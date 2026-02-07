Thói quen buổi sáng giúp sạch ruột, bụng êm cả ngày

Uống nước ấm, vận động nhẹ nhàng, ăn sáng đầy đủ, nhâm nhi trà gừng vào buổi sáng không chỉ hỗ trợ đường ruột hoạt động trơn tru mà còn giúp bạn khởi động ngày mới thuận lợi.

Bữa sáng lành mạnh giàu chất xơ và protein mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là đường ruột. Ảnh: Shutterstock.

Hệ vi sinh vật đường ruột quan trọng đến mức có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm trạng, hệ thống miễn dịch, nội tiết tố. Vì vậy gìn giữ hệ vi sinh vật đường ruột hàng ngày nên là một phần thói quen, ngay từ khi bạn ra khỏi giường.

Một số hành động đơn giản dưới đây sẽ hỗ trợ khởi động đường ruột, hệ tiêu hóa hiệu quả, đồng thời giúp bạn bắt đầu ngày mới thuận lợi.

Uống nước ấm khi vừa thức dậy

Theo Eating Well, thói quen buổi sáng đơn giản nhất để đào thải độc tố và hỗ trợ nhu động ruột là bắt đầu ngày mới bằng một ly nước lọc ấm. Phân tử dồi dào nhất trong các tế bào lót đường tiêu hóa là nước, chiếm 70% hoặc hơn tổng khối lượng tế bào. Nước rất quan trọng để các tế bào đó hoạt động đúng cách và giúp ruột tiêu hóa thức ăn dễ dàng.

Nước không chỉ di chuyển chất dinh dưỡng và chất thải đi khắp cơ thể, mà còn thực sự góp phần vào hệ vi sinh vật đường ruột. Luôn đủ nước giúp cải thiện nhu động ruột, có thể giảm thiểu đầy hơi và đầy hơi, đồng thời giảm táo bón.

Đặc biệt, bổ sung đủ nước trước khi thưởng thức một tách cà phê buổi sáng thực sự rất tốt vì caffeine có thể gây kích ứng niêm mạc ruột. Bằng cách uống nước trước, bạn cũng có thể tránh được cảm giác bồn chồn mà caffeine có thể gây ra.

Vận động nhẹ nhàng

Theo Livestrong, một trong những thói quen buổi sáng đơn giản để tăng cường sức khỏe đường ruột là hoạt động thể chất. Vận động tác động tích cực đến sức khỏe đường ruột theo nhiều cách.

Tập thể dục giúp tăng lưu lượng máu đến các cơ trong hệ tiêu hóa và giúp thức ăn di chuyển qua đường tiêu hóa. Bắt đầu buổi sáng bằng một vài động tác giãn cơ nhẹ nhàng hoặc đi bộ - sẽ càng tuyệt vời hơn nếu bạn có thể ra ngoài tiếp xúc ánh nắng mặt trời buổi sáng.

Tiếp xúc với ánh nắng buổi sáng hỗ trợ nhịp sinh học lành mạnh, cải thiện chất lượng và thời lượng giấc ngủ, từ đó tác động tích cực đến sức khỏe đường ruột. Nhịp sinh học giúp điều hòa các chức năng tiêu hóa bao gồm nhu động ruột, tiêu hóa và hấp thụ.

Bắt đầu buổi sáng bằng một vài động tác giãn cơ nhẹ nhàng hoặc đi bộ sẽ hỗ trợ đường ruột khởi động hiệu quả. Ảnh: Freepik.

Ăn bữa sáng giàu chất xơ và protein

Mọi người thường nói bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, và điều đó đúng với hệ tiêu hóa. Tiến sĩ Paulina Lee, chuyên gia dinh dưỡng chức năng về sức khỏe đường ruột tại Mỹ, cho biết ăn một bữa sáng thịnh soạn hơn có thể giúp chúng ta hấp thụ chất dinh dưỡng tối ưu hơn khi hệ tiêu hóa hoạt động mạnh mẽ hơn vào buổi sáng.

Đừng để lịch trình bận rộn hay hạn chót công việc căng thẳng khiến bạn bỏ bữa sáng, hãy lên kế hoạch trước để bữa sáng không phải là thứ bạn ăn vội vàng hay qua loa. Một bữa sáng giàu protein và chất xơ, chẳng hạn sữa chua Hy Lạp hoặc ngũ cốc nguyên hạt với trứng, phô mai... tăng cảm giác no, cân bằng đường huyết và năng lượng lâu dài sẽ giúp bạn tiếp tục cho đến bữa ăn tiếp theo.

Hãy dành thời gian ngồi xuống và ăn có ý thức, tắt hết mọi thứ gây xao nhãng - mạng xã hội, email và TV - để có bữa ăn trọn vẹn. Nhấm nháp từng miếng ăn mà không bị phân tâm hay làm nhiều việc cùng lúc có thể giúp tiêu hóa tốt hơn.

Đi vệ sinh, đại tiện vào buổi sáng

Theo Business Insider, việc tập thói quen đi tiêu đều đặn vào một khoảng thời gian nhất định trong ngày có thể giúp nhu động ruột hoạt động ổn định và thời điểm tốt nhất để đi tiêu là sau bữa sáng. Ngoài ra, vào thời điểm này, cortisol ở mức cao nhất, có thể thúc đẩy nhu động ruột từ đó giúp thức ăn tiêu hóa tốt và nhanh hơn, hạn chế các bệnh đường ruột hiệu quả.

Nhâm nhi trà gừng

Gừng được coi là "người bạn tốt" của đường ruột, nhờ các đặc tính chống oxy hóa và chống viêm có thể hỗ trợ tiêu hóa và chống đầy hơi bằng cách kích thích sản xuất nước bọt và axit dạ dày. Vì gừng có đặc tính chống viêm và bảo vệ dạ dày, nó có thể làm giảm các vấn đề về tiêu hóa, đầy hơi và viêm nhiễm. Trong Y học cổ truyền Trung Quốc, gừng thường được sử dụng để điều trị chứng khó tiêu.

Rễ gừng chứa gingerol, hợp chất tự nhiên hỗ trợ nhu động ruột - sự co bóp và giãn nở của các cơ trong đường tiêu hóa và sự di chuyển của thức ăn và chất lỏng đã tiêu hóa qua ruột. Việc thêm trà gừng vào thói quen buổi sáng rất dễ dàng vì pha trà gừng chỉ đơn giản là thái thành những lát gừng mỏng và thêm nước nóng.