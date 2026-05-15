Bảo hiểm y tế dự kiến chi trả thêm nhiều dịch vụ phòng bệnh

Theo kế hoạch mới của Chính phủ, bảo hiểm y tế sẽ từng bước mở rộng quyền lợi, tăng chi cho phòng bệnh và khám sức khỏe định kỳ.

Từ năm 2026, bảo hiểm y tế dự kiến tăng chi cho khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và nhiều dịch vụ y tế phòng bệnh cho người dân. Ảnh: Việt Linh.

Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 13/5/2026 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư về thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và triển khai đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 3/10/2025, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả triển khai chính sách bảo hiểm y tế.

Mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030

Mục tiêu trọng tâm là nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trong giai đoạn mới, hướng tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030.

Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố tập trung triển khai 6 nhóm nhiệm vụ lớn.

Trong đó, ưu tiên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; đổi mới hoạt động truyền thông, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Các cơ quan chức năng cũng được giao nhiệm vụ tập trung sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế theo hướng đáp ứng mục tiêu bao phủ toàn dân; nâng cao năng lực hệ thống khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và chất lượng cung ứng dịch vụ y tế.

Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu tăng cường năng lực quản lý của các cơ quan thực hiện bảo hiểm y tế ở cả Trung ương và địa phương, đảm bảo quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế hiệu quả, cân đối và bền vững.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo và cải cách hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế.

Theo kế hoạch, Bộ Y tế sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng nhiều chính sách mới nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hiểm y tế.

Trong đó có Nghị quyết thí điểm đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế và bảo hiểm y tế bổ sung theo nhu cầu của người dân, tăng cường liên kết giữa bảo hiểm y tế với bảo hiểm sức khỏe thương mại để tránh trùng lặp thanh toán chi phí khám chữa bệnh. Chính sách này dự kiến hoàn thành trong quý II/2028.

Chính phủ cũng dự kiến ban hành Nghị định về tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027 theo lộ trình phù hợp với việc mở rộng phạm vi quyền lợi và mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời, tiếp tục nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm chính sách, hộ cận nghèo, người khuyết tật và các nhóm yếu thế trong xã hội. Nghị định này dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2027.

Đáng chú ý, Chính phủ sẽ xây dựng Nghị quyết thí điểm huy động và mở rộng các nguồn thu cho Quỹ bảo hiểm y tế, trong đó có cơ chế sử dụng một phần nguồn thu từ thuế thuốc lá, rượu bia và đồ uống có đường để chi trả cho các dịch vụ phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính, khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc và phát hiện sớm bệnh tật, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm. Chính sách này dự kiến hoàn thành trong quý IV/2028.

Chính phủ dự kiến ban hành Nghị định về tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027. Ảnh: Việt Linh.

Ngoài ra, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi cũng sẽ được xây dựng và hoàn thiện trong quý I/2029.

Mở rộng quyền lợi, giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân

Kế hoạch hành động cũng đặt ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và giảm áp lực tài chính cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Theo đó, từ quý II/2027, ngành y tế sẽ từng bước triển khai phân luồng người bệnh giữa các cấp chuyên môn kỹ thuật nhằm giảm tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến chuyên sâu do tiếp nhận nhiều ca bệnh nhẹ hoặc bệnh thông thường.

Từ quý I/2027, các cơ sở khám chữa bệnh được yêu cầu nghiên cứu cơ chế và điều kiện chuyên môn để có thể cho người bệnh xuất viện vào cuối tuần, ngày nghỉ hoặc ngày lễ nhằm giảm tình trạng ùn ứ bệnh nhân.

Đặc biệt, từ tháng 5/2026, các cơ sở y tế sẽ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giá dịch vụ y tế mới, trong đó bổ sung cấu phần chi phí quản lý.

Chính phủ cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, phấn đấu đến năm 2026 đạt tỷ lệ bao phủ trên 95,5% dân số và tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030.

Từ năm 2026, Quỹ bảo hiểm y tế sẽ từng bước tăng tỷ lệ chi cho hoạt động phòng bệnh, chẩn đoán và điều trị sớm; mở rộng phạm vi chi trả đối với một số dịch vụ như dinh dưỡng, quản lý bệnh mạn tính, khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc theo yêu cầu chuyên môn.

Song song với đó, cơ quan chức năng sẽ xây dựng cơ chế hỗ trợ trực tiếp cho người tham gia bảo hiểm y tế khi sử dụng dịch vụ y tế, triển khai thí điểm các chương trình hỗ trợ giảm chi phí đồng chi trả, ưu tiên người nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội.

Ngoài ra, các quy định liên quan đến danh mục thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật và mức thanh toán bảo hiểm y tế cũng sẽ được rà soát, sửa đổi theo hướng phù hợp với khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.