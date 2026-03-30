Trưởng phòng bệnh viện TP.HCM được bổ nhiệm Giám đốc trạm y tế phường

  • Thứ hai, 30/3/2026 14:59 (GMT+7)
Một trưởng phòng tại bệnh viện trực thuộc Sở Y tế TP.HCM được điều động về công tác tại tuyến cơ sở, giữ chức giám đốc trạm y tế phường trong bối cảnh kiện toàn hệ thống y tế.

UBND phường Xuân Hòa (TP.HCM) vừa ban hành quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Giám đốc Trạm Y tế phường.

Theo quyết định, ông Lưu Quốc Hải, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM (trực thuộc Sở Y tế), được điều động về công tác tại Trạm Y tế phường Xuân Hòa.

Bác sĩ chuyên khoa II Lưu Quốc Hải, Trưởng Trạm y tế phường Xuân Hoà. Ảnh: BVYHCT.

Đồng thời, ông Hải được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trạm Y tế phường Xuân Hòa kể từ ngày 1/4, với thời hạn 5 năm.

Việc điều động, bổ nhiệm này được thực hiện trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế TP.HCM và các đơn vị liên quan, trong bối cảnh thành phố triển khai sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở sau khi chuyển các trạm y tế về trực thuộc UBND cấp xã, phường.

Trước đó, theo các quyết định của UBND TP.HCM, hàng loạt trung tâm y tế khu vực và trạm y tế đã được tổ chức lại nhằm tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu, đưa nhân lực có kinh nghiệm từ tuyến trên về tuyến cơ sở.

Động thái điều động cán bộ từ bệnh viện tuyến thành phố về trạm y tế phường được xem là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, quản lý tại tuyến y tế cơ sở, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân.

Bác sĩ chuyên khoa II Lưu Quốc Hải là chuyên gia có nhiều năm công tác trong lĩnh vực Y học cổ truyền. Ông từng giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM.

Trong quá trình công tác, ông tham gia công tác quản lý, điều phối hoạt động chuyên môn và xây dựng kế hoạch phát triển bệnh viện. Việc được điều động về tuyến cơ sở được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý và chất lượng khám, chữa bệnh tại trạm y tế phường.

Nguyễn Thuận

