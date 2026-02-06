Trẻ mắc sốt xuất huyết ăn gì để nhanh hồi phục?

Trẻ mắc sốt xuất huyết nên ăn nhiều thực phẩm chất dinh dưỡng thiết yếu như trứng, rau lá xanh, sữa chua để hỗ trợ quá trình phục hồi nhanh hơn.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp trẻ hồi phục nhanh khi bị sốt xuất huyết. Ảnh: Shutterstock.

Mặc dù trẻ bị sốt xuất huyết có thể diễn biến xấu nhanh chóng, mức độ nghiêm trọng có thể giảm bớt nhờ nâng cao nhận thức, phát hiện sớm, điều trị kịp thời và chế độ ăn uống phù hợp. Chế độ ăn uống lành mạnh giúp phục hồi hệ miễn dịch và sức khỏe trong quá trình hồi phục.

Dưới đây là những thực phẩm cha mẹ có thể cho trẻ ăn để giúp hồi phục nhanh hơn và tránh biến chứng khi mắc sốt xuất huyết.

Nước dừa

Sốt xuất huyết thường dẫn đến mất nước, điều này có thể nguy hiểm cho trẻ em. Nước dừa là đồ uống giàu chất điện giải tự nhiên, có thể giúp khắc phục vấn đề này. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Biological Chemistry cho thấy nước dừa không chỉ giúp bù nước mà còn chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu như kali và magiê giúp hỗ trợ quá trình phục hồi.

Thực phẩm giàu vitamin C

Vitamin C nổi tiếng với khả năng tăng cường hệ miễn dịch. Các loại trái cây họ cam quýt như cam, chanh và quýt ngọt là những nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng sốt xuất huyết và hỗ trợ phục hồi. Hãy bổ sung những loại trái cây này vào chế độ ăn của trẻ để tăng cường hệ miễn dịch.

Trứng

Protein rất cần thiết cho việc sửa chữa mô và tăng cường hệ miễn dịch. Trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao tuyệt vời. Theo nghiên cứu trên tạp chí quốc tế Food Sciences and Nutrition, thực phẩm giàu protein có thể giúp phục hồi nhanh hơn khỏi bệnh sốt xuất huyết bằng cách hỗ trợ sửa chữa và tái tạo tế bào.

Thực phẩm giàu protein như trứng giúp phục hồi nhanh hơn khỏi bệnh sốt xuất huyết bằng cách hỗ trợ sửa chữa và tái tạo tế bào. Ảnh: Freepik.

Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh như rau bina và cải xoăn rất giàu vitamin và khoáng chất, bao gồm vitamin K và sắt. Những chất dinh dưỡng này rất cần thiết để duy trì mức tiểu cầu, vốn có thể giảm đáng kể trong bệnh sốt xuất huyết. Nghiên cứu trên tạp chí Critical Care Medicine của Ấn Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì mức tiểu cầu trong bệnh sốt xuất huyết, do đó, rau lá xanh là thực phẩm thiết yếu trong chế độ ăn của trẻ.

Sữa chua

Bệnh sốt xuất huyết có thể làm rối loạn hệ vi sinh đường ruột, dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa. Sữa chua probiotic chứa các vi khuẩn có lợi giúp phục hồi sức khỏe đường ruột. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Frontiers in Immunology, probiotic đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hệ miễn dịch và giảm viêm. Hãy bổ sung sữa chua probiotic vào chế độ ăn của trẻ để hỗ trợ quá trình hồi phục.

Khi trẻ bị sốt xuất huyết, cha mẹ nên làm theo các bước sau cho trẻ:

Cho trẻ nghỉ ngơi và tránh quá nóng

Bổ sung nước cho cơ thể bằng dung dịch bù nước điện giải (ORS), nước lọc, súp và nước dừa.

Hạ sốt bằng paracetamol (tránh dùng thuốc kháng viêm không steroid vì có thể làm trầm trọng thêm tình trạng chảy máu).

Theo dõi số lượng tế bào máu, các dấu hiệu cảnh báo và tình trạng hydrat hóa.

Cung cấp các bữa ăn nhỏ thường xuyên, giàu carbohydrate, protein, vitamin và khoáng chất.

Cho đến khi hồi phục hoàn toàn, hãy tránh xa các món ăn chiên rán, cay nóng và nhiều chất béo.

Luôn luôn tuân theo lời khuyên của bác sĩ nhi khoa; khám sức khỏe định kỳ giúp theo dõi chỉ số huyết học và số lượng tiểu cầu.

Lời khuyên phòng ngừa dành cho phụ huynh trong mùa mưa để giúp con phòng tránh bệnh sốt xuất huyết:

Loại bỏ những vật chứa đầy nước đọng.

Khuyến khích sử dụng thuốc chống côn trùng và mặc quần áo che kín đầu.

Lắp đặt lưới chắn cửa sổ và màn chống muỗi.

Thường xuyên đậy kín các bể chứa nước ngoài trời và các vật chứa rỗng.