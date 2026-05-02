Hai bệnh lây qua tình dục tăng mạnh ở nam giới tại TP.HCM

Số ca nhiễm giang mai ghi nhận tại TP.HCM đã tăng gấp đôi trong 5 năm qua và các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) đang diễn biến phức tạp.

Vết loét lớn trên lưng ở bệnh nhân mắc giang mai tiến triển đến giai đoạn II. Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Thông tin được chia sẻ tại cuộc họp giao ban về chương trình phòng, chống bệnh phong và các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục (STI) do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) phối hợp cùng Bệnh viện Da Liễu TP.HCM tổ chức. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo hai đơn vị cùng đại diện 132 trạm y tế và các cơ sở y tế công - tư trên địa bàn.

Theo HCDC, số liệu báo cáo giai đoạn 2020 - 2025 cho thấy bệnh sùi mào gà vẫn ghi nhận số ca mắc cao nhất, đỉnh điểm vào năm 2023 với hơn 38.000 trường hợp.

Đáng chú ý, số ca nhiễm giang mai đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng 5 năm, từ 4.899 ca (năm 2020) lên 9.511 ca (năm 2025).

Sự chênh lệch về giới tính cũng được thể hiện rõ rệt khi tỷ lệ mắc giang mai ở nam giới cao gấp 3 lần nữ giới, và bệnh lậu ở nam giới cao hơn gần 11 lần so với nữ giới.

Giang mai là bệnh nhiễm trùng do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra. Bệnh lây truyền qua quan hệ tình dục không an toàn, đường máu và từ mẹ sang con trong thời kỳ mang thai. Thống kê của Bệnh viện Da liễu TP.HCM năm 2024, trong gần 71.000 lượt khám và điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs), có hơn 9.400 ca giang mai, trải đều ở mọi giai đoạn: 239 ca giai đoạn I, 1.870 ca giai đoạn II, 189 ca kín sớm và 7.183 ca giai đoạn muộn.

Vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae gây bệnh lậu. Ảnh: Unsplash.

Trên phạm vi toàn cầu, WHO ước tính năm 2022 có khoảng 8 triệu người từ 15-49 tuổi mắc giang mai, trong đó nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) có tỷ lệ mắc cao nhất. Trong khi đó, bệnh lậu do vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae gây ra, lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn với người nhiễm.

Điều đáng lo ngại là không ít nam giới mắc bệnh nhưng không có biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu, khiến việc phát hiện chậm trễ và làm tăng nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Bệnh thường gặp ở nhóm người trong độ tuổi hoạt động tình dục, đặc biệt là thanh thiếu niên 15-24 tuổi.

Trước thực tế đó, HCDC cho biết chương trình phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục năm 2026 đặt ra 3 mục tiêu cốt lõi: Nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, giảm tỷ lệ mắc các bệnh STI phổ biến và quyết tâm loại trừ lây truyền giang mai từ mẹ sang con.

Song song với các bệnh STI, công tác phòng, chống bệnh phong tại TP.HCM cũng đạt được những cột mốc quan trọng khi hoàn thành loại trừ bệnh phong quy mô tuyến huyện từ năm 2025 theo quy định của Bộ Y tế.

Hiện Thành phố quản lý 246 bệnh nhân. Tỷ lệ trẻ em mắc bệnh mới duy trì ở mức 0% trong suốt giai đoạn 2021-2025, cho thấy nguy cơ lây truyền trong cộng đồng được kiểm soát rất tốt. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đa số ca bệnh mới phát hiện hiện nay đều thuộc thể nhiều vi khuẩn, đòi hỏi công tác tầm soát sớm cần được tăng cường hơn nữa.

Trong năm 2026, Thành phố kiên trì mục tiêu duy trì kết quả loại trừ bệnh phong với tỷ lệ lưu hành bệnh dưới 0,2/10.000 dân và đảm bảo 100% người khuyết tật do bệnh phong được chăm sóc phục hồi chức năng.

Dù đạt được nhiều kết quả khả quan nhờ sự chỉ đạo sát sao của Sở Y tế và mạng lưới chuyên khoa rộng khắp, tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những thách thức về nguồn nhân lực tại y tế cơ sở sau khi hợp nhất khu vực, cũng như rào cản về tâm lý kỳ thị trong cộng đồng.