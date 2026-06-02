Một sản phẩm Coop Select bán tại Coopmart bị thu hồi, tiêu hủy toàn quốc

Một lô dung dịch vệ sinh phụ nữ Coop Select bị Bộ Y tế yêu cầu thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc sau khi kết quả kiểm nghiệm cho thấy không đạt chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Bộ Y tế yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc và tiêu hủy một lô sản phẩm Coop Select Dung dịch vệ sinh phụ nữ loại chai 150 ml do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. Ảnh: Coopmart.

Theo thông báo của Cục Quản lý Dược, lô sản phẩm bị thu hồi là Coop Select Dung dịch vệ sinh phụ nữ - chai 150 ml, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 002013/25/CBMP-HCM, số lô S2510087, ngày sản xuất 21/10/2025, hạn sử dụng 21/10/2027.

Sản phẩm do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Trường Dương chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, có địa chỉ tại 160 Trương Công Định, phường Tân Bình, TP.HCM. Đơn vị sản xuất là Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Trường Dương tại địa chỉ 110-111 Trần Văn Mười, xã Bà Điểm, TP.HCM.

Quyết định thu hồi được đưa ra sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tây Ninh tiến hành lấy mẫu sản phẩm tại hai siêu thị gồm Coopmart Tân Châu và Coopmart Tây Ninh để kiểm tra chất lượng.

Kết quả kiểm nghiệm từ Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM và CDC tỉnh Tây Ninh cho thấy mẫu thử của lô sản phẩm này không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Trước vi phạm trên, Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc đối với toàn bộ lô sản phẩm nêu trên.

Dung dịch vệ sinh phụ nữ Coop Select bị thu hồi, tiêu hủy vì không đạt chất lượng. Ảnh: Cooponline.

Cơ quan này đồng thời đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh và sử dụng lô sản phẩm vi phạm, đồng thời trả lại cho đơn vị cung ứng.

Các địa phương cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Trường Dương, Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương gửi thông báo thu hồi tới các đơn vị phân phối, sử dụng sản phẩm; tiếp nhận hàng hóa bị trả lại; tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Doanh nghiệp phải hoàn thành và gửi báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm về Cục Quản lý Dược trước ngày 1/7/2026.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP.HCM được giao nhiệm vụ giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy sản phẩm của Công ty Trường Dương và chi nhánh sản xuất; đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/7/2026.