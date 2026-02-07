Những loại thuốc phụ nữ mang thai nên tránh

Phụ nữ mang thai là trường hợp cần thận trọng khi sử dụng thuốc vì có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi và sức khỏe của mẹ.

Bị ốm khi mang thai là trải nghiệm đáng lo ngại. Cảm giác buồn chán và ốm nghén cùng lúc không chỉ khó chịu mà còn đáng lo ngại, đặc biệt là đối với người mẹ. Trong thai kỳ, khi hệ miễn dịch thay đổi, các bà mẹ tương lai dễ mắc bệnh hơn.

Tuy nhiên, bà bầu uống thuốc cần cân nhắc kỹ bởi những ảnh hưởng của thuốc không chỉ tác động tới mẹ mà cả thai nhi. Dưới đây là một số loại thuốc phụ nữ nên tránh trong thai kỳ.

Thuốc Aspirin tăng nguy cơ chảy máu

Theo India Times, là loại thuốc giảm đau và kháng viêm được sử dụng phổ biến nhất, Aspirin có thể dễ dàng tìm thấy trong tủ thuốc của mọi gia đình. Mặc dù nhìn chung an toàn cho hầu hết người lớn, Aspirin không được khuyến khích sử dụng trong thai kỳ, đặc biệt là trong giai đoạn sau.

Aspirin có thể làm tăng nguy cơ chảy máu và gây ra những tác dụng phụ cho sự phát triển của thai nhi. Nó dẫn đến các vấn đề như trẻ sinh ra nhẹ cân cũng như các biến chứng trong quá trình sinh nở.

Ibuprofen tăng nguy cơ biến chứng khi sinh

Tương tự Aspirin, Ibuprofen cũng là loại thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) thường được sử dụng để giảm đau, hạ sốt và giảm viêm. Ibuprofen cũng gây hại trong thai kỳ, đặc biệt là ở giai đoạn sau vì nó có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tim, thận và phổi của thai nhi. Thuốc này cũng làm tăng nguy cơ biến chứng trong quá trình chuyển dạ và sinh nở.

Thuốc kháng sinh Tetracycline ảnh hưởng sự phát triển xương của trẻ

Theo GoodRx, Tetracycline là loại kháng sinh điều trị nhiều loại nhiễm trùng do vi khuẩn. Thuốc này được xếp vào nhóm thuốc D trong danh mục thuốc dành cho phụ nữ mang thai. Phụ nữ mang thai được khuyến cáo nên tránh sử dụng tất cả loại kháng sinh Tetracycline, bao gồm Doxycycline (Doryx) và Minocycline (Minocin).

Dùng kháng sinh Tetracycline có thể gây tổn thương gan ở phụ nữ mang thai. Những loại thuốc này cũng ảnh hưởng đến sự phát triển xương và khiến răng trẻ sơ sinh bị ố vàng hoặc nâu vĩnh viễn.

Việc sử dụng thuốc cho phụ nữ mang thai cần được tuân thủ tuyệt đối theo chỉ định của bác sĩ. Ảnh: Freepik.

Viên nén Lithium gây dị tật tim bẩm sinh

Thuốc viên Lithium được sử dụng để điều trị rối loạn lưỡng cực, trầm cảm và các vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Tuy nhiên, thuốc này được coi là không an toàn trong thai kỳ, vì có liên quan đến việc tăng nguy cơ dị tật tim bẩm sinh ở trẻ sơ sinh tiếp xúc với thuốc trong tử cung.

Thông thường, phụ nữ mang thai mắc bệnh tâm lý được chỉ định dùng thuốc thay thế để điều trị các triệu chứng, và tốt nhất nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào.

Thuốc cảm lạnh và ho gây hại cả mẹ và con

Mọi người có xu hướng dùng thuốc không kê đơn khi bị cảm lạnh hoặc ho. Tuy nhiên, điều này không nên xảy ra với phụ nữ mang thai. Những loại thuốc này có thể chứa các thành phần hoạt tính gây hại cho cả mẹ và con, dẫn đến xuất huyết hoặc các dị tật bẩm sinh khác.

Các thành phần như pseudoephedrine hoặc codeine có thể gây ra tác dụng phụ cho sự phát triển của thai nhi, đặc biệt nếu mẹ bị huyết áp cao sử dụng chúng.

Warfarin tăng nguy cơ sẩy thai

Warfarin (Coumadin, Jantoven) cũng được coi là nguy hiểm khi sử dụng trong thai kỳ. Warfarin là thuốc làm loãng máu được sử dụng để ngăn ngừa và điều trị cục máu đông. Thuốc này được phân loại là thuốc nhóm D trong thai kỳ. Vì vậy, trong hầu hết trường hợp, phụ nữ không nên sử dụng thuốc này khi đang mang thai.

Warfarin có thể làm tăng nguy cơ sẩy thai, thai lưu và các vấn đề về mũi, mắt và hệ thần kinh của thai nhi. Mù lòa và khuyết tật trí tuệ cũng có liên quan đến việc sử dụng Warfarin trong tam cá nguyệt thứ hai và thứ ba.