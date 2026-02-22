Thấy gì sau cú 'nhổ giò' của Nguyễn Đình Bắc?

Từ vóc dáng trung bình ở tuổi thiếu niên, cầu thủ Nguyễn Đình Bắc cao thêm gần 30 cm sau 14 tuổi. Bác sĩ lý giải vai trò của dinh dưỡng, giấc ngủ và giai đoạn “nước rút” dậy thì.

Chiều cao của cầu thủ Đình Bắc từng gây chú ý tại giải U23 châu Á. Ảnh: Duy Hiệu.

Nguyễn Đình Bắc đang là một trong những gương mặt trẻ gây chú ý nhất của U23 Việt Nam trong thời gian gần đây. Cầu thủ sinh năm 2004 ghi dấu ấn nhờ lối chơi tốc độ, kỹ thuật, khả năng tạo đột biến cùng sự tự tin khi thi đấu ở các giải đấu quốc tế.

Bên cạnh chuyên môn, hình thể của Đình Bắc cũng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi anh sở hữu chiều cao xấp xỉ 1,8 m, lợi thế đáng kể với một cầu thủ tấn công trong bóng đá hiện đại.

Chiều cao không chỉ do di truyền

Để có được vóc dáng như hiện tại, Đình Bắc từng trải qua quãng thời gian khá “lép vế” về thể hình so với bạn bè cùng trang lứa. Ở độ tuổi 13-14, chiều cao của anh chỉ khoảng 1,5 m, thấp hơn các đồng đội hơn 10 cm. Đây là mức chiều cao thường chỉ phù hợp với trẻ 12-13 tuổi, khiến anh gặp không ít bất lợi khi tập luyện và thi đấu.

Tuy nhiên, chỉ trong vài năm sau đó, Đình Bắc bất ngờ bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ. Từ một cậu bé có vóc dáng khiêm tốn, anh cao thêm gần 30 cm, đạt chiều cao lý tưởng khi trưởng thành. Sự “lột xác” rõ rệt này khiến nhiều người bất ngờ và cũng đặt ra câu hỏi: vì sao có những người vẫn tăng chiều cao mạnh sau tuổi 14, trong khi nhiều người khác gần như không thay đổi?

Đình Bắc gây ấn tượng tại giải U23 Châu Á năm 2025 với chiều cao 1,80 m và Đình Bắc trong bức ảnh chụp cùng bố mẹ và chị gái năm 14 tuổi.

Chia sẻ với báo chí, bố của Đình Bắc cho biết gia đình từng rất chú trọng đến dinh dưỡng cho con trai trong giai đoạn dậy thì. Ban đầu, Đình Bắc sử dụng một loại đồ uống bổ sung dinh dưỡng, sau đó chuyển sang nhiều loại sữa khác nhau để hỗ trợ phát triển thể chất. Có lần vào miền Nam thăm con, ông mua một hộp sữa trị giá hơn một triệu đồng, nhưng chỉ sau vài ngày đã dùng hết.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ThS.BS Bùi Thị Duyên, Phó chủ nhiệm khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM), cho biết nhiều phụ huynh hiện nay vẫn cho rằng sau 14 tuổi, trẻ gần như “hết cửa” tăng chiều cao. Đây là quan niệm chưa chính xác.

“Thực tế, quá trình dậy thì ở lứa tuổi này chưa kết thúc hoàn toàn, đặc biệt ở nam giới. Các sụn tăng trưởng ở đầu xương dài vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khoảng 17-18 tuổi, thậm chí muộn hơn ở một số trường hợp”, bác sĩ Duyên nói.

Sau 14 tuổi vẫn là giai đoạn “nước rút”

Theo ThS.BS Bùi Thị Duyên, nếu được nuôi dưỡng và chăm sóc đúng cách, giai đoạn sau 14 tuổi vẫn được xem là “nước rút” quan trọng để cải thiện chiều cao. Việc bỏ lỡ thời điểm này đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội phát triển chiều cao về sau.

Trong giai đoạn dậy thì muộn, dinh dưỡng đóng vai trò then chốt trong việc duy trì hoạt động của sụn tăng trưởng, hỗ trợ hormon tăng trưởng (GH) và IGF-1, đồng thời hạn chế nguy cơ đóng sớm sụn tăng trưởng.

“Một chế độ ăn đầy đủ và cân đối giúp cung cấp nguyên liệu cho quá trình kéo dài và khoáng hóa xương. Khi dinh dưỡng không đáp ứng, cơ thể sẽ ưu tiên các chức năng sống thiết yếu, khiến tăng trưởng chiều cao bị chững lại”, bác sĩ Duyên phân tích.

Theo đó, protein là vật liệu chính cấu tạo nên sụn, xương và khối cơ. Thiếu đạm trong giai đoạn này có thể khiến quá trình tăng trưởng bị đình trệ. Canxi và phospho quyết định độ chắc và chiều dài của xương, trong khi vitamin D đóng vai trò then chốt giúp cơ thể hấp thu canxi hiệu quả.

Bên cạnh đó, kẽm tham gia kích thích hoạt động của hormon tăng trưởng; vitamin K, magie và vitamin A hỗ trợ quá trình khoáng hóa và hoàn thiện cấu trúc xương.

“Chiều cao không phụ thuộc vào một vi chất đơn lẻ mà là kết quả của một hệ dinh dưỡng đầy đủ, đa dạng và cân đối”, bác sĩ Duyên nhấn mạnh.

Đình Bắc là đôi chân chủ lực của bóng đá Việt Nam ở thời điểm này. Ảnh: Minh Chiến.

Dưới góc độ y học thể thao, bác sĩ chuyên khoa II Trần Anh Vũ, Trưởng khoa Y học Thể thao và Nội soi, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho rằng câu chuyện tăng chiều cao của Đình Bắc không phải điều quá bất ngờ nếu đặt trong bối cảnh phát triển sinh lý của lứa tuổi thiếu niên.

Ngược lại, đây là một ví dụ khá điển hình cho thấy cơ thể cầu thủ trẻ có thể “bật lên” mạnh mẽ khi tăng trưởng rơi đúng vào giai đoạn vàng.

“Con người có hai thời điểm tăng chiều cao nhanh nhất trong đời là giai đoạn 0-3 tuổi và giai đoạn dậy thì. Ở thời điểm này, nếu được đầu tư đầy đủ về dinh dưỡng, vận động và giấc ngủ, chiều cao có thể thay đổi rất rõ chỉ trong vài tháng”, bác sĩ Vũ cho biết.

Với Đình Bắc, mốc 14-15 tuổi vẫn là thời điểm cơ thể chưa phát triển hoàn toàn. Khi sụn tiếp hợp ở đầu xương chưa đóng lại, chiều cao vẫn còn nhiều dư địa để tăng thêm, thậm chí tăng khá nhanh nếu các điều kiện thuận lợi được đáp ứng đồng thời.

Sau tuổi 15 vẫn là giai đoạn cần được quan tâm đúng mức về dinh dưỡng, vận động thể lực phù hợp và giấc ngủ đủ sâu, những yếu tố nền tảng để hormone tăng trưởng hoạt động hiệu quả.