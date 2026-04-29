Dấu hiệu bệnh gan biểu hiện ngay ở mắt

Không phải lúc nào bệnh gan cũng biểu hiện rầm rộ. Ở nhiều người, những thay đổi đầu tiên lại xuất hiện âm thầm ở đôi mắt.

Khi gan hoạt động kém đi, một số dấu hiệu có thể xuất hiện khá sớm ở mắt. Từ việc lòng trắng ngả vàng, mắt khô rát đến nhìn kém hơn trong bóng tối. Song những biểu hiện này dễ bị bỏ qua vì tưởng là vấn đề nhỏ.

Vàng mắt có thể là dấu hiệu của các bệnh viêm gan nặng, xơ gan. Ảnh: Dreamstime.

Mắt vàng

Theo All About Vision, một trong những biểu hiện dễ nhận ra nhất khi gan gặp vấn đề là tình trạng vàng mắt. Bình thường, gan có nhiệm vụ xử lý bilirubin, đây là sắc tố màu vàng cam được tạo ra khi các tế bào hồng cầu già bị phá hủy.

Khi gan còn khỏe, chất này sẽ được chuyển hóa và đào thải ra ngoài. Tuy nhiên, khi chức năng gan suy giảm, bilirubin không được xử lý hiệu quả mà tích tụ dần trong máu. Theo thời gian, chúng lắng đọng ở da và đặc biệt là ở lòng trắng khiến mắt chuyển sang màu vàng.

Khối u vàng nhỏ ở mí mắt

Ở một số người, vấn đề về gan còn biểu hiện ngay quanh vùng mắt qua các mảng u vàng nhỏ trên mí, gọi là xanthelasma. Đây là những khối mềm, màu vàng nhạt, hình thành do cholesterol tích tụ dưới da.

Khi gan hoạt động kém, việc xử lý lipid không còn hiệu quả, khiến mỡ tích tụ ở nhiều vị trí, trong đó có vùng quanh mắt. Dù các mảng này không gây đau hay nguy hiểm trực tiếp, chúng vẫn được xem là dấu hiệu cảnh báo cho thấy gan có thể đang gặp trục trặc trong quá trình chuyển hóa. Sự xuất hiện của xanthelasma đôi khi đi kèm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Suy giảm thị lực

Gan vốn là nơi dự trữ và chuyển hóa vitamin A. Đây là dưỡng chất giúp võng mạc hoạt động tốt, nhất là trong điều kiện thiếu sáng, theo Medical News Today. Khi gan suy yếu kéo dài, khả năng cung cấp vitamin này giảm đi, khiến cơ thể âm thầm thiếu hụt. Dấu hiệu sớm thường là nhìn kém vào ban đêm hoặc khi chuyển từ sáng sang tối. Nếu không phát hiện kịp thời, tình trạng có thể tiến triển thành khô mắt, tổn thương giác mạc, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến thị lực.

Mắt thường xuyên bị khô

Một số bệnh lý gan như viêm gan, viêm đường mật nguyên phát còn có thể kéo theo tình trạng khô mắt dai dẳng. Nguyên nhân thường liên quan đến rối loạn miễn dịch, khi hệ miễn dịch của cơ thể tấn công nhầm vào các tuyến tiết dịch, trong đó có tuyến lệ.

Tuyến lệ là nơi sản xuất nước mắt giúp bôi trơn bề mặt nhãn cầu. Khi lượng nước mắt giảm, mắt dễ rơi vào trạng thái khô, gây cảm giác cộm như có hạt bụi bên trong, kèm theo rát, ngứa hoặc châm chích. Một số người còn thấy mắt nhạy cảm hơn với ánh sáng, nhanh mỏi khi làm việc với màn hình và thỉnh thoảng xuất hiện tình trạng nhìn mờ thoáng qua.

Đỏ mắt (nổi gân máu)

Theo Times of India, tình trạng mắt đỏ hoặc sung huyết không chỉ đơn thuần là kích ứng tại chỗ mà đôi khi có thể phản ánh những rối loạn sâu hơn trong cơ thể, trong đó có bệnh lý gan.

Khi gan bị tổn thương kéo dài, cơ thể dễ rơi vào trạng thái viêm toàn thân và tích tụ các chất độc do gan không còn đảm đương tốt chức năng thải độc. Những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến hệ mạch máu nhỏ, bao gồm cả các mạch ở mắt, khiến mắt dễ đỏ hoặc sung huyết.

Bên cạnh đó, gan còn đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất các yếu tố đông máu, nhiều trong số đó phụ thuộc vào vitamin K. Khi chức năng gan suy giảm, quá trình này bị gián đoạn, làm tăng nguy cơ rối loạn đông máu. Hệ quả là các mạch máu nhỏ trong mắt trở nên dễ vỡ hơn, có thể gây ra tình trạng chảy máu nhẹ hoặc khiến mắt đỏ kéo dài.