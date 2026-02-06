Tiền vệ Thái Sơn phẫu thuật dây chằng gối

Sau chấn thương nặng ở V-League, Thái Sơn vừa trải qua ca mổ tái tạo dây chằng kéo dài hơn 1 giờ. Tiên lượng hồi phục tích cực, song cần thời gian dài trở lại sân cỏ.

Sáng 6/2, trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ Phạm Quốc Hùng, người trực tiếp thăm khám và phụ trách ca phẫu thuật cho cầu thủ Nguyễn Thái Sơn, cho biết ca mổ đã diễn ra thành công lúc 9h45 tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh (TP.HCM).

Tại đây, Thái Sơn được phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước gối phải, đồng thời khâu sụn chêm trong và ngoài của khớp gối phải. Sau phẫu thuật, cầu thủ có sinh hiệu ổn định, không ghi nhận phản ứng phụ.

Theo bác sĩ Hùng, tình trạng hiện tại của Thái Sơn nhìn chung ổn định, tiên lượng phục hồi khả quan.

"Chấn thương của cầu thủ không quá phức tạp như một số trường hợp khác, tuy nhiên vẫn là tổn thương đáng chú ý do đứt dây chằng kèm theo rách sụn. Đây là dạng chấn thương khá phổ biến trong thể thao, cần can thiệp phẫu thuật và thời gian hồi phục tương đối dài", bác sĩ Hùng nói.

Sau phẫu thuật, cầu thủ có sinh hiệu ổn định, không ghi nhận phản ứng phụ. Ảnh: BSCC.

Ca mổ diễn ra thuận lợi, kéo dài khoảng 1 giờ 15 phút. Sau phẫu thuật, Thái Sơn dự kiến phải tạm nghỉ thi đấu từ 8 đến 9 tháng để phục hồi hoàn toàn trước khi có thể trở lại sân cỏ. Nếu quá trình hồi phục tiến triển tốt, thời gian này có thể được rút ngắn phần nào.

Về thời gian điều trị ban đầu, cầu thủ sẽ nằm viện theo dõi khoảng 2-3 ngày trước khi xuất viện và tiếp tục chương trình phục hồi chức năng. Bác sĩ Hùng đánh giá khả năng hồi phục của Thái Sơn khá tích cực. Nếu tuân thủ tốt phác đồ điều trị và tập luyện phục hồi đúng hướng dẫn, anh có thể trở lại thi đấu với thể trạng ổn định.

Trước đó, Thái Sơn dính chấn thương trong trận Ninh Bình gặp Công An Hà Nội ở vòng 12 V-League 2025-2026 diễn ra tối 1/2 trên sân Hàng Đẫy.

Phút 70 của trận đấu, chỉ 24 phút sau khi được tung vào sân từ ghế dự bị, tiền vệ 22 tuổi lùi sâu để theo kèm Leonardo Artur. Trong tình huống tiền đạo người Brazil bất ngờ bẻ lái sang phải, Thái Sơn đặt trụ chân phải để hãm phanh và xoay người đổi hướng theo đối phương. Chính khoảnh khắc chuyển hướng đột ngột này khiến anh gặp chấn thương.

Thái Sơn sau đó rời sân trên cáng. Trong quãng thời gian còn lại của trận đấu, người hâm mộ thấy anh ngồi lặng lẽ trong khu kỹ thuật với đầu gối được quấn băng kín. Khi trận đấu kết thúc, tiền vệ trẻ vẫn không thể tự di chuyển và phải nhờ trợ lý cõng vào phòng thay đồ.

Kết quả chụp chiếu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sau đó xác định Thái Sơn bị đứt dây chằng chéo trước gối phải - chấn thương nặng buộc anh phải phẫu thuật để điều trị.