sâu bên trong.

U xơ tử cung: Các khối u lành tính nằm gần cổ tử cung có thể bị chèn ép khi quan hệ, tạo ra cảm giác đau tức.

U nang buồng trứng: Các túi dịch trên buồng trứng có thể gây ra những cơn đau nhói ở vùng bụng dưới khi có tác động vật lý.

Viêm nhiễm và bệnh lây truyền qua đường tình dục

Viêm nhiễm và các bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng góp phần gây đau khi quan hệ.

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) như Chlamydia, lậu, hay Herpes sinh dục có thể gây tổn thương, sưng viêm vùng cổ tử cung và bộ phận sinh dục, dẫn đến đau dữ dội khi cọ xát. Việc không điều trị triệt để các bệnh lý lây truyền này có thể dẫn đến viêm vùng chậu, ảnh hưởng sâu đến các cơ quan sinh sản bên trong.

Ngoài ra, tình trạng viêm nhiễm khuẩn âm đạo hoặc nhiễm nấm men gây sưng đỏ, ngứa ngáy và đau rát trực tiếp tại niêm mạc âm đạo, ảnh hưởng không nhỏ tới sự thoải mái của phụ nữ mỗi khi giao hợp.

Vấn đề cơ sàn chậu và tổn thương thực thể

Một số yếu tố về mặt cấu trúc cơ thể và chấn thương thực thể cũng có thể gây đau khi thâm nhập. Chứng co thắt âm đạo là tình trạng các cơ quanh âm đạo co thắt đột ngột ngoài ý muốn, khiến việc thâm nhập trở nên bất khả thi hoặc rất đau đớn.

Những tổn thương sau sinh nở như vết rạch hay vết rách tầng sinh môn cần rất nhiều thời gian để hồi phục và các mô sẹo tại đây rất dễ gây đau khi có sự cọ xát. Thậm chí, một số bệnh lý da liễu gây tổn thương vùng sinh dục, chứng đau âm hộ mạn tính, đau lưng hay hội chứng ruột kích thích cũng gián tiếp làm giảm chất lượng đời sống tình dục.

Các yếu tố sức khỏe tổng thể và tâm lý

Tình dục là sự kết nối của cả cơ thể và tâm trí. Sự thiếu hụt ham muốn, căng thẳng, lo âu, hoặc thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bắt đầu có thể khiến cơ thể không tiết đủ chất bôi trơn tự nhiên. Những cảm xúc tiêu cực này khiến cơ vùng chậu vô thức căng cứng, làm cho trải nghiệm trở nên khó khăn hơn.

Cách cải thiện đau khi quan hệ để giúp cặp đôi lấy lại sự thoải mái

Để cải thiện tình trạng đau khi quan hệ và giúp hai người tìm lại sự thoải mái, sự chia sẻ thẳng thắn luôn là bước đi đầu tiên và quan trọng nhất. Bạn hãy cởi mở nói cho đối tác biết cảm giác của mình, vị trí đau và những động chạm khiến bạn khó chịu để cả hai cùng điều chỉnh nhịp độ.

Kéo dài màn dạo đầu là một cách hiệu quả để cơ thể có đủ thời gian tiết chất bôi trơn tự nhiên, giúp các cơ vùng chậu được thư giãn hoàn toàn trước khi bắt đầu. Nếu âm đạo bị khô rát, có thể cân nhắc sử dụng thêm các loại gel bôi trơn không chứa hương liệu để giảm thiểu ma sát.

Trong trường hợp cơn đau không thuyên giảm, chị em nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa phụ sản để được tư vấn, thăm khám cụ thể, xác định nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp.