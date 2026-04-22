Nam thanh niên phát hiện mắc giang mai từ dấu hiệu lạ

Nam thanh niên bị phát ban đỏ, mụn nước không điển hình trên toàn thân, khiến bác sĩ khó khăn trong việc chẩn đoán ban đầu.

Nam thanh niên phát hiện mắc giang mai từ biểu hiện nổi mụn nước toàn thân. Ảnh: Shutterstock.

Theo China Times, ca bệnh do bác sĩ da liễu Hoàng Tinh Vĩ chia sẻ mới đây cho thấy giang mai có thể “ngụy trang” dưới nhiều biểu hiện khác nhau.

Bệnh nhân là nam, còn khá trẻ, đến khám trong tình trạng cơ thể nổi ban đỏ hình tròn, lan rộng ở nhiều vị trí. Một số nơi xuất hiện mụn nước. Những biểu hiện này không giống với các bệnh da liễu thường gặp như chàm hay phát ban do virus, khiến việc xác định nguyên nhân trở nên khó khăn. Chỉ đến khi thực hiện xét nghiệm máu, bác sĩ mới phát hiện bệnh nhân dương tính với giang mai.

Theo bác sĩ Vĩ, giang mai từ lâu được xem là “kẻ giả dạng vĩ đại” trong y học bởi các biểu hiện ngoài da rất đa dạng. Đây là bệnh lây truyền qua đường tình dục do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra, chủ yếu lây qua quan hệ tình dục không an toàn, tiếp xúc trực tiếp với vết loét hoặc tổn thương trên da, niêm mạc, và cũng có thể lây từ mẹ sang con trong thai kỳ.

Sau khi xâm nhập vào cơ thể, vi khuẩn có thể lan theo đường máu và gây ra nhiều dạng tổn thương khác nhau, từ ban đào, sẩn đến mụn nước, thậm chí xuất hiện ở lòng bàn tay và bàn chân. Chính sự khó lường này khiến bệnh dễ bị nhầm lẫn với các bệnh da liễu khác, dẫn đến chậm trễ trong điều trị.

Nếu không được điều trị, bệnh có thể chuyển sang giai đoạn tiềm ẩn, khi triệu chứng bên ngoài biến mất nhưng vi khuẩn vẫn tồn tại trong cơ thể. Ở giai đoạn muộn, giang mai có thể gây tổn thương tim mạch, thần kinh trung ương, thị lực hoặc nhiều cơ quan khác, dẫn đến biến chứng nặng nề. Đáng nói, người mắc vẫn có thể lây bệnh cho bạn tình trong một số giai đoạn mà không hề hay biết.

Những năm gần đây, giang mai và các bệnh lây truyền qua đường tình dục có xu hướng gia tăng trở lại, đặc biệt ở nhóm người trẻ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), riêng năm 2022 đã ghi nhận khoảng 8 triệu ca giang mai mới ở người trưởng thành trong độ tuổi 15-49.

Ở Nhật Bản, báo cáo giám sát quốc gia cho thấy năm 2024 ghi nhận 14.663 ca mắc, duy trì ở mức cao sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Trong khi đó, tại Trung Quốc, xu hướng này còn rõ rệt hơn khi năm 2025 ghi nhận hơn 640.000 ca giang mai mới, trở thành bệnh truyền nhiễm nhóm B có số ca báo cáo cao thứ hai, chỉ sau viêm gan virus.

Tại Việt Nam, giang mai cũng là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến, với số ca đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Những con số này cho thấy giang mai không chỉ quay trở lại mà còn đang lan rộng với tốc độ đáng lo ngại ở nhiều quốc gia.

Vì vậy, người dân cần đặc biệt lưu ý khi xuất hiện các dấu hiệu như phát ban đỏ ở lòng bàn tay hoặc lòng bàn chân; phát ban toàn thân nhưng không ngứa rõ rệt; tổn thương da có hình dạng đa dạng, khó nhận diện; tình trạng kéo dài không khỏi; hoặc có tiền sử loét không đau, nổi hạch không rõ nguyên nhân. Trong những trường hợp này, việc thăm khám và xét nghiệm sớm là cần thiết để tránh bỏ sót bệnh.

Ở thời điểm hiện tại, giang mai hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả bằng kháng sinh nếu được phát hiện sớm, phổ biến là penicillin theo phác đồ. Việc điều trị kịp thời không chỉ giúp kiểm soát bệnh mà còn hạn chế nguy cơ lây lan và biến chứng về sau.