Đột quỵ ở tuổi 30

Bệnh nhân 30 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với xuất huyết u mạch máu dạng hang, trong khi hai túi phình động mạch não vẫn nằm im ở những vị trí hiểm hóc nhất.

Nam thanh niên 30 tuổi xuất huyết não sau khi liên tục nôn ói. Ảnh: Shutterstock.

TS.BS Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM), cho biết vừa xử trí thành công một ca bệnh dị dạng mạch máu não phức tạp và hiếm gặp trên thế giới.

Trước đó, anh N.N.H.V. (30 tuổi) được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau đầu dữ dội, chóng mặt, nôn ói liên tục và đi đứng không vững. Do bệnh nhân còn quá trẻ và không có tiền sử bệnh nền đặc biệt, các triệu chứng cấp tính này khiến người nhà lo lắng.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) hệ mạch máu não đã làm cho ngay cả các bác sĩ dày dặn kinh nghiệm cũng phải bất ngờ. Anh V. không chỉ bị một tổn thương mà sở hữu cùng lúc 3 "quả mìn nổ chậm" chực chờ phát nổ trong đầu.

Cụ thể, hệ thống hình ảnh ghi nhận một khối u mạch máu dạng hang (cavernoma) ở vùng tiểu não trái đã bị biến chứng gây xuất huyết não. Đáng sợ hơn, kết quả tầm soát phát hiện thêm 2 túi phình động mạch não đi kèm, trong đó có một túi nằm ngay tại động mạch đốt sống, vị trí tiềm ẩn nguy cơ vỡ cực cao.

"Xuất huyết não do u mạch máu thường diễn tiến âm thầm, khó phát hiện sớm ở người trẻ vì nhiều trường hợp không có triệu chứng rõ ràng. Khi tình trạng xuất huyết cấp tính xảy ra, nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng tàn phế là rất lớn", bác sĩ Tuấn nói.

Vị trí bị phình mạch máu não. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Tuấn nhận định u mạch máu dạng hang là một dạng dị dạng mạch máu bẩm sinh ít gặp. Với ca bệnh của anh V., sau hơn 20 ngày điều trị nội khoa tích cực nhưng thể trạng không cải thiện, các bác sĩ bắt buộc phải can thiệp ngoại khoa để chặn đứng nguy cơ tái xuất huyết.

Tuy nhiên, áp lực cuộc phẫu thuật bóc tách u có thể làm vỡ hai túi phình động mạch đi kèm. Nếu túi phình bị vỡ trên bàn mổ, bệnh nhân sẽ bị xuất huyết ồ ạt và cầm chắc cái chết.

Để bảo toàn mạng sống cho chàng trai 30 tuổi, các bác sĩ quyết định thực hiện chiến lược "gỡ mìn" từng bước. Đầu tiên là xử lý hai túi phình trước bằng phương pháp nội mạch, sau đó mới tiến hành vi phẫu bóc tách khối u.

TS.BS Trần Thanh Vũ, Trưởng đơn vị can thiệp mạch máu thần kinh, cho biết ê-kíp đã áp dụng kỹ thuật cao Balloon Test Occlusion (BTO) nhằm đánh giá hệ tuần hoàn đối bên của não có đủ khả năng bù trừ hay không sau khi làm tắc mạch máu mang túi phình nguy hiểm.

Sau khi "quả mìn" túi phình được vô hiệu hóa thành công, bệnh nhân hồi phục tốt và được chuẩn bị kỹ lưỡng để bước vào trận chiến quyết định.

Ngay sau đó, cuộc vi phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ được tiến hành khẩn trương. Bằng sự khéo léo và hỗ trợ của trang thiết bị hiện đại, ê-kíp bác sĩ đã bóc tách, loại bỏ trọn vẹn khối dị dạng mạch máu dạng hang cùng khối máu tụ ở tiểu não của anh V. mà không làm tổn thương các vùng não lành xung quanh.

Chỉ hai ngày sau mổ, anh V. đã tỉnh táo hoàn toàn, các triệu chứng nôn ói, chóng mặt và đau đầu trước đó biến mất. Hiện tại, nam thanh niên đang được hướng dẫn tập vật lý trị liệu để sớm quay trở lại cuộc sống và công việc thường nhật.

Bác sĩ Tuấn cảnh báo đột quỵ hay dị dạng mạch máu não không còn là bệnh của người già. Để phòng bệnh, người dân cần kiểm soát tốt huyết áp, tránh stress kéo dài. Khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu thần kinh bất thường như đau đầu âm ỉ, tê yếu tay chân, chóng mặt, mất thăng bằng... cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để tầm soát, tránh những hậu quả đáng tiếc.