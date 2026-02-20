Dùng thuốc tăng cường sinh lý để 'tìm lại chính mình'

Gần Tết, tôi bị giảm ham muốn và muốn dùng thuốc tăng cường sinh lý để tìm lại phong độ của chính mình vài năm trước, nhưng liệu điều này có gây nguy hiểm về khả năng cương về lâu dài không?

ThS.BS Phạm Minh Ngọc, Phó giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội

Vào thời điểm cận Tết, nhu cầu cải thiện phong độ của nam giới có xu hướng tăng cao. Không ít người vì tâm lý muốn “lấy lại bản lĩnh” nhanh chóng đã tự ý tìm mua và sử dụng các thuốc ức chế men PDE5 như Sildenafil, Tadalafil để hỗ trợ cương dương, hoặc các sản phẩm gắn mác “thảo dược tăng cường sinh lý” quảng cáo hiệu quả tức thì trên mạng. Tuy nhiên, đây là lựa chọn tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe nếu dùng không đúng chỉ định.

Một trong những nguy cơ đáng lo ngại nhất là biến cố tim mạch. Nhóm thuốc ức chế PDE5 có thể gây giãn mạch và hạ huyết áp. Với những người có bệnh lý tim mạch nền hoặc đang sử dụng thuốc chứa Nitrate điều trị đau thắt ngực, việc tự ý dùng thuốc có thể khiến huyết áp tụt đột ngột, dẫn đến chóng mặt, ngất xỉu, thậm chí nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Đây là tình huống nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Ngoài ra, việc lạm dụng hoặc dùng sai liều thuốc còn có thể gây ra tình trạng cương đau dương vật kéo dài, một cấp cứu nam khoa cần can thiệp ngay. Khi hiện tượng cương kéo dài trên 4 giờ, máu bị “kẹt” lại trong thể hang mà không thể thoát ra. Nếu không được xử lý y tế kịp thời bằng các biện pháp như hút máu hoặc tiêm thuốc co mạch, các mô mạch máu sẽ dần bị xơ hóa, làm tăng nguy cơ liệt dương vĩnh viễn về sau.

Không chỉ dừng ở thuốc kê đơn, nhiều nam giới còn tìm đến các sản phẩm thực phẩm chức năng quảng cáo là “thảo dược tự nhiên”, “tăng cường sinh lý tức thì” với tâm lý e ngại đi khám. Đây là nhóm sản phẩm tiềm ẩn nhiều nguy cơ vì không rõ nguồn gốc, thậm chí có thể bị trộn trái phép hoạt chất hóa học với liều lượng cao. Những tạp chất này tạo áp lực lớn lên gan và thận, có thể gây tăng men gan cấp tính hoặc dẫn đến suy thận nếu sử dụng kéo dài.

Một hệ lụy khác ít được chú ý là tình trạng lệ thuộc tâm lý vào thuốc. Khi lạm dụng các loại hỗ trợ cương dương trong thời gian dài, người bệnh dần mất đi sự tự tin tự nhiên trong đời sống tình dục. Về lâu dài, cơ thể có thể gặp khó khăn trong việc tự kích hoạt cơ chế cương nếu thiếu sự hỗ trợ của dược chất, tạo thành một vòng luẩn quẩn vừa khó điều trị vừa ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Việc sử dụng thuốc điều trị rối loạn cương dương cần được thăm khám và chỉ định bởi bác sĩ, sau khi đã đánh giá toàn diện về tình trạng sức khỏe, bệnh lý nền cũng như các yếu tố nguy cơ đi kèm. Tự ý dùng thuốc theo lời quảng cáo, theo kinh nghiệm truyền miệng hoặc mua trên mạng không chỉ khiến hiệu quả điều trị không được đảm bảo mà còn có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm khi cơ thể dễ bị ảnh hưởng bởi stress, rượu bia và nhịp sinh hoạt đảo lộn.