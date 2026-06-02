Tổng Lãnh sự Pháp: Y tế Việt Nam có những bước chuyển mạnh mẽ

Việt Nam đang thực hiện nhiều cải cách quan trọng để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, mở rộng bao phủ y tế toàn dân và ứng phó với già hóa dân số.

Y tế Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Ngành y tế Việt Nam đang trải qua giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ với nhiều cải cách quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân. Đây là nhận định của ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM, tại lễ ký kết hợp tác chuyên môn diễn ra ngày 2/6 ở TP.HCM.

Theo ông Ranaivoson, những nỗ lực cải cách của Việt Nam hiện tập trung vào ba mục tiêu lớn gồm tăng cường công tác phòng ngừa bệnh tật, mở rộng độ bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Đây đều là những định hướng phù hợp với xu thế phát triển của các hệ thống y tế hiện đại trên thế giới.

Tổng Lãnh sự Pháp cho rằng sự phát triển của ngành y tế Việt Nam không chỉ thể hiện ở việc nâng cao năng lực khám chữa bệnh mà còn ở quyết tâm ứng phó với các thách thức mới như sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm, quá trình già hóa dân số và yêu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

"Trước những thay đổi đó, Pháp luôn mong muốn đồng hành cùng Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác về đào tạo, nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe", ông Ranaivoson nói.

Theo ông Ranaivoson, hợp tác y tế giữa Việt Nam và Pháp đã được duy trì liên tục hơn 30 năm qua và ngày càng mở rộng cả về quy mô lẫn chiều sâu. Nhiều chương trình hợp tác đã góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM đánh giá về y tế Việt Nam hiện nay. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Đánh giá về các sáng kiến hướng đến cộng đồng, Tổng Lãnh sự Pháp cho biết ông đặc biệt ấn tượng với các chương trình đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu cho sinh viên y khoa. Theo ông, đây không chỉ là hoạt động nâng cao năng lực chuyên môn mà còn góp phần xây dựng văn hóa phòng ngừa, tăng cường sức khỏe cộng đồng và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của hệ thống y tế trong tương lai.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, cho biết theo báo cáo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia năm 2025, cả nước xảy ra gần 18.000 vụ tai nạn giao thông, khiến gần 10.000 người tử vong và khoảng 12.000 người bị thương.

Tính trung bình mỗi ngày có khoảng 28 người tử vong và 33 người bị thương do tai nạn giao thông. Theo ông Nhựt, những con số này cho thấy sơ cấp cứu không chỉ là một kỹ năng cần thiết mà còn là hành động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần bảo vệ tính mạng người dân trong những tình huống khẩn cấp.

Ông bày tỏ kỳ vọng việc hợp tác sẽ giúp các bên có thêm nguồn lực để thực hiện hiệu quả hơn các hoạt động phục vụ cộng đồng, đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng cho thế hệ trẻ để lan tỏa những giá trị nhân văn trong xã hội.