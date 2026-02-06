Bệnh viện Chợ Rẫy rất khác ngày cuối năm

Với nhiều bệnh nhân, Tết đoàn viên là điều xa xỉ giữa hành trình điều trị kéo dài. Hiểu điều đó, các nhân viên y tế đã mang không khí Tết vào từng góc nhỏ trong viện.

Những ngày cuối năm, Bệnh viện Chợ Rẫy hiện lên với một dáng vẻ rất khác. Nơi vốn quen với tiếng còi cấp cứu và những bước chân vội vã bỗng chậm lại. Trong khuôn viên bệnh viện, hàng trăm loài hoa đua nhau khoe sắc.

Người bệnh, thân nhân và nhân viên y tế chen chân chụp ảnh bên các tiểu cảnh bánh chưng, bánh dày. Người người dừng chân xin chữ đầu năm. Giữa hành trình điều trị dài ngày, mùa xuân vào bệnh viện tuyến cuối, giúp những người đang chống chọi với bệnh tật bớt đi cảm giác lạc lõng những ngày giáp Tết.

Quên đi những cơn đau

Giữa hai lối đường hoa, ông Phạm Văn Bảy (72 tuổi, Đắk Lắk) được con trai đẩy chậm rãi trên xe lăn. Bên hông ghế là túi dẫn lưu hậu phẫu, những dòng dịch trắng vẫn đều đều chảy ra. Ba ngày trước, người đàn ông vừa trải qua ca mổ. Căn bệnh u đại tràng đã khiến ông hai lần bước vào phòng phẫu thuật.

Vài tháng trước, ông Bảy bắt đầu cảm nhận những cơn đau âm ỉ ở vùng bụng dưới. Đúng 10 ngày sau, ông quyết định đi khám. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ phát hiện khối u đại tràng và chỉ định phẫu thuật cắt bỏ, đồng thời tạo hậu môn nhân tạo tạm thời để bảo đảm an toàn cho quá trình điều trị.

Ông Phạm Văn Bảy ngắm nhìn đường hoa xuân. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Sáu tuần sau ca mổ đầu tiên, ông quay lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi. Vài ngày trước, các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật thứ hai, đóng hậu môn nhân tạo và nối lại ruột. Cơ thể còn mệt, những cơn đau hậu phẫu chưa dứt hẳn, nhưng ông đã có thể sinh hoạt cơ bản.

Sáng hôm ấy, lần đầu tiên sau vài ngày nằm viện, ông Bảy được đưa ra khuôn viên bệnh viện. Trước mắt ông, đường hoa Tết đang được trang trí rực rỡ. Ông dừng lại khá lâu trước những chậu hoa tươi, chậm rãi ngắm nhìn từng góc nhỏ.

“Đường hoa đẹp lắm, không khí Tết thấy rõ ràng hơn hẳn, quên cả đau”, ông nói với Tri Thức - Znews.

Với ông Bảy, sự chu đáo trong cách bệnh viện tổ chức những hoạt động ngày cuối năm, từ đội ngũ bác sĩ đến nhân viên phục vụ, mang lại cảm giác dễ chịu và gần gũi.

“Điều trị là một chuyện, nhưng tinh thần cũng quan trọng không kém. Những hoạt động ngày Tết như thế này là một cách động viên rất tốt cho bệnh nhân”, ông chia sẻ.

Cô Thu Vân được các nhân viên phòng Công tác xã hội hỗ trợ trang điểm. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Trước gian hàng của khoa Nội tiết, cô Nguyễn Thu Vân (TP.HCM) được các nhân viên phòng Công tác xã hội giúp khoác lên tà áo dài, chỉnh lại dáng đứng để chụp vài tấm hình kỷ niệm.

Tranh thủ quãng thời gian chờ đến lượt hóa trị, cô rẽ qua đường hoa trong khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy. Tám toa hóa trị đã khiến cơ thể cô gầy đi trông thấy, dáng người nhỏ bé gần như lọt thỏm trong chiếc áo dài.

Vài tháng trước, những dấu hiệu lạ bắt đầu tìm đến người phụ nữ. Cô Vân bắt đầu bị táo bón kéo dài, sau đó chuyển sang tiêu chảy. Nghĩ là rối loạn tiêu hóa thông thường, cô uống thuốc cầm chừng. Khi các triệu chứng không thuyên giảm mà ngày một nặng hơn, người phụ nữ đi khám và được chẩn đoán ung thư đại trực tràng tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Căn bệnh quái ác đến vào tuổi xế chiều không đánh gục được cô. Người phụ nữ lặng lẽ bước vào hành trình điều trị, đặt niềm tin vào các bác sĩ và từng ngày kiên nhẫn đi cùng phác đồ đã được vạch ra.

Sáng nay, tại đường hoa, cô vẫn giữ vẻ lạc quan, vui vẻ dừng lại chụp ảnh giữa sắc xuân hiếm hoi của bệnh viện. “Những hoạt động thế này rất có ý nghĩa với tinh thần người bệnh”, cô nói.

“Ngôi nhà chung” của hàng nghìn bệnh nhân

Sáng 6/2, Bệnh viện Chợ Rẫy khai mạc đường hoa Xuân chủ đề "Xuân văn minh hiện đại - Tết kết nối sẻ chia". Các đơn vị đã cùng nhau tạo nên 15 cụm tiểu cảnh mang nhiều sắc thái trang trí, góp phần mang không khí rộn ràng của năm mới Bính Ngọ 2026 vào khuôn viên bệnh viện.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc Phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, Tết ở bệnh viện luôn mang một ý nghĩa rất khác. Với nhiều bệnh nhân từ khắp các tỉnh chuyển về điều trị, việc về quê sum họp cùng gia đình trong những ngày đầu năm là điều không thể. Thân nhân người bệnh cũng phải ở lại. Trong hoàn cảnh ấy, bệnh viện không chỉ là nơi điều trị, mà trở thành “ngôi nhà chung” của cả bệnh nhân lẫn người thân.

Theo bác sĩ Việt, chương trình năm nay gồm nhiều hoạt động đan xen. Trước hết là đường hoa, đưa sắc xuân len vào không gian vốn quen với mùi thuốc và tiếng máy móc.

Tiếp đó là các chương trình giao lưu văn nghệ với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, mang tiếng cười và sự thư giãn đến cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, bệnh viện còn tổ chức các trò chơi dân gian, tái hiện không khí Tết truyền thống ngay trong khuôn viên điều trị.

Các tiểu cảnh tại đường hoa. Ảnh: BVCC.

So với những năm trước, ngày hội xuân năm nay có nhiều điểm mới. Chương trình được tổ chức theo chủ đề gắn với chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ, thể hiện rõ trong cách trang trí đường hoa. Các gian hoa được thực hiện theo nhóm, huy động nguồn lực lớn hơn, mang tính chuyên nghiệp cao hơn. Trò chơi dân gian cũng được làm mới, kết hợp yếu tố hiện đại. Hoạt động giao lưu văn nghệ quy tụ đông đảo nghệ sĩ hơn các năm trước, tạo nên không khí sôi động và lan tỏa.

Song song với các hoạt động này, bệnh viện cũng chuẩn bị nhiều phương án hỗ trợ thiết thực cho người bệnh dịp cuối năm. Đối với những bệnh nhân được xuất viện sát Tết, khi việc tìm phương tiện về quê gặp khó khăn, bệnh viện đã chủ động liên hệ các doanh nghiệp vận tải để hỗ trợ xe.

“Bệnh viện cũng kết nối với các mạnh thường quân để trao quà cho những bệnh nhân và thân nhân phải ở lại điều trị xuyên Tết, giúp họ cảm nhận được sự quan tâm và sẻ chia trong những ngày đầu năm”, ông nói.