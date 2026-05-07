Bị người nhà cắn mất môi, người đàn ông nhập viện

Sau cuộc xô xát với em họ, người đàn ông ở Bắc Ninh bị cắn mất một phần môi trên. Các bác sĩ phải thực hiện ca tạo hình phức tạp kéo dài nhiều giai đoạn.

Vừa qua, các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Tái tạo - Bệnh viện Đại học Y Dược (cơ sở Linh Đàm - Hà Nội) đã tiếp nhận bệnh nhân H.V.V. (45 tuổi) trú tại Yên Phong, Bắc Ninh, trong tình trạng cấp cứu vết thương hở, khuyết toàn bộ phần mềm môi trên.

Theo hồ sơ bệnh án, sau một cuộc xô xát đỉnh điểm tại nhà, ông V. đã bị người em họ tấn công. Đối phương đã dùng răng cắn mất một mảnh môi lớn của nạn nhân. Do xảy ra trong lúc hoảng loạn, mảnh môi rời đã không thể tìm thấy để nối lại.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên ông Việt là nạn nhân của bạo lực trong gia đình. Cách đây 10 năm, ông từng bị họ hàng đâm thấu bụng, phải trải qua đại phẫu để giữ lại tính mạng.

Trao đổi về ca bệnh này, TS.BS Nguyễn Đình Minh, Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Tái tạo, cho biết bệnh nhân vào viện trong tình trạng khuyết môi đỏ rộng khoảng 3 cm, kèm khuyết một phần môi trắng kích thước khoảng 3x1 cm.

"Đây là tổn thương phức tạp do mất nhiều phần môi đỏ, biến dạng môi và ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng khép miệng, phát âm, ăn nhai và thẩm mỹ khuôn mặt nếu không được tái tạo phù hợp", bác sĩ Minh nói.

TS.BS Nguyễn Đình Minh, Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Tái tạo, phẫu thuật cho bệnh nhân.

Để xử lý tối ưu cho ông V., các bác sĩ đã quyết định sử dụng kỹ thuật tạo hình bằng vạt Abbe. Vạt được thiết kế từ môi đối diện nhằm tái tạo phần môi đỏ và phục hồi liên tục cơ vòng môi. Sau phẫu thuật, môi được tái lập tương đối cân đối, đảm bảo chức năng và cải thiện rõ rệt thẩm mỹ khuôn mặt.

Nhờ có sự phục hồi cơ vòng môi, bệnh nhân không chỉ cải thiện hình thể môi mà còn bảo tồn được chức năng khép miệng, phát âm và ăn uống. Đồng thời, do sử dụng mô từ môi đối diện nên màu sắc, độ dày và độ mềm mại của môi sau tái tạo thường đạt kết quả thẩm mỹ tự nhiên hơn.

Tuy nhiên, bệnh nhân sẽ phải trải qua một hành trình điều trị kiên trì. Phẫu thuật tạo hình vạt Abbe là phẫu thuật hai thì, trong đó sau khi chuyển vạt, phần cuống vạt vẫn phải được giữ nối với môi cho đến khi hình thành được tuần hoàn nuôi mới tại vùng nhận.

Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Tuấn, khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Tái tạo, nhấn mạnh vết thương do người cắn là một dạng tổn thương rất đặc biệt và "bẩn" tương đương với vết thương do súc vật cắn, có nguy cơ nhiễm trùng cực cao. Vì vậy, khi gặp phải trường hợp này quy trình sơ cứu cần tuân thủ các bước nghiêm ngặt sau:

Trước hết, cần rửa sạch vết thương và cầm máu tại chỗ.

Để hở vết thương: Tuyệt đối không được khâu kín hay băng bó quá chặt ngay từ đầu. Việc bịt kín vết thương sẽ tạo môi trường yếm khí, khiến vi khuẩn phát triển mạnh và dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng nghiêm trọng.

Nếu bị chó/mèo cắn, ưu tiên hàng đầu là tiêm phòng dại. Tuy nhiên, với vết thương do người cắn, việc làm sạch kỹ lưỡng và để hở vết thương thường là yêu cầu tiên quyết và quan trọng nhất.

Dù không lo ngại về bệnh dại, bệnh nhân vẫn nên cân nhắc việc tiêm phòng uốn ván hoặc kiểm tra các bệnh truyền nhiễm qua đường máu nếu vết cắn sâu và đối tượng cắn có nguy cơ cao.