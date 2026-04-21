Sốt 4 ngày không dứt, nhập viện phát hiện 'thủ phạm' gây bệnh ở đùi

Người phụ nữ được xác định mắc sốt mò kèm biến chứng viêm phổi sau nhiều ngày sốt cao liên tục, tự điều trị tại nhà không cải thiện.

Vết loét ở đùi của bệnh nhân. Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê.

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ), bệnh nhân nữ 57 tuổi nhập viện trong tình trạng sốt trên 39°C kéo dài, rét run, đau nhức toàn thân và ho nhiều. Trước đó 4 ngày, người bệnh bị sốt và mệt mỏi nhưng không đi khám, chỉ tự điều trị tại nhà khiến tình trạng ngày càng nặng.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân mệt nhiều, môi khô, mắt trũng, lưỡi bẩn - dấu hiệu gợi ý mất nước và nhiễm trùng. Đáng chú ý, vùng mặt ngoài đùi phải xuất hiện một vết loét nhỏ kích thước khoảng 5x3 mm, viền đỏ, trung tâm đóng vảy. Đây là tổn thương điển hình của sốt mò.

Kết quả xét nghiệm cho thấy men gan (AST, ALT) người bệnh tăng cao. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ghi nhận viêm thùy dưới hai phổi. Bệnh nhân được chẩn đoán sốt mò biến chứng viêm phổi, kèm rối loạn chức năng gan và được điều trị tích cực theo phác đồ của Bộ Y tế.

Sau 2 ngày điều trị, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, chị hết sốt, chức năng gan dần ổn định, hô hấp cải thiện. Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi tại khoa Nội Tổng hợp.

Sốt mò là bệnh nhiễm trùng cấp tính do vi khuẩn Orientia Tsutsugamushi gây ra, lây qua ấu trùng mò, không phải mò trưởng thành. Ấu trùng mò ký sinh trên chuột, sinh sống ở bụi rậm, bờ ruộng, vùng ẩm ướt. Khi đốt người, chúng để lại vết loét tròn, không đau, không ngứa, dễ bị bỏ sót nếu không thăm khám kỹ. Vị trí thường gặp là hõm nách, bẹn, sau tai, dưới vú, quanh rốn.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Văn Phong, Trưởng khoa Nội Tổng hợp, cho biết sốt mò dễ bị bỏ sót do triệu chứng ban đầu không đặc hiệu, dễ nhầm với sốt virus hoặc các bệnh nhiễm trùng khác. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến các biến chứng nặng như viêm phổi, suy gan, suy đa tạng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đi khám sớm khi có biểu hiện sốt kéo dài kèm đau nhức, ho hoặc mệt mỏi. Đồng thời, nên kiểm tra kỹ các vùng da kín như bẹn, nách, đùi để phát hiện sớm vết loét đặc trưng. Khi lao động ngoài đồng hoặc khu vực nhiều cỏ rậm, cần mặc quần áo bảo hộ và không nên tự ý điều trị kéo dài tại nhà nếu triệu chứng không thuyên giảm.