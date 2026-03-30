Đột ngột xuất hiện nốt ruồi đỏ trên da là dấu hiệu bệnh gì?

Người có nốt ruồi son được cho là có vận mệnh tốt. Nhưng nếu da đột ngột nổi nhiều chấm đỏ như nốt ruồi son, liệu có phải là sinh lý bình thường hay là dấu hiệu của bệnh lý?

Nốt ruồi son hay nốt ruồi đỏ là các nốt sần tròn, giống quả anh đào nhỏ, thường có kích thước 1-5 mm. Ảnh: Dermedica.

Trong nhân tướng học, người có nốt ruồi son sẽ có phúc hoặc gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tuy nhiên, nốt ruồi son trong y khoa có phải là bệnh không? Chúng có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không?

Nốt ruồi son, hay nốt ruồi đỏ, là những chấm đỏ nhỏ rải rác trên da. Theo thuật ngữ y khoa, tình trạng này còn gọi là u mạch anh đào, hay u mạch máu tuổi già.

Nguyên nhân

Theo Tencent News, có hai nguyên nhân chính gây ra nốt ruồi đổ, tương đối phổ biến và không có gì đáng lo ngại:

Lão hóa: Đây là điều không thể tránh khỏi, và các nốt ruồi đỏ có thể được hiểu là biểu hiện của quá trình lão hóa.

Mang thai: Trong thời kỳ mang thai, có sự biến động về hormone như prolactin có thể gây ra các nốt ruồi đỏ trên da thông qua các cơ chế phức tạp. Những nốt ruồi đỏ này có thể co lại hoặc thậm chí biến mất tự nhiên sau khi sinh.

Một số nguyên nhân ít phổ biến hơn bao gồm:

Đột biến gene: Các nghiên cứu cho thấy một số người bị nổi nốt ruồi đỏ do đột biến gene (như gene GNAQ và GNA11).

Sử dụng thuốc đặc hiệu: Trong trường hợp hiếm gặp, những người sử dụng cyclosporine, nitrogen mustard hoặc các loại thuốc hóa trị khác có thể dễ bị nổi nốt ruồi đỏ hơn.

Nhìn chung, mọi người không cần quá lo lắng sau khi xuất hiện nốt ruồi đỏ, đặc biệt nếu kích thước và số lượng nốt ruồi tương đối ổn định và cảm thấy không có vấn đề sức khỏe nào khác.

Nhưng nếu không chắc chắn, hoặc nếu số lượng nốt ruồi đỏ tăng lên đáng kể trong thời gian ngắn, có những thay đổi khác (kích thước lớn hơn, loét, chảy máu...), hoặc nếu đang trong tình trạng suy giảm miễn dịch do bệnh tật hoặc điều trị (như sử dụng thuốc ức chế miễn dịch), bạn nên đi khám bác sĩ.

Đặc điểm

Nốt ruồi son tương đối dễ nhận biết. Đặc điểm cơ bản của chúng là những cục u nhỏ, tròn, chủ yếu có kích thước từ 1 đến 5 milimét. Vì là sự phát triển của mạch máu, chúng thường có màu đỏ, đôi khi màu tím, và đôi khi màu xanh lam. Vì vậy, chúng còn được gọi là u mạch anh đào.

Đặc trưng Mô tả Hình dạng Các nốt sần tròn, giống như quả anh đào nhỏ Kích thước Thông thường 1-5 mm Màu sắc Chủ yếu là màu đỏ, có thể có màu tím hoặc xanh lam Số lượng Thông thường xuất hiện nhiều Vị trí Chủ yếu ở cánh tay và thân (bao gồm cả cổ), hiếm khi xuất hiện ở bàn tay, bàn chân và mặt

Nốt ruồi đỏ thường là trường hợp lành tính trên da, chỉ ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ. Ảnh: Shutterstock.

Tại sao người trẻ lại mắc u mạch máu tuổi già?

Mặc dù nốt ruồi son còn được gọi là u mạch máu tuổi già, nhiều người trẻ tuổi cũng xuất hiện dấu hiệu này. Thực tế, đây là một hạn chế của thuật ngữ y học.

Trước đây, các chuyên gia nhận thấy những nốt ruồi son này phổ biến hơn ở người cao tuổi, và số lượng của chúng thường tăng lên theo tuổi tác, do đó thuật ngữ thông thường "u mạch máu tuổi già" được sử dụng.

Tên gọi mô tả này phần nào tóm tắt được đặc điểm của tình trạng bệnh, nhưng chưa đủ. Có nhiều trường hợp tương tự; ví dụ, những gì chúng ta thường gọi là "đốm đồi mồi" (tăng sinh sừng tiết bã) không chỉ xuất hiện ở người cao tuổi; người trẻ và trung niên cũng có thể mắc phải.

Vì vậy, đừng quá chú trọng vào tên gọi, những thuật ngữ này đơn giản chỉ là gây hiểu lầm.

Đây có phải dấu hiệu ung thư không?

Khi nghe đến từ "u mạch máu", mọi người thường lo lắng: Liệu đó có phải là khối u? Liệu nó có trở thành ung thư? Liệu nó có đe dọa đến tính mạng?

Rất may, u mạch máu, đặc biệt là các nốt ruồi son, không phải là vấn đề đáng sợ. U mạch máu thực chất khá phổ biến, với nhiều loại, và hầu hết đều lành tính.

Ví dụ, khoảng 4-10% trẻ sơ sinh mắc chứng bệnh gọi là "u mạch máu ở trẻ sơ sinh", thường tự khỏi khi lớn lên.

Đối với nốt ruồi son, chúng cũng không phải là hiếm gặp, và càng phổ biến hơn theo tuổi tác. Chúng thường bắt đầu xuất hiện ở độ tuổi 30 (mặc dù 5-7% thanh thiếu niên cũng mắc phải), và 75% người trên 75 tuổi mắc phải tình trạng này.

Nốt ruồi son được gọi là u mạch máu vì chúng liên quan đến sự giãn nở và tăng sinh cục bộ của các mao mạch (đây không phải là ung thư mạch máu). Do đó, không cần phải lo lắng về từ "khối u". Trong y học, "khối u" có thể dùng để chỉ những khối u lành tính trong cấu trúc mô, không nhất thiết phải liên quan đến ung thư. Nốt ruồi son được đề cập ở đây là một ví dụ.

Nốt ruồi son rất phổ biến, không gây đau, không lây nhiễm. Chúng sẽ không tiếp tục phát triển, thường chỉ giữ nguyên kích thước vài milimet. Do đó, việc điều trị là không cần thiết.

Tuy nhiên, những nhóm sau có thể điều trị:

Những người quan tâm đến ngoại hình, vì một số nốt ruồi đỏ xuất hiện ở những vùng da lộ ra như cánh tay và cổ, khiến chúng khá dễ nhận thấy.

Những người lo lắng về sự thay đổi của nốt ruồi đỏ và không muốn chúng tồn tại vĩnh viễn.