Suýt mất khả năng sinh lý vì giấu bệnh 'khó nói' suốt 7 ngày

Người đàn ông chịu đựng tình trạng cương dương kéo dài suốt 7 ngày mới nhập viện, đối mặt nguy cơ hoại tử và mất chức năng sinh lý nếu chậm xử trí.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Theo thông tin từ các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Móng Cái, người đàn ông 40 tuổi đột ngột bị cương dương và kéo dài liên tục. Tuy nhiên, anh không đi khám ngay mà cố chịu đựng tại nhà. Đến ngày thứ 7, khi cơn đau trở nên dữ dội, bệnh nhân mới quyết định nhập viện.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định đây là tình trạng cương dương kéo dài nguy hiểm, có nguy cơ gây hoại tử mô và mất hoàn toàn chức năng sinh lý nếu không được xử trí kịp thời.

Trước diễn biến cấp bách, ê-kíp khoa Ngoại do bác sĩ chuyên khoa I Phạm Bình Dương và bác sĩ Vũ Văn Tuyền trực tiếp thực hiện đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Các bác sĩ áp dụng phương pháp tạo thông nối xoang hang - thể xốp qua đường bìu - dương vật nhằm dẫn lưu lượng máu ứ đọng và giảm áp lực trong thể hang.

Quá trình can thiệp diễn ra khẩn trương, chính xác, giúp cải thiện rõ rệt tình trạng cương đau và bảo tồn chức năng sinh lý cho người bệnh. Sau phẫu thuật, bệnh nhân giảm đau nhanh, hồi phục ổn định và được xuất viện sau 5 ngày điều trị.

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), cương dương là hiện tượng dương vật trở nên cứng do máu dồn vào các thể hang khi có kích thích thần kinh hoặc tâm lý. Quá trình này diễn ra khi mạch máu giãn ra, tăng lưu lượng máu vào và giảm dòng máu thoát ra, giúp duy trì độ cứng cần thiết cho hoạt động tình dục.

Trong điều kiện bình thường, tình trạng này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn và sẽ tự giảm sau khi hết kích thích. Tuy nhiên, nếu dương vật cương kéo dài trên 4 giờ, không liên quan đến kích thích tình dục hoặc kèm theo đau, đó có thể là dấu hiệu của tình trạng cương dương kéo dài (priapism) - một cấp cứu y khoa cần được xử trí sớm.

Một số dấu hiệu cảnh báo gồm dương vật cương cứng liên tục, đau tăng dần, đầu dương vật có thể mềm hơn phần thân, hoặc tình trạng không giảm dù đã nghỉ ngơi. Nếu không được can thiệp kịp thời, máu ứ đọng kéo dài có thể làm tổn thương mô, dẫn đến rối loạn cương vĩnh viễn hoặc mất chức năng sinh lý.

Khi tình trạng cương dương kéo dài trên 4 giờ, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được can thiệp kịp thời. Việc chậm trễ có thể dẫn đến tổn thương vĩnh viễn và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống.