Liên tiếp vụ bạo hành tàn nhẫn trẻ em: Bộ Y tế gửi văn bản khẩn

Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành siết công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, duy trì đường dây nóng 24/7 và nâng cao trách nhiệm phát hiện, tố giác vụ việc.

Bàn Thị Tâm và Nguyễn Minh Hiệp tại cơ quan công an. Ảnh: VTC News.

Trước thực trạng liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực trẻ em với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có những vụ do chính cha mẹ hoặc người chăm sóc gây ra, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Theo Bộ Y tế, việc này nhằm bảo đảm quyền trẻ em, đồng thời giảm thiểu tối đa các tổn hại về thể chất và tinh thần đối với trẻ.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tổ chức quán triệt và triển khai đồng bộ, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ liên quan công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Bên cạnh đó, các địa phương cần đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa từ sớm, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tăng cường truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, các cấp, ngành trong việc phát hiện, báo cáo và xử lý các vụ việc vi phạm quyền trẻ em.

Bộ Y tế cũng yêu cầu phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc và các thành viên trong gia đình nhằm hạn chế nguy cơ bạo lực, xâm hại xảy ra ngay trong môi trường sống của trẻ.

Bé trai 2 tuổi ở TP.HCM bị bạo hành, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Đáng chú ý, Bộ Y tế nhấn mạnh yêu cầu tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin, tố giác liên quan nguy cơ hoặc hành vi xâm hại trẻ em; đồng thời triển khai ngay các biện pháp can thiệp, hỗ trợ đối với trẻ bị bạo lực, xâm hại.

Các địa phương phải bảo đảm điều kiện tốt nhất để hạn chế tổn thương cho trẻ em. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi che giấu, không tố giác các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc thiếu trách nhiệm trong xử lý vụ việc sẽ bị xử lý nghiêm.

Ngoài ra, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em trên địa bàn; rà soát những tồn tại, bất cập, khó khăn trong quá trình triển khai để xây dựng giải pháp khắc phục phù hợp với thực tế địa phương.

Trong trường hợp cần thiết, các địa phương được đề nghị chủ động kiến nghị Bộ Y tế sửa đổi quy định nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố chỉ đạo xây dựng chính sách bố trí nhân sự làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã theo quy định của Luật Trẻ em và Nghị định 56/2017/NĐ-CP; duy trì đường dây nóng bảo vệ trẻ em hoạt động 24/7.

Đồng thời, địa phương cần bảo đảm ngân sách hàng năm phù hợp để triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch hành động vì trẻ em, đặc biệt là các nhiệm vụ liên quan phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em.

Trước đó, tại TP.HCM, một bé trai 2 tuổi được người dân phát hiện trong tình trạng nguy kịch tại căn nhà thuê ở xã Hòa Hiệp. Trên cơ thể bé có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ và phản ứng chậm.

Nghi ngờ bé bị bạo hành, người dân đã trình báo cơ quan chức năng. Sau sơ cứu tại bệnh viện địa phương, nạn nhân được chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để điều trị chuyên sâu. Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đã đề nghị Sở Y tế TP.HCM phối hợp khẩn trương bảo vệ, chăm sóc và điều trị cho cháu bé.

Trong khi đó tại Hà Nội, Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, quê Ninh Bình) về tội Giết người liên quan vụ bé gái 4 tuổi tử vong do bị bạo hành. Cơ quan điều tra xác định Hiệp và mẹ cháu bé là Bàn Thị Tâm thường xuyên đánh đập, bỏ đói nạn nhân trong thời gian sống cùng nhau. Riêng ngày 3/5, bé bị hành hạ dã man dẫn đến tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E.

Tình trạng của bé trai bị mẹ và cha dượng bạo hành ở TP.HCM Bé trai 2 tuổi đã có thể ăn uống bình thường, đỡ khóc. Trước đó, trẻ nhập viện với thương tích nặng, dập lách, gan, đứt tụy, tổn thương thận và nhiều dấu vết xây xước khắp cơ thể.