Thủ tướng yêu cầu ban hành ngay nghị quyết gỡ vướng Nghị định 46

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành ngay trong hôm nay nghị quyết của Chính phủ tháo gỡ các vướng mắc của Nghị định 46/2026, không để tình trạng kéo dài.

Thủ tướng nhắc nhở các bộ ngành, cơ quan lưu ý không điều hành không giật cục, khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần quy định điều khoản chuyển tiếp cụ thể. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Chiều 4/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 với các địa phương để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và những trọng tâm chỉ đạo thời gian tới.

Kết luận tại phiên họp, Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh lại mục tiêu năm nay là đạt tăng trưởng 2 con số, đồng thời giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Ban hành nghị quyết gỡ vướng Nghị định 46 ngay hôm nay

Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIV, đặc biệt là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bao gồm 3 phụ lục các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu, các chỉ tiêu theo ngành, lĩnh vực và địa phương.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần đặt ra là phải nỗ lực cao nhất, hành động quyết liệt, tập trung thực hiện phương châm "1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa và 6 rõ". Trong đó, "1 mục tiêu" là tăng trưởng 2 con số; "2 bảo đảm" gồm bảo đảm phát triển để ổn định, ổn định để phát triển và bảo đảm trật tự xã hội, an ninh, an toàn, an dân.

"3 có" gồm có sự đóng góp của Nhà nước, có sự đóng góp của doanh nghiệp, có sự đóng góp của nhân dân; "4 không" gồm không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không bị động trong một năm; "5 hóa" gồm xanh hóa, số hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa quản lý, quản trị, hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; "6 rõ" gồm: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Từ đó, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả và xây dựng bộ chỉ số (KPI) để đo lường, kiểm tra, giám sát, đánh giá.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Nghị định 46/2026 có hiệu lực từ 26/1, trong quá trình triển khai khi chưa kèm hướng dẫn chi tiết và cơ chế chuyển tiếp đã khiến doanh nghiệp gặp khó khăn. Trong đó, nhiều lô hàng xuất, nhập khẩu phải bổ sung khâu kiểm tra thực trạng và lấy mẫu kiểm nghiệm, kéo dài thời gian chờ kết quả 5-7 ngày. Hạn chế về kho bãi và điều kiện bảo quản tại cửa khẩu, nhất là cửa khẩu đường bộ, làm gia tăng nguy cơ hư hỏng và chi phí cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, quy định hiện hành chưa làm rõ chỉ tiêu kiểm nghiệm và tiêu chuẩn áp dụng với nông sản tươi, khiến cơ quan kiểm tra lẫn doanh nghiệp đều lúng túng. Quy định hồ sơ đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm với nông sản tươi sống, hàng hóa không thuộc diện phải công bố hợp quy phải kèm theo bản tiêu chuẩn sản phẩm. Đây là yêu cầu mới song chưa có hướng dẫn cụ thể (biểu mẫu và nội dung), gây khó khăn cho doanh nghiệp, các cơ quan trong quá trình thẩm định hồ sơ.

Đặc biệt, về những khó khăn, vướng mắc trong những ngày qua khi triển khai Nghị định 46/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phải luôn cầu thị, lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp. Những ngày qua, các bộ, ngành cũng đã tập trung xử lý dưới sự chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Thành Long; Thủ tướng đã có công điện chỉ đạo.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng và ban hành ngay trong hôm nay nghị quyết của Chính phủ để tháo gỡ các vướng mắc, dứt khoát không để kéo dài tình trạng này. Đồng thời, Thủ tướng một lần nữa nhắc nhở các bộ ngành, cơ quan cần hết sức lưu ý yêu cầu điều hành không giật cục, khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần quy định điều khoản chuyển tiếp cụ thể.

Định hướng chính sách tiền tệ, tài khóa thời gian tới

Về chính sách tiền tệ, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành chủ động, linh hoạt, bảo đảm mục tiêu kép vừa thúc đẩy tăng trưởng vừa kiểm soát lạm phát; hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên…, đồng thời kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm chất lượng tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Về chính sách tài khóa, Bộ Tài chính chủ trì, phát huy hơn nữa điều kiện dư địa nợ công, nợ Chính phủ thấp (miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí phù hợp; phát hành trái phiếu Chính phủ cho các công trình trọng điểm); tăng cường quản lý và thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp ổn định, an toàn.

Các bộ ngành, địa phương triển khai các giải pháp quản lý, ổn định thị trường, giá cả. Thực hiện nghiêm các quy định về kê khai, niêm yết giá, xử lý nghiêm vi phạm, không để găm hàng, đội giá, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Khẩn trương đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng, thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất, bảo đảm an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch; thúc đẩy Trung tâm Tài chính quốc tế.

Bộ Công Thương được yêu cầu bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu, hàng hóa thiết yếu, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh và đời sống; rà soát các vướng mắc về giá FIT để giải quyết trong tháng 2.

Bộ Xây dựng chủ trì đẩy mạnh phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững; phát triển cả nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập trung bình, nhà ở thương mại.

Trong việc giải phóng mặt bằng cho các dự án, di dời, tái định cư cho người dân, Thủ tướng lưu ý cần vận dụng sáng tạo, linh hoạt các quy định của pháp luật với tinh thần bảo đảm đời sống người dân tốt hơn nơi ở cũ. Thủ tướng nhắc lại bài học kinh nghiệm giúp giải phóng mặt bằng nhanh ở Hà Nội vừa qua khi Bí thư Thành ủy trực tiếp vào cuộc chỉ đạo, đền bù cho người dân phải thỏa đáng, có chính sách khuyến khích để người dân sớm bàn giao mặt bằng.