Thêm 200 bệnh viện vệ tinh, người dân ở tỉnh vẫn được hưởng y tế 'xịn'

  • Thứ tư, 29/4/2026 16:38 (GMT+7)
  • 16:38 29/4/2026

Bộ Y tế phê duyệt đề án bệnh viện vệ tinh 2026-2030, đặt mục tiêu thêm ít nhất 200 cơ sở, đưa kỹ thuật chất lượng cao về tuyến dưới.

Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn mới đặt mục tiêu phát triển thêm 200 cơ sở, giúp người dân tiếp cận kỹ thuật an toàn, hiệu quả ngay tại địa phương. Ảnh: Đinh Hà.

Bộ Y tế vừa phê duyệt Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu mở rộng mạng lưới và nâng cao chất lượng điều trị trên toàn quốc.

Mở rộng bệnh viện vệ tinh

Điểm nhấn của đề án là phát triển thêm ít nhất 200 bệnh viện vệ tinh, đồng thời đưa các kỹ thuật an toàn, hiệu quả vào triển khai thường quy ngay tại tuyến cơ sở.

Theo kế hoạch, 100% bệnh viện hạt nhân và bệnh viện vệ tinh tham gia đề án sẽ kết nối hệ thống hỗ trợ chuyên môn từ xa (Telehealth). Hệ thống này bao gồm đào tạo trực tuyến, hội chẩn liên cấp, tư vấn chuyên môn và hỗ trợ điều trị qua nền tảng số, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở.

Thực tế cho thấy, việc kết nối từ xa đã được một số bệnh viện hạt nhân triển khai hiệu quả thời gian qua. Nhờ đó, các ca bệnh tại tuyến dưới được chẩn đoán nhanh hơn, chính xác hơn, đồng thời giảm thiểu rủi ro khi phải chuyển tuyến, đặc biệt trong các tình huống cấp cứu.

Một điểm mới đáng chú ý của đề án là cơ chế "hồi chuyển có hướng dẫn". Theo đó, người bệnh sau khi điều trị tại các bệnh viện trung ương hoặc tuyến chuyên sâu sẽ được chuyển về bệnh viện vệ tinh phù hợp, kèm theo đầy đủ hồ sơ, phác đồ và hướng dẫn điều trị chi tiết. Trong suốt quá trình theo dõi, bệnh viện hạt nhân vẫn tiếp tục phối hợp tư vấn, hội chẩn từ xa cho đến khi người bệnh xuất viện và tái khám.

Người bệnh sau khi điều trị tại các bệnh viện trung ương hoặc tuyến chuyên sâu sẽ được chuyển về bệnh viện vệ tinh phù hợp, kèm theo đầy đủ hồ sơ, phác đồ và hướng dẫn điều trị chi tiết. Ảnh: Đinh Hà.

Đề án cũng đặt ra yêu cầu cao về năng lực nhân sự. Toàn bộ cán bộ y tế tham gia phải trực tiếp xử trí các tình huống cấp cứu, bệnh nặng, bệnh nguy cơ cao - những trường hợp mà việc chuyển tuyến có thể làm chậm thời gian can thiệp hoặc gia tăng nguy cơ tử vong, biến chứng. Đồng thời, đội ngũ này sẽ được đào tạo, đào tạo lại và giám sát thường xuyên để nâng cao chuyên môn.

Đáng chú ý, các bệnh viện vệ tinh đủ điều kiện có thể nhận hỗ trợ đồng thời từ một hoặc nhiều bệnh viện hạt nhân. Cơ chế này được kỳ vọng giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại địa phương, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay gần nơi sinh sống.

Theo Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn, đề án hướng tới củng cố và phát triển mạng lưới bệnh viện hạt nhân - vệ tinh phù hợp với nhu cầu khám chữa bệnh của từng vùng miền, đồng thời tạo sự cân bằng trong hệ thống y tế.

Hai giai đoạn phát triển bệnh viện vệ tinh toàn quốc

Một điểm mở rộng quan trọng là sự tham gia của các bệnh viện tư nhân, giúp người bệnh có thêm lựa chọn và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh về chất lượng dịch vụ.

Bên cạnh đó, việc chuyển giao kỹ thuật sẽ được gắn với cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế. Các bệnh viện vệ tinh được đảm bảo chi trả khi triển khai kỹ thuật mới, tránh tình trạng “có kỹ thuật nhưng không dám làm” do thiếu nguồn tài chính. Nguồn kinh phí thực hiện đề án sẽ được huy động từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác.

Hiện cả nước có 54 bệnh viện lớn được lựa chọn làm "hạt nhân", giữ vai trò dẫn dắt mạng lưới bệnh viện vệ tinh. Ảnh: Việt Linh.

Hiện cả nước có 54 bệnh viện lớn được lựa chọn làm "hạt nhân", giữ vai trò dẫn dắt mạng lưới bệnh viện vệ tinh trong 19 chuyên ngành như ung bướu, ngoại chấn thương, gây mê hồi sức, tim mạch, cấp cứu, hồi sức - chống độc, đột quỵ, hô hấp, sản khoa, nhi khoa…

Trong số này có nhiều đơn vị đầu ngành như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng nhiều bệnh viện tuyến trung ương khác.

Đề án được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 2026-2028 tập trung phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh ở các chuyên khoa có tỷ lệ chuyển tuyến cao, gánh nặng bệnh tật lớn hoặc nhu cầu cấp thiết tại địa phương. Trọng tâm là đào tạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển hệ thống khám chữa bệnh từ xa, đồng thời nâng cao năng lực quản trị và thúc đẩy chuyển đổi số trong bệnh viện.

Giai đoạn 2028-2030 sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá hiệu quả, từ đó nhân rộng các mô hình thành công và xây dựng mạng lưới bệnh viện vệ tinh gắn kết đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.

Phương Anh

Bệnh viện vệ sinh đề án giảm tải

