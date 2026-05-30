Loại trái cây giàu dinh dưỡng, giúp bé tiêu hóa tốt

Chất xơ, nước và các enzyme tự nhiên trong một số loại trái cây có thể giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón và bổ sung nhiều dưỡng chất cho trẻ.

Bên cạnh việc bổ sung đủ nước và duy trì chế độ ăn cân bằng, cha mẹ nên tăng cường các loại trái cây vào thực đơn hàng ngày của trẻ. Đây là nguồn cung cấp dồi dào chất xơ, vitamin và enzyme tự nhiên, giúp hỗ trợ sự phát triển khỏe mạnh và toàn diện của con.

Dưới đây là 5 loại trái cây vừa tốt cho hệ tiêu hóa vừa cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ.

Đu đủ

Đu đủ là một trong những loại trái cây được nhắc đến nhiều nhất khi nói về sức khỏe tiêu hóa, theo Eating Well. Loại quả này chứa enzyme papain, có khả năng hỗ trợ phân giải protein trong thức ăn, từ đó giúp quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, đu đủ còn giàu chất xơ và nước, giúp làm mềm phân và hỗ trợ nhu động ruột. Với những trẻ thường xuyên bị táo bón, việc bổ sung đu đủ chín vào bữa phụ có thể góp phần cải thiện tình trạng khó đi tiêu. Ngoài lợi ích cho hệ tiêu hóa, đu đủ còn cung cấp vitamin A và vitamin C, những dưỡng chất quan trọng đối với thị lực và hệ miễn dịch.

Lê

Lê chứa nhiều nước và chất xơ hòa tan, giúp hỗ trợ quá trình vận chuyển thức ăn trong đường ruột. Đây là loại trái cây thường được khuyến khích sử dụng cho trẻ gặp tình trạng táo bón nhẹ. Ngoài ra, lê còn cung cấp vitamin C cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tác động của các gốc tự do. Vị ngọt dịu, mềm và dễ ăn cũng khiến lê trở thành lựa chọn phù hợp với nhiều trẻ nhỏ.

Thanh long

Thanh long có hàm lượng nước cao và chứa lượng chất xơ đáng kể, theo WebMD. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn và giảm nguy cơ táo bón.

Một số nghiên cứu còn cho thấy thanh long chứa các hợp chất có khả năng nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột. Hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh không chỉ giúp tiêu hóa tốt hơn mà còn góp phần tăng cường miễn dịch. Bên cạnh đó, loại quả này cũng cung cấp vitamin C, magie và nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể.

Chuối

Chuối là loại trái cây quen thuộc trong thực đơn của nhiều gia đình. Loại quả này chứa pectin, một dạng chất xơ hòa tan giúp hỗ trợ hoạt động của đường tiêu hóa. Chuối chín còn cung cấp kali - khoáng chất quan trọng đối với chức năng cơ bắp và hệ thần kinh.

Nhờ kết cấu mềm, dễ nhai và dễ tiêu hóa, chuối thường được lựa chọn cho trẻ nhỏ, đặc biệt trong giai đoạn ăn dặm hoặc khi trẻ vừa trải qua các vấn đề tiêu hóa nhẹ.

Kiwi

Kiwi được xem là một trong những loại trái cây giàu chất xơ nhất. Loại quả này còn chứa enzyme actinidin, có thể hỗ trợ quá trình tiêu hóa protein và giúp thức ăn di chuyển thuận lợi hơn trong đường ruột. Nhiều nghiên cứu cho thấy kiwi có thể góp phần cải thiện tình trạng táo bón và giảm cảm giác đầy bụng. Ngoài ra, kiwi nổi tiếng với hàm lượng vitamin C cao, giúp tăng cường miễn dịch và hỗ trợ cơ thể hấp thu sắt hiệu quả hơn.

Dù các loại trái cây trên mang lại nhiều lợi ích, cha mẹ vẫn cần đa dạng hóa thực đơn thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm. Chế độ ăn cân bằng với đầy đủ rau xanh, trái cây, sữa và nguồn protein chất lượng mới là nền tảng quan trọng giúp trẻ có hệ tiêu hóa khỏe mạnh và phát triển toàn diện.