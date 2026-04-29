Nhập viện thương tâm sau 30 phút bị rắn cạp nia cắn

Nam bệnh nhân bị rắn cạp nia cắn khi đi bắt cá, ban đầu còn tỉnh táo nhưng nhanh chóng suy hô hấp, phải thở máy và lọc máu để giữ tính mạng.

Nọc độc của rắn cạp nia tác động lên hệ thần kinh, làm tê liệt tứ chi, khiến nạn nhân rơi vào tình trạng suy hô hấp. Ảnh: SCMP.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, trong lúc đang đi bắt cá, người đàn ông bị rắn cạp nia (có khoang đen - trắng) cắn vào cẳng tay phải. Sau tai nạn, người này xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, nôn nhiều, hoa mắt và chóng mặt. Bệnh nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Khi nhập Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, người bệnh vẫn tỉnh táo, chưa có dấu hiệu yếu liệt cơ, huyết động ổn định. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 30 phút, tình trạng chuyển nặng nhanh. Người bệnh giảm ý thức, suy hô hấp, sụp mi hai bên, liệt cơ vận nhãn, nuốt khó, há miệng hạn chế và yếu cơ tứ chi.

Trước diễn biến nguy kịch, các bác sĩ lập tức triển khai hồi sức chuyên sâu. Người bệnh được đặt ống nội khí quản, thở máy, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm và tiến hành lọc máu hấp phụ. Sau 3 lần lọc, tình trạng cải thiện rõ rệt. Ý thức bệnh nhân cũng dần hồi phục, sức cơ tăng lên.

Sau 5 ngày điều trị, người bệnh đã có thể tự hô hấp, huyết động ổn định. Ảnh: BVCC.

Đến ngày thứ 5, bệnh nhân được rút ống nội khí quản. Hiện người bệnh tỉnh táo hoàn toàn, cơ lực hồi phục, tự thở tốt và huyết động ổn định. Dự kiến, bệnh nhân sẽ sớm được xuất viện.

Bác sĩ Ngọc Văn Lơ, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, cho biết rắn cạp nia là loài có nọc độc thần kinh mạnh. Nọc độc có thể gây liệt cơ nhanh, dẫn đến suy hô hấp nếu không được xử trí kịp thời.

Nọc rắn cạp nia chủ yếu tác động lên hệ thần kinh, trong đó có các độc tố hậu synap và đặc biệt là độc tố tiền synap. Những chất này gây liệt mềm kéo dài, làm suy yếu dần các cơ, bao gồm cả cơ hô hấp. Ngoài ra, nọc của rắn cạp nia còn có thể chứa các độc tố dạng natriuretic peptide, làm tăng thải natri qua thận, từ đó dẫn đến tình trạng hạ natri máu.

Trên lâm sàng, phần lớn trường hợp bị rắn cạp nia cắn đều xuất hiện liệt cơ tiến triển nhanh. Nếu không được đưa đến cơ sở y tế kịp thời, người bệnh có thể rơi vào suy hô hấp và nguy hiểm tính mạng.

Việc cấp cứu cần được triển khai sớm, đặc biệt là hỗ trợ hô hấp bằng thở máy. Bên cạnh đó, huyết thanh kháng nọc đặc hiệu có vai trò quan trọng, giúp người bệnh phục hồi khả năng tự thở nhanh hơn, rút ngắn thời gian điều trị và giảm nguy cơ biến chứng.

Rắn cạp nia có đầu thon mảnh, con ngươi tròn, trên thân có các khoang màu đen, trắng xen kẽ. Chúng có tiết diện ngang hình tam giác, đoạn từ hông xuống đuôi dẹp dần thành điểm nhọn

Tại Việt Nam, rắn cạp nia gồm hai loài chính. Rắn cạp nia Nam (Bungarus candidus) phân bố chủ yếu ở khu vực miền Trung và miền Nam. Trong khi đó, rắn cạp nia Bắc (Bungarus multicinctus), còn được gọi là rắn vòng trắng, phân bố từ miền Bắc đến một phần miền Trung. Cả hai loài đều có đặc điểm nhận diện với các khoang đen - trắng xen kẽ và đều thuộc nhóm rắn có nọc độc thần kinh mạnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi bị rắn cắn hoặc nghi ngờ bị rắn độc cắn, người dân cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có khả năng hồi sức cấp cứu. Không nên tự ý xử trí bằng các biện pháp dân gian như rạch vết thương, hút nọc hay đắp lá. Đồng thời, cần hạn chế vận động để làm chậm quá trình lan truyền nọc độc trong cơ thể.