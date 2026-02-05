Dừng áp dụng Nghị định 46 về an toàn thực phẩm đến hết ngày 15/4

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 09 về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định 46 và Nghị quyết 66 về quản lý an toàn thực phẩm đến 15/4/2026.

Hai văn bản này sẽ tiếp tục có hiệu lực trở lại từ ngày 16/4/2026. Ảnh: TT.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 09/2026/NQ-CP về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng một số quy định liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm, nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực tế.

Theo đó, Chính phủ quyết nghị tạm ngưng hiệu lực thi hành Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/1/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thực hiện Luật An toàn thực phẩm, cùng với Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP ngày 27/1/2026 về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm, đến hết ngày 15/4/2026. Hai văn bản này sẽ tiếp tục có hiệu lực trở lại từ ngày 16/4/2026.

Trong thời gian tạm ngưng nêu trên, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành nghị định này sẽ tiếp tục được áp dụng.

Chính phủ giao các bộ, ngành liên quan gồm Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cùng các cơ quan liên quan và UBND các cấp chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP khi các văn bản này có hiệu lực trở lại.

Nghị quyết 09/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/2/2026.

Trước đó, ngày 3/2/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 08/CĐ-TTg yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP. Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu sớm ban hành các văn bản hướng dẫn về kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất nhập khẩu; đồng thời khẩn trương giải tỏa tình trạng ách tắc tại một số cửa khẩu, bảo đảm việc thông quan thực phẩm và hàng hóa được kịp thời.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 diễn ra chiều 4/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục yêu cầu khẩn trương xây dựng và ban hành nghị quyết của Chính phủ để xử lý các vướng mắc liên quan đến Nghị định số 46/2026/NĐ-CP, dứt khoát không để tình trạng khó khăn kéo dài.

Nghị định số 46/2026/NĐ-CP là văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật An toàn thực phẩm, đặt ra các quy định mới về quản lý, kiểm tra an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, nhập khẩu đến lưu thông trên thị trường.

Trong khi đó, Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP quy định việc công bố tiêu chuẩn áp dụng và đăng ký sản phẩm thực phẩm trước khi lưu hành, thay đổi cơ chế quản lý đối với nhiều nhóm thực phẩm, trong đó có thực phẩm bảo vệ sức khỏe và sản phẩm dinh dưỡng. Hai văn bản này nhằm siết chặt quản lý an toàn thực phẩm.