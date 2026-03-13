TP.HCM có thêm 13 bệnh viện đa khoa

Sở Y tế TP.HCM sẽ chuyển đổi Trung tâm y tế khu vực có giường bệnh thành bệnh viện đa khoa. Trong đó, 11 đơn vị dự kiến đổi tên ngay trong giai đoạn đầu, 2 đơn vị sẽ tiếp tục được đánh giá.

Trung tâm y tế khu vực Côn Đảo sẽ chuyển thành bệnh viện đa khoa. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Nội vụ đề nghị tham mưu UBND TP.HCM xem xét ban hành quyết định đổi tên các Trung tâm Y tế khu vực có giường bệnh thành bệnh viện đa khoa trực thuộc Sở Y tế.

Đề xuất này được đưa ra sau khi TP.HCM thực hiện sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở theo Quyết định số 3416/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của UBND TP.HCM. Theo quyết định này, 38 Trung tâm Y tế khu vực (bao gồm 168 trạm y tế) trực thuộc Sở Y tế được tổ chức lại, trong đó 168 trạm y tế được chuyển về trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu quản lý.

Sau quá trình sắp xếp, khối y tế dự phòng và các trạm y tế thuộc trung tâm y tế khu vực được chuyển giao cho địa phương. Đồng thời, 25 trong số 38 Trung tâm Y tế khu vực không có giường bệnh đã chấm dứt hoạt động từ ngày 1/1.

Sau khi chuyển giao một phần nhân sự, thuốc, vật tư y tế, tài sản và các nguồn tài chính cho các trạm y tế cấp xã, 13 Trung tâm Y tế khu vực còn lại vẫn duy trì hoạt động. Phần nguồn lực còn lại tiếp tục được sử dụng để thực hiện điều trị nội trú, khám chữa bệnh tuyến cơ sở và các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Theo Sở Y tế TP.HCM, việc chuyển đổi các trung tâm này thành bệnh viện đa khoa nhằm phù hợp với chức năng điều trị thực tế của các đơn vị sau khi tái tổ chức. Đồng thời, việc điều chỉnh mô hình cũng giúp thống nhất hệ thống điều trị của ngành y tế thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân.

Quá trình chuyển đổi được thực hiện theo hai giai đoạn. Trong giai đoạn 1, từ nay đến ngày 31/3, 11 Trung tâm Y tế khu vực có giường bệnh đủ điều kiện sẽ được đổi tên thành bệnh viện đa khoa trực thuộc Sở Y tế.

Trong giai đoạn 2, Sở Y tế sẽ tiếp tục đánh giá hoạt động khám chữa bệnh của hai Trung tâm Y tế khu vực còn lại là Bắc Tân Uyên và Phú Mỹ để quyết định phương án tổ chức phù hợp. Hai đơn vị này có thể được chuyển thành bệnh viện đa khoa hoặc tổ chức lại thành cơ sở 2 của bệnh viện tuyến trên theo quy hoạch mạng lưới y tế của thành phố.

Giai đoạn 1 (từ nay đến 31/3) Giai đoạn 2 (từ nay đến 1/7) Trung tâm Y tế khu vực Thuận An thành Bệnh viện Đa khoa Thuận An Trung tâm Y tế khu vực Bắc Tân Uyên Trung tâm Y tế khu vực Dĩ An thành Bệnh viện Đa khoa Dĩ An Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ Trung tâm Y tế khu vực Tân Uyên thành Bệnh viện Đa khoa Tân Uyên

Trung tâm Y tế khu vực Dầu Tiếng thành Bệnh viện Đa khoa Dầu Tiếng

Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát thành Bệnh viện Đa khoa Bến Cát

Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng thành Bệnh viện Đa khoa Bàu Bàng

Trung tâm Y tế khu vực Phú Giáo thành Bệnh viện Đa khoa Phú Giáo

Trung tâm Y tế khu vực Long Đất thành Bệnh viện Đa khoa Long Đất

Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm thành Bệnh viện Đa khoa Hồ Tràm

Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức thành Bệnh viện Đa khoa Châu Đức

Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo thành Bệnh viện Đa khoa đặc khu Côn Đảo



Theo Sở Y tế TP.HCM, việc đổi tên và tổ chức lại các đơn vị nhằm bảo đảm phù hợp với mô hình điều trị của hệ thống y tế, đồng thời kế thừa và sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có. Việc sắp xếp cũng được thực hiện theo hướng hạn chế xáo trộn về tổ chức, nhân sự và hoạt động chuyên môn tại các cơ sở y tế.

Sau khi chuyển đổi, căn cứ nhu cầu thực tế, Sở Y tế sẽ xem xét quyết định việc thành lập hoặc tổ chức lại các phòng chức năng, khoa chuyên môn tại từng đơn vị theo quy định của pháp luật. Giám đốc mỗi bệnh viện sẽ được giao quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các phòng, khoa trực thuộc.

Theo quy định hiện hành, thẩm quyền quyết định việc thành lập, tổ chức lại hoặc đổi tên các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc về UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Vì vậy, Sở Y tế TP.HCM đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND TP.HCM xem xét ban hành quyết định đổi tên 11 Trung tâm Y tế khu vực trong giai đoạn đầu, tiến tới hoàn thiện mô hình bệnh viện đối với toàn bộ 13 đơn vị.