Người phụ nữ nhập viện với con dao Thái Lan cắm chặt vào lưng

Người phụ nữ 40 tuổi ở Tây Ninh nhập viện trong tình trạng nguy kịch với nửa cán dao lộ ra ngoài lưng. Dị vật cắm sát cột sống, đe dọa trực tiếp đến tủy sống.

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh phẫu thuật lấy dị vật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Chập tối 23/3, một phụ nữ 40 tuổi (ngụ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) được đưa đến khoa Cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, với nửa cán dao gọt trái cây lộ ra ngoài, phần lưỡi cắm sâu vào vùng lưng.

Theo các bác sĩ, vị trí dị vật nằm sát cột sống - khu vực đặc biệt nguy hiểm. Chỉ cần sai lệch nhỏ cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tủy sống, dẫn đến nguy cơ liệt vĩnh viễn.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp nhận định con dao không chỉ là dị vật mà còn đang tạo trạng thái “cân bằng” trong cơ thể. Nếu rút ra không đúng cách, nguy cơ tổn thương thần kinh hoặc mạch máu có thể xảy ra ngay lập tức.

Ngay lập tức, Bệnh viện kích hoạt báo động đỏ, khẩn trương thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh để đánh giá tổn thương.

Người phụ nữ nhập viện với cán dao Thái Lan trên lưng. Ảnh: BVCC.

Kết quả cho thấy lưỡi dao đâm xuyên từ phần mềm và khối cơ cạnh sống bên trái, đi qua mảnh sống đốt D11, chếch xuống ống sống và cắm vào thân đốt sống D12. Đường đi của dị vật áp sát tủy sống, khiến ca phẫu thuật trở nên đặc biệt phức tạp.

Dưới sự hỗ trợ của hệ thống C-arm, ê-kíp phẫu thuật đã xác định rõ vị trí và hướng đi của lưỡi dao. Bác sĩ chuyên khoa I Hồ Hoài Hưng, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, cho biết lựa chọn phương án nội soi cột sống để kiểm soát tối đa vùng tổn thương trước khi tiến hành rút dị vật. Toàn bộ quá trình được thực hiện thận trọng, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

“Dị vật chỉ được lấy ra khi các điều kiện an toàn đã được thiết lập đầy đủ. Với những chấn thương như vậy, thao tác vội vàng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng”, bác sĩ Hưng nói.

Sau phẫu thuật, dị vật được lấy ra an toàn. Bệnh nhân được theo dõi sát và chưa ghi nhận tổn thương thần kinh.

Đáng chú ý, sau 5 ngày điều trị, người phụ nữ đã có thể tự đứng dậy và đi lại, tránh được nguy cơ liệt, biến chứng thường gặp ở các chấn thương sát cột sống.

Bác sĩ Hưng khuyến cáo trong những trường hợp bị dị vật đâm xuyên cơ thể, người dân không nên tự ý rút ra, cần giữ nguyên hiện trạng, hạn chế di chuyển nạn nhân và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế có chuyên môn để được xử trí kịp thời.