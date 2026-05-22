Hai công ty dược nổi tiếng bị phạt vì thuốc không đạt chất lượng

  • Thứ sáu, 22/5/2026 18:08 (GMT+7)
Cục Quản lý Dược vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai doanh nghiệp sản xuất dược phẩm do có thuốc vi phạm chất lượng mức độ 2, đồng thời buộc tiêu hủy.

Thuốc viên nén bao phim Aclon chứa hoạt chất Aceclofenac 100 mg bị buộc thu hồi toàn quốc. Ảnh: A.K.

Theo quyết định xử phạt của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo có trụ sở tại số 13, đường 9A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, phường Trấn Biên, TP Đồng Nai bị xử phạt 70 triệu đồng.

Doanh nghiệp này bị xác định sản xuất thuốc viên nén bao phim Aclon chứa hoạt chất Aceclofenac 100 mg vi phạm chất lượng mức độ 2. Lô thuốc vi phạm có số đăng ký VD-18521-13, số lô ACT3003, ngày sản xuất 28/4/2023 và hạn dùng 27/4/2026.

Shinpoong Daewoo được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 835/ĐKKDD-BYT ngày 10/4/2023 với phạm vi sản xuất thuốc. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là Hong Sang Kee.

Ngoài hình thức phạt tiền, Cục Quản lý Dược buộc công ty tiêu hủy toàn bộ lô thuốc vi phạm theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 57 Nghị định 117/2020/NĐ-CP. Toàn bộ chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do doanh nghiệp chi trả.

Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm, có trụ sở tại K63/1 Nguyễn Thị Sóc, ấp 50, xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM cũng bị xử phạt 70 triệu đồng vì sản xuất thuốc vi phạm chất lượng mức độ 2.

Thuốc vi phạm là viên nén bao phim Aceclofenac STELLA 100mg chứa hoạt chất Aceclofenac 100 mg, số đăng ký VD-20124-13. Lô thuốc vi phạm có số lô 070423, ngày sản xuất 7/4/2023 và hạn dùng 7/4/2026.

Aceclofenac STELLA 100mg có tác dụng giảm đau, chống viêm, thường dùng cho các bệnh lý xương khớp.

Stellapharm được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 1302/ĐKKDD-BYT ngày 22/4/2026 với phạm vi sản xuất thuốc. Người đại diện theo pháp luật là Ông Văn Dũng.

Tương tự Shinpoong Daewoo, Stellapharm bị buộc tiêu hủy toàn bộ lô thuốc vi phạm và tự chi trả toàn bộ chi phí thực hiện.

Hai quyết định xử phạt đều căn cứ theo điểm b khoản 4 Điều 57 Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 124/2021/NĐ-CP.

Nguyễn Thuận

vi phạm chất lượng không đạt chất lượng buộc tiêu huỷ xử phạt thuốc giảm đau

