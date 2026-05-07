Diễn biến mới vụ nghi ngộ độc tại tiểu học Đặng Thùy Trâm ở TP.HCM

Sau vụ nhiều học sinh rối loạn tiêu hóa, TP.HCM đang lấy mẫu xét nghiệm và truy xuất nguồn gốc suất ăn trường học.

Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Website.

Tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 7/5, ông Lê Minh Hải, Phó giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết cơ quan này đang phối hợp với ngành y tế khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm.

Theo ông Hải, vụ việc xảy ra tại hai cơ sở của trường, gồm cơ sở ở số 215 Trần Xuân Soạn và cơ sở tại số 37/2 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận. Tổng cộng có 1.306 người sử dụng bữa ăn trong ngày xảy ra sự cố.

Sau bữa ăn, một số học sinh xuất hiện triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đau bụng, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy và sốt. Các em sau đó được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám, theo dõi sức khỏe.

Truy xuất nguồn gốc suất ăn nghi gây ngộ độc

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã phối hợp cùng ngành y tế triển khai điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và kiểm tra đơn vị cung cấp suất ăn cho nhà trường.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định đơn vị cung cấp thức ăn cho cả hai cơ sở của trường là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xích Long - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh suất ăn công nghiệp.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra toàn bộ quy trình chế biến, bảo quản và vận chuyển thực phẩm của đơn vị này. Đồng thời, mẫu thực phẩm lưu của bữa ăn ngày 24/4 cũng được lấy để xét nghiệm nhằm xác định tác nhân gây ngộ độc.

Ngoài việc kiểm tra nguồn thực phẩm, Sở An toàn thực phẩm còn yêu cầu kiểm tra sức khỏe đối với toàn bộ nhân viên tham gia chế biến và phục vụ suất ăn để xác định các yếu tố nguy cơ liên quan.

Ông Lê Minh Hải cho biết đến hiện tại, cơ quan chức năng cơ bản xác định đây là vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bữa ăn tại trường học. Tuy nhiên, việc kết luận chính xác nguyên nhân và xác định trách nhiệm cụ thể của đơn vị liên quan vẫn cần thêm thời gian.

Bệnh nhi nghi ngộ độc thực phẩm. Ảnh: BVCC.

"Để xử lý vụ việc, chúng tôi không chỉ xác định thực phẩm nào gây ngộ độc mà còn phải làm rõ có hay không hành vi vi phạm hành chính hoặc dấu hiệu vi phạm hình sự về an toàn thực phẩm", ông Hải nói.

Theo lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cơ quan chức năng đang phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để đánh giá đầy đủ mức độ ảnh hưởng sức khỏe của các học sinh. Việc này bao gồm xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể, mức độ ảnh hưởng sức khỏe và các yếu tố chuyên môn khác trước khi đưa ra kết luận cuối cùng cũng như hình thức xử lý phù hợp.

Ông Hải cho biết đây cũng là lý do đến nay Sở chưa thể công bố cụ thể đơn vị nào sẽ bị xử phạt hành chính hoặc xử lý theo quy định pháp luật.

Vì sao ngộ độc thực phẩm vẫn liên tiếp xảy ra?

Liên quan tình trạng các vụ ngộ độc thực phẩm vẫn xảy ra liên tiếp, đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho rằng nguy cơ ngộ độc luôn tồn tại trong quá trình sản xuất, chế biến và sử dụng thực phẩm nếu không kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên liệu, quy trình bảo quản và điều kiện chế biến.

Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, thực phẩm rất dễ biến đổi chất lượng nếu không được bảo quản đúng quy chuẩn. Những nhóm có nguy cơ cao gây ra các vụ ngộ độc tập thể gồm bếp ăn trường học, khu công nghiệp, khu chế xuất và thức ăn đường phố.

Theo ông Hải, trong nhiều năm qua, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã triển khai đồng thời nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kiến thức và phổ biến quy định pháp luật về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Nhóm được tập trung nhiều gồm doanh nghiệp cung cấp suất ăn công nghiệp, người trực tiếp chế biến và nhân viên phục vụ thực phẩm.

Song song với đó, Sở tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là những đơn vị cung cấp suất ăn cho trường học và khu công nghiệp.

Riêng với các cơ sở cung cấp suất ăn trường học, Sở tổ chức kiểm tra định kỳ hai lần mỗi năm, thường vào đầu các học kỳ. Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình chế biến, bảo quản và truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm.

Theo thống kê của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, hiện thành phố có hơn 400 cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp. Trong thời gian qua, Sở đã ký cam kết với 317 doanh nghiệp về việc đảm bảo cung cấp thực phẩm an toàn cho trường học và các đơn vị tập thể.

Ngoài hoạt động thanh tra, kiểm tra, Sở cũng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp cùng nhiều đơn vị liên quan triển khai các chương trình giám sát, cảnh báo nguy cơ và hướng dẫn thực hành an toàn thực phẩm.

Trước câu hỏi về hiệu quả hoạt động của mô hình Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khi vẫn liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc, ông Hải cho rằng đây vẫn là mô hình cần thiết nhằm thống nhất đầu mối quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận áp lực quản lý hiện nay rất lớn, đặc biệt sau khi mở rộng địa bàn quản lý, trong khi biên chế của Sở đã giảm khoảng 10% sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo ông Hải, để kiểm soát hiệu quả vấn đề an toàn thực phẩm, không thể chỉ dựa vào riêng Sở An toàn thực phẩm mà cần sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân trong việc giám sát, phát hiện và phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm.